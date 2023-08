Điều chỉnh phí xe tải trên hai tuyến cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã có văn bản thông báo cơ quan quản lý và Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam về việc điều chỉnh mức phí trên hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự kiến từ 0h ngày 1/9/2023.

Mức phí được điều chỉnh với xe nhóm 4 (xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở container 20 feet) và xe nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên; xe chở container 40 feet).

Cụ thể, xe nhóm 4 đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cự ly dài nhất từ Liêm Tuyền đến Cao Bồ (hoặc ngược lại) có mức phí mới 108.000 đồng thay vì 88.000 đồng, xe nhóm 5 đi hết cao tốc có mức phí là 173.000 đồng thay vì 133.000 đồng như hiện nay. Các cự ly ngắn hơn có mức tăng tương đương.

Với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xe nhóm 4 đi cự ly dài nhất từ Long Phước đến Dầu Giây (hoặc ngược lại) có mức phí mới 250.000 đồng thay vì 236.000 đồng, xe nhóm 5 đi hết lộ trình trên có mức phí 400.000 đồng thay vì 373.000 đồng như hiện nay.

Về lý do điều chỉnh phí, VEC cho biết, năm 2016 thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, doanh nghiệp đã giảm phí khoảng 20% với xe nhóm 4 và giảm khoảng 25% với xe nhóm 5 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, doanh nghiệp cũng giảm mức phí khoảng 10% đối với xe nhóm 4, nhóm 5.

Cũng theo VEC, từ năm 2023, chi phí trả nợ các dự án của đơn vị sẽ tăng liên tục. Do đó, việc tiếp tục giữ chính sách giảm phí như trên không phù hợp phương án tài chính của các dự án cao tốc đã được phê duyệt.

Cụ thể, mức phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trung bình với xe tiêu chuẩn là 1.500 đồng một km, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là 2.000 đồng một km.

Việc tiếp tục giảm phí cũng không phù hợp phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư. Do đó, doanh nghiệp cần điều chỉnh mức thu phí về tính toán ban đầu để không ảnh hưởng dòng tiền trả nợ.

VEC cũng đã thông báo các cơ quan có thẩm quyền việc dừng chính sách giảm phí và tăng phí xe nhóm 4 và nhóm 5 trên hai cao tốc. Mức phí mới được tính toán đúng theo nguyên tắc tính giá dịch vụ quy định của phương án tài chính dự án.

Theo quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng về thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư, khai thác đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư: “VEC được quyết định mức thu phí đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, đảm bảo yêu cầu hoàn vốn của dự án (trừ dự án cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu áp dụng mức thu phí do Nhà nước quy định)”