Điều gì giúp Vietnam Airlines báo lãi kỷ lục hơn 4.400 tỷ đồng trong quý 1/2024?

Thông tin từ báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa công bố, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines (bao gồm doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) đạt hơn 31.700 tỷ đồng, tăng trưởng 32,8% so với cùng kỳ; lợi thuận sau thuế đạt 4.441 tỷ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với mức lỗ 37 tỷ đồng cùng kỳ.

GÓP SỨC TỪ DOANH THU QUỐC TẾ VÀ THU NHẬP ĐỘT BIẾN 3.600 TỶ ĐỒNG

Cụ thể, trong quý 1/2024, doanh thu vận tải hàng không quốc tế đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ 2023. Tỷ trọng đóng góp của mảng bay quốc tế vào doanh thu vận tải hàng không của Vietnam Airlines đã đạt 65%, tăng gấp 3 lần so với vùng đáy vào năm 2021.

Sau thời gian chịu ảnh hưởng vì đại dịch, mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines đã và đang phục hồi ấn tượng. Tỷ trọng số chuyến bay và doanh thu vận tải quốc tế hiện tiệm cận mức trước đại dịch, đang rất gần với mức của quý 1/2019.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý 1/2024 vừa được công bố, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ đạt hơn 22.000 tỷ đồng và lãi ròng gần 1.500 tỷ đồng, đều cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

"Tỷ trọng số chuyến bay và doanh thu vận tải quốc tế hiện tiệm cận mức trước đại dịch, đang rất gần với mức của quý 1/2019. Sự hồi phục ấn tượng của mảng khai thác bay quốc tế cùng với yếu tố mùa vụ cao điểm theo quy luật thị trường hàng năm là các nhân tố chính thúc đẩy kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm 2024", đại diện Vietnam Airlines nhìn nhận.

Bên cạnh đó, các công ty con kinh doanh có lãi cũng đóng góp tích cực cho kết quả kinh doanh chung của tổng công ty.

"Trong đó, kết quả Pacific Airlines đàm phán trả toàn bộ tàu bay đang thuê cho chủ tàu và xử lý các khoản nợ đã giúp tổng công ty ghi nhận tăng đột biến khoản mục thu nhập khác, góp phần đáng kể vào lợi nhuận hợp nhất quý 1/2024", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Theo đó, trong quý 1/2024, Vietnam Airlines ghi nhận khoản thu nhập khác đột biến tới 3.630 tỷ đồng, cao gấp 100 lần cùng kỳ (36 tỷ đồng); trong đó, thu nhập từ xoá nợ đạt hơn 3.030 tỷ đồng.

Một yếu tố quan trọng khác giúp gia tăng doanh thu của Vietnam Airlines trong quý 1/2024 là việc hãng nâng cấp chất lượng dịch vụ và chuyển đổi số, qua đó, gia tăng thu hút phân khúc khách thu nhập cao.

Cụ thể, hãng tiếp tục chiến lược nâng tầm dịch vụ với các cải tiến từ mặt đất đến trên không như nâng cấp chất lượng dịch vụ phòng chờ thương gia, triển khai phương thức đưa khách ra cửa tàu bay mới, đổi mới thực đơn trên không áp dụng hệ thống giải trí không dây Airfi trên toàn bộ đội tàu thân hẹp Airbus A321, đa dạng hóa các chương trình giải trí…

Tổng số khách của Vietnam Airlines trong quý 1/2024 đạt hơn 5,74 triệu lượt khách, tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy chuyến bay của Vietnam Airlines là 86% với thị trường nội địa, 80% với thị trường quốc tế, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh kết quả kinh doanh cải thiện, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện các cam kết vì cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, tài trợ xúc tiến du lịch, thương mại như đồng hành cùng nhiều địa phương như: Điện Biên, Huế, Đà Nẵng; tái ký kết hợp tác phát triển kinh tế -xã hội với các tình thành trên cả nước; giới thiệu các ưu đãi hấp dẫn kích cầu du lịch; ra mắt “nhật ký số” One S - Một Việt Nam thật khác thúc đẩy du lịch nội địa…

XU THẾ CHUNG TOÀN NGÀNH ĐI CÙNG NỖ LỰC TÁI CƠ CẤU

Phục hồi và khởi sắc là xu thế chung của thị trường hàng không toàn cầu sau Covid. Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thị trường vận tải khách quốc tế trong năm 2023 chiếm 60,1% tổng lượng khách luân chuyển toàn cầu, cao hơn đáng kể so với mức đáy 37,6% của năm 2021 và gần với con số 63,8% của năm 2019.

IATA cũng dự báo doanh thu của các hãng bay toàn cầu có thể tăng trưởng 7,6% lên mức kỷ lục 964 tỷ USD trong năm 2024. Lợi nhuận hoạt động năm nay được kỳ vọng đạt 49,3 tỷ USD. Lợi nhuận ròng cũng được dự báo tăng trưởng 10% lên 25,7 tỷ USD.

IATA còn dự báo sẽ có khoảng 4,7 tỷ người đi máy bay trong năm 2024, vượt qua mức đỉnh cũ là 4,5 tỷ người vào năm 2019. Sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không năm nay có thể đạt 61 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với 2023.

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2024, thị trường hàng không quốc tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng 49,4% về lượng khách luân chuyển và 50,2% về lượng ghế luân chuyển, nhanh hơn tất cả các khu vực khác. Hệ số tải hành khách (PLF) đạt 83,8%, đứng thứ 2 toàn cầu.

Bên cạnh xu thế chung của ngành hàng không thế giới, sự nỗ lực nội tại của Vietnam Airlines là yếu tố quan trọng đóng góp vào kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý cao điểm vừa qua.

Tổng công ty chủ động thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng đội bay và nguồn nhân lực, tăng tải cung ứng, thuê ướt tàu bay đáp ứng nhu cầu hành khách, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giá dịch vụ và lãi suất…

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay trong nước đã thực hiện 66.605 chuyến bay trong quý 1/2024.

Riêng Vietnam Airlines khai thác 28.287 chuyến, tăng 10% so với cùng kỳ 2023 và dẫn đầu toàn ngành với 42,5% thị phần số chuyến bay. Nếu tính thêm các hãng thành viên gồm Pacific Airlines và VASCO, thị phần này của Vietnam Airlines Group đạt 48,5%.

Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án tái cơ cấu tổng thể giai đoạn 2021-2025 và báo cáo cổ đông, cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Theo đề án, trong năm 2024-2025, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên thị trường chứng khoán, giới đầu tư nhận thấy tín hiệu tích cực về tình hình kinh doanh của "anh cả" ngành hàng không. Chốt phiên 2/5, cổ phiếu HVN có mức giá 17.300 đồng/cổ phiếu, thuộc vùng cao nhất kể từ tháng 8/2022 và tăng 41% so với đầu năm nay. Vốn hóa của Vietnam Airlines hiện nay đạt 38.200 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD.