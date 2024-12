Điều chỉnh qua nhanh, tiền bắt đáy vào, vốn ngoại bất ngờ bán thấp nhất 3 tháng

Sau phiên xả hàng khá mạnh hôm qua, thị trường tiếp tục xuất hiện rung lắc thêm trong sáng nay, nhưng biên độ rất nhỏ. VN-Index giảm sâu nhất chưa tới 2 điểm. Đến khi dòng tiền bắt đáy nhảy vào mua mạnh, cổ phiếu lẫn chỉ số quay đầu leo dốc ào ạt.

Chốt phiên sáng VN-Index đã tăng ngược 6,41 điểm tương đương +0,52%. Độ rộng tại đáy lúc 10h ghi nhận 129 mã tăng/175 mã giảm, đến cuối phiên là 221 mã tăng/116 mã giảm.

Cả trăm cổ phiếu đảo chiều thành công là một ấn tượng tích cực, đặc biệt khi tâm lý chờ điều chỉnh là phổ biến. Rõ ràng là các nhà đầu tư cầm tiền không có quan điểm giống nhau, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 3% so với sáng hôm qua, đạt gần 5.152 tỷ đồng. Cả hai sàn khớp lệnh tăng 3,2% đạt 5.563 tỷ đồng.

Với độ rộng không quá tệ ngay cả khi thị trường tạo đáy giữa phiên sáng nay, áp lực bán đã không gia tăng quá lớn và dòng tiền mua nâng đỡ được. Thực tế cũng có khá nhiều cổ phiếu giảm sâu, thống kê khoảng một phần ba sàn HoSE (34%) có giá thấp nhất giảm hơn 1% so với tham chiếu, nhưng thời gian giảm rất ngắn. Dòng tiền hành động khá quyết liệt, tạo biên độ phục hồi ấn tượng.

Nhóm cổ phiếu blue-chips đang dẫn dắt nhịp hồi này. VN30-Index chốt phiên tăng 0,69% với 23 mã tăng/3 mã giảm. Lúc yếu nhất chỉ số này chỉ có 5 mã tăng/22 mã giảm. Có thể thấy trạng thái giá đã đảo ngược hoàn toàn.

Nhóm trụ BID, FPT, VHM và VIC là 4 mã lớn duy nhất không giảm lúc thị trường khó khăn nhất. Các cổ phiếu này cũng lên giá mạnh mẽ khi thị trường hồi lại. BID đang tăng 1,55%, VHM tăng 1,5%, VIC tăng 1,25%, FPT tăng 0,98%. CTG cũng là trụ khỏe, đảo chiều tới 2,28% so với giá đáy và hiện đã tăng ngược 1,56% so với tham chiếu. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì 4 mã tăng hơn 1% không mã nào đỏ và duy nhất GAS tham chiếu. Toàn bộ 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index cũng thuộc rổ VN30, đem về 4,5 điểm/6,41 điểm tăng của chỉ số này.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ yếu hơn, Midcap tăng 0,33%, Smallcap tăng 0,27%. Tuy nhiên vẫn có khá nhiều cổ phiếu riêng lẻ tăng ấn tượng. Toàn sàn HoSE có 65 mã tăng trên 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 7 mã. Dù vậy thanh khoản ở nhóm vừa và nhỏ không quá nổi trội. Những cổ phiếu mạnh nhất về thanh khoản và giá là HDG tăng 4,68% khớp 233,6 tỷ; PNJ tăng 2,44% với 93,2 tỷ; YEG tăng 6,27% với 87 tỷ; HCM tăng 1,85% với 86,6 tỷ; CMG tăng 1,06% với 67,7 tỷ; SZC tăng 2,18% với 52,3 tỷ… Tính chung nhóm 65 mã mạnh nhất này chiếm 27,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE.

Do tính chọn lọc cao của dòng tiền nên không phải các cổ phiếu đều có khả năng phục hồi đảo chiều giống nhau. Với độ rộng áp đảo, rõ ràng là đà lên giá xuất hiện phổ biến, nhưng phần nhiều vẫn là tăng tương đối nhẹ. Lý do một phần cũng là do giá phải vượt qua vùng đỏ và cũng chỉ thực sự bùng nổ từ khoảng gần 11 trở đi. Dù vậy khoảng 41% số cổ phiếu trong VN-Index đã phục hồi hơn 1% so với đáy cho thấy hiệu quả đẩy giá lên là tích cực.

Nhóm cổ phiếu còn sót lại trong vùng đỏ hầu hết là giảm nhẹ hoặc không có thanh khoản. Trong 116 mã giảm, có 40 mã giảm hơn 1% thì chỉ 9 mã đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Sức ép rõ rệt nhất xuất hiện ở vài cổ phiếu là VND với 217 tỷ đồng, giá giảm 2,64%; VTP với 123,4 tỷ, giá giảm 3,51%; HSG với 110,9 tỷ, giá giảm 1,64%; NKG với 90,6 tỷ, giá giảm 2,41%; HAH với 63,1 tỷ, giá giảm 1%; EIB với 42,6 tỷ, giá giảm 1,09%. Thậm chí tổng giao dịch của toàn bộ cổ phiếu đỏ sáng nay chỉ chiếm 20,5% giá trị sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái bất ngờ khi giảm áp lực bán xuống mức thấp nhấ 3 tháng. Cụ thể, khối này chỉ xả 350,8 tỷ đồng trên HoSE, giảm 56% so với sáng hôm qua. Phía mua vào lại tăng 16% đạt 418,1 tỷ, tương ứng mua ròng 67,3 tỷ đồng. Các mã được mua tốt nhất là FPT +28,9 tỷ, TCB +27 tỷ, CTG +25,4 tỷ, HDG +20,6 tỷ, MSN +20,1 tỷ. Phía bán duy nhất 2 cổ phiếu trên 10 tỷ là VCB -17,6 tỷ và HAH -12,2 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng đạt 1246,82 điểm và mức thấp nhất sáng nay là 1238,49 điểm. Như vậy chỉ số cho thấy phản ứng nhất định quanh ngưỡng 1240 điểm, cũng là mức đáy hồi tháng 10 vừa qua.