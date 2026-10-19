Điện Biên thu hút gần 20.000 tỷ đồng, mở rộng kết nối giao thương với Trung Quốc và Lào

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào), tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng….

UBND tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận Nhà đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng. Ảnh: Tỉnh Điện Biên.

Ngày 19/10/2026, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào) được tổ chức với chủ đề “Điện Biên – Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư” và thông điệp “Điện Biên – Luông Pha Bang – Vân Nam: Liên kết địa phương – Kiến tạo thịnh vượng”.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo: Bộ Ngoại Giao, Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Luông-pha-bang, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và sự tham dự của hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà quản lý, đầu tư đến từ 3 quốc gia.

ĐỊNH VỊ LÀ CỬA NGÕ GIAO THƯƠNG BIÊN GIỚI MỚI NỐI 3 QUỐC GIA

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, kỳ vọng các hoạt động xúc tiến lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác cụ thể, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả. Đồng thời ông cũng đề nghị các nhà đầu tư quan tâm ba nhóm lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng kết nối, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp chế biến; nông, lâm nghiệp giá trị cao; du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị. Ảnh; Tỉnh Điện Biên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Điện Biên tăng trưởng 9,81%; riêng quý 3 tăng 11,67%, xếp thứ 8 trong số 34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên Điện Biên thu hút được 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng.

Đối với hạ tầng kết nối và kinh tế cửa khẩu, tỉnh mời gọi đầu tư vào dịch vụ logistics, kho bãi, phân phối, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, hạ tầng công nghiệp và chế biến nông, lâm sản. Điện Biên ưu tiên các dự án có khả năng liên kết với vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh việc từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông đối ngoại và kết nối cửa khẩu sẽ tạo thêm điều kiện cho hợp tác thương mại giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây cũng là nhóm lĩnh vực được tỉnh đưa vào định hướng thu hút đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Điện Biên định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, dược liệu và kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ hệ sinh thái. Tỉnh khuyến khích mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, gắn sản xuất với đầu ra và chia sẻ lợi ích lâu dài.

“Điện Biên hiện có trên 21.000 ha cà phê, 15.400 ha mắc ca và 1.400 ha dứa. Đây là những vùng sản xuất được tỉnh đề cập trong định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chế biến và phát triển chuỗi giá trị”, ông Dũng thông tin.

Đối với du lịch và dịch vụ, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Điện Biên cũng mong muốn phối hợp với Vân Nam và Luông Pha Bang nghiên cứu phát triển các sản phẩm, tuyến du lịch kết nối, phối hợp quảng bá và đào tạo nhân lực phù hợp với quy định của mỗi nước.

“Chúng tôi coi trọng năng lực thực hiện, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên và đóng góp của dự án đối với cộng đồng. Điện Biên mong muốn thu hút các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, cùng địa phương phát triển chuỗi giá trị và nâng cao năng lực của doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn”.

ĐIỆN BIÊN SẼ CÓ KHU CÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI, CHUYÊN SÂU VỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư, với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng; đồng thời ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã ký biên bản ghi nhớ với 5 nhà đầu tư thứ cấp. Theo thông tin tại hội nghị, các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, các công ty lữ hành quốc tế ký biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến xuyên biên giới Vân Nam – Điện Biên – Lào – Thái Lan. Tuyến du lịch này được thiết lập nhằm tăng cường kết nối giữa các điểm đến, tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành phối hợp xây dựng chương trình và khai thác thị trường khách trong khu vực.

UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, kết nối các doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội đến nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án về công nghiệp. Ảnh: Tỉnh Điện Biên.

Để triển khai các cơ hội đầu tư sau hội nghị, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cam kết Điện Biên sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính về đầu tư thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh cơ chế “Luồng xanh”, cam kết rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục hành chính được gắn nhãn “Luồng xanh” theo quy định.

Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án.

Theo quy hoạch, không gian phát triển của Điện Biên được định hướng theo 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và kết nối hạ tầng theo định hướng đã xác định.

Thông tin tới cộng đồng nhà đầu tư, đối tác tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cam kết: “Ngay sau Hội nghị, các cơ quan, địa phương của tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các doanh nghiệp rà soát từng dự án, từng thỏa thuận; xác định rõ đầu mối, công việc và tiến độ thực hiện”.