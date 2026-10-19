Điện Biên thu hút gần 20.000 tỷ đồng, mở rộng kết nối giao thương với Trung Quốc và Lào
NNguyệt Hà
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Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào), tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng….
Ngày 19/10/2026, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm
2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông
Pha Bang (Lào) được tổ chức với chủ đề “Điện Biên – Cửa ngõ giao thương, hội tụ
cơ hội đầu tư” và thông điệp “Điện Biên – Luông Pha Bang – Vân Nam: Liên kết
địa phương – Kiến tạo thịnh vượng”.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo: Bộ Ngoại Giao, Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Luông-pha-bang, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và sự tham dự của hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà quản lý, đầu tư đến từ 3 quốc gia.
ĐỊNH VỊ LÀ CỬA NGÕ GIAO THƯƠNG BIÊN GIỚI MỚI NỐI 3 QUỐC
GIA
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Tiến Dũng,
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, kỳ vọng các hoạt động xúc tiến lần
này sẽ mở ra cơ hội hợp tác cụ thể, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị
trường và thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả. Đồng thời ông cũng đề nghị các nhà đầu tư quan tâm ba nhóm lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng kết nối, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp chế biến; nông, lâm nghiệp giá trị cao; du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
Trong 9
tháng đầu năm 2026, kinh tế Điện Biên tăng trưởng 9,81%; riêng quý 3 tăng
11,67%, xếp thứ 8 trong số 34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương
đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lần
đầu tiên Điện Biên thu hút được 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với
tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng.
Đối với hạ tầng kết nối và kinh tế cửa khẩu, tỉnh
mời gọi đầu tư vào dịch vụ logistics, kho bãi, phân phối, dịch vụ hỗ trợ xuất
nhập khẩu, hạ tầng công nghiệp và chế biến nông, lâm sản. Điện Biên ưu tiên các
dự án có khả năng liên kết với vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và nâng cao
giá trị sản phẩm địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh việc từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông
đối ngoại và kết nối cửa khẩu sẽ tạo thêm điều kiện cho hợp tác thương mại giữa
Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây cũng là nhóm lĩnh vực được tỉnh đưa vào định
hướng thu hút đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, phát triển hoạt
động xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Điện Biên định
hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, chế biến sâu, dược liệu và kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ hệ sinh
thái. Tỉnh khuyến khích mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người
dân, gắn sản xuất với đầu ra và chia sẻ lợi ích lâu dài.
“Điện Biên hiện có trên 21.000 ha cà phê, 15.400
ha mắc ca và 1.400 ha dứa. Đây là những vùng sản xuất được tỉnh đề cập trong
định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chế biến và phát triển chuỗi giá trị”, ông Dũng thông tin.
Đối với du lịch và dịch vụ, tỉnh ưu tiên thu hút
đầu tư vào du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức
khỏe. Điện Biên cũng mong muốn phối hợp với Vân Nam và Luông Pha Bang nghiên
cứu phát triển các sản phẩm, tuyến du lịch kết nối, phối hợp quảng bá và đào
tạo nhân lực phù hợp với quy định của mỗi nước.
“Chúng tôi coi trọng năng lực thực hiện, công
nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên và đóng góp của dự án đối với cộng đồng. Điện
Biên mong muốn thu hút các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, cùng địa phương phát
triển chuỗi giá trị và nâng cao năng lực của doanh nghiệp, người lao động trên
địa bàn”.
Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên
ĐIỆN BIÊN SẼ CÓ KHU CÔNG NGHIỆP THẾ HỆ
MỚI, CHUYÊN SÂU VỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao
20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư, với tổng vốn gần 7.500
tỷ đồng; đồng thời ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết
trên 12.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp
Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã ký biên bản ghi nhớ với 5 nhà đầu tư
thứ cấp. Theo thông tin tại hội nghị, các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký tổng vốn
đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương.
Trong lĩnh vực du lịch, các công ty lữ hành quốc
tế ký biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến xuyên biên giới Vân Nam – Điện Biên
– Lào – Thái Lan. Tuyến du lịch này được thiết lập nhằm tăng cường kết nối giữa
các điểm đến, tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành phối hợp xây dựng chương
trình và khai thác thị trường khách trong khu vực.
Để triển khai các cơ hội đầu tư sau hội nghị, ông
Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cam kết Điện
Biên sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính về đầu tư thông qua việc tiếp tục đẩy
mạnh cơ chế “Luồng xanh”, cam kết rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết
các trình tự, thủ tục hành chính được gắn nhãn “Luồng xanh” theo quy định.
Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác
chuyên trách hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án.
Theo quy hoạch, không gian phát triển của Điện
Biên được định hướng theo 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng.
Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
và kết nối hạ tầng theo định hướng đã xác định.
Thông tin tới cộng đồng nhà đầu tư, đối tác tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cam kết: “Ngay sau Hội nghị, các cơ
quan, địa phương của tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các doanh nghiệp rà soát
từng dự án, từng thỏa thuận; xác định rõ đầu mối, công việc và tiến độ thực
hiện”.
Danh sách 20 Chủ
đầu tư và Dự án nhận Quyết định Chấp
thuận nhà đầu tư:
1.
Tập đoàn Mường Thanh: Đầu tư dự án Khu đô thị,
thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận. Đây
là dự án có quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 1.757 tỷ đồng, định
hướng phát triển không gian đô thị hiện đại, gắn với dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng,
thể thao và sân golf 18 hố.
2.
Tập đoàn FPT: Đầu tư dự án Tổ hợp Giáo dục Điện Biên. Dự án
có tổng vốn đầu tư trên 648,5 tỷ đồng, quy mô khoảng 10,57 ha, được kỳ
vọng sẽ tạo thêm động lực đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn
nhân lực.
3.
Công ty Cổ phần Hoà Phú: Đầu tư dự án Khu công nghiệp
Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là dự án Khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Điện
Biên, với tổng vốn đầu tư gần 850 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng
trong định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.
4.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duyên Hùng: Đầu tư
dự án Cụm công nghiệp Thanh Yên 2, với tổng vốn đầu tư trên 268 tỷ đồng,
quy mô khoảng 30 ha.
5.
Tập đoàn DABACO Việt Nam: Đầu tư dự án Khu chăn nuôi
lợn ứng dụng công nghệ cao DABACO, với tổng vốn đầu tư hơn 1.025 tỷ đồng,
quy mô khoảng 112 ha
6.
Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Nông nghiệp công nghệ cao Tuần Giáo: Đầu tư
dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị và heo thịt công nghệ cao Pa Kín. Dự án
có tổng vốn đầu tư trên 265,68 tỷ đồng, quy mô khoảng 32,1 ha.
7.
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Đô thị số 6 - Điện Biên: Đầu tư
dự án Nhà ở xã hội xã Thanh Yên, với tổng vốn đầu tư 322 tỷ đồng,
quy mô 4,88 ha.
8.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Tây Bắc: Đầu tư
dự án Khu đô thị mới Him Lam (Khu A).
9.
Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Pồn – Intracom: Đầu tư
dự án Thủy điện Mường Pồn. Tổng vốn đầu tư trên 395 tỷ đồng,
công suất 12 MW.
10.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Suối Lư: Đầu tư
dự án Thủy điện Suối Lư, công suất 7 MW, tổng vốn đầu tư 291,82
tỷ đồng.
11.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Huổi Mí: Đầu tư
dự án Thủy điện Huổi Mí, công suất 6 MW, tổng vốn đầu tư 257,693
tỷ đồng.
12.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Huổi Meo: Đầu tư
dự án Thủy điện Huổi Meo, công suất 5,6 MW, tổng vốn đầu tư 242,29
tỷ đồng.
13.
Công ty TNHH MTV phát triển Nông nghiệp Miền Bắc: Đầu tư
dự án trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao Miền Bắc tại bản Pá Ngam, xã Núa
Ngam, tỉnh Điện Biên. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 35 tỷ đồng, với quy mô 4,2 ha.
14.
Công ty Cổ phần Vietramec: Nhà đầu tư dự án Trang trại chăn
nuôi heo công nghệ cao tại xã Núa Ngam. Đây là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp,
có quy mô khoảng 24 ha.
15.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Trung: Đầu tư dự án khai thác khoáng sản Than xã Núa Ngam.
16.
Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Điện Biên: Đầu tư
dự án khai thác khoáng sản Than xã Thanh An.
17.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Lục Trí Việt: Đầu tư
dự án khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng bản Na Pheo 2.
18.
Công ty Cổ phần Bảo Khánh Thái Nguyên: Đầu tư
dự án khai thác khoáng sản đối với Mỏ đất làm nguyên liệu sản xuất gạch bản
Noong Liếng.
19.
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phát triển Điện Biên: Đầu tư
dự án khai thác khoáng sản Mỏ đá làm vật liệu xây dựng bản Na Lanh.
20.
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sao Mai: Đầu tư dự án
khai thác khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng Suối Lư.
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