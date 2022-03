Dior khuấy động thị trường Xuân – Hè bằng cơn sốt CD Diamond

Khi nói về họa tiết monogram, mỗi thương hiệu hầu như đều chỉ có một thiết kế kinh điển. Gucci với chữ GG móc ngoặc vào nhau. Coach với chữ C kép. Chanel thậm chí không có monogram, chỉ dùng logo CC của hãng để dệt nên những mảng miếng họa tiết khác nhau. Tuy nhiên cũng có nhiều thương hiệu sở hữu nhiều loại môtíp monogram khác nhau. Điển hình là Fendi với hai hoa văn FF và Karligraphy. Burberry có những đường kẻ carô truyền thống, và mẫu TB monogram mới toanh. Louis Vuitton thậm chí có đến có ba mẫu monogram khác nhau: họa tiết hoa căn bản, họa tiết Damier kẻ ô vuông và môtíp Since 1854.

Khoảng hai năm trở lại đây, các thương hiệu thờ trang đã bắt đầu lăng-xê những thiết kế monogram phong cách hình học với đường nét thẳng thớm, góc cạnh và táo bạo. Có thể kể đến monogram La Greca của Versace hay Balmain ra mắt trong ít năm qua – chúng đều vẽ nên những đường nét đan xen lấy cảm hứng từ mê cung. Mẫu họa tiết CD Diamond của Dior cũng không ngoại lệ, sắc sảo và có thể tạo nên những lối chơi màu đa dạng.

CD Diamond là tên gọi cho họa tiết hình học quả trám đặc sắc thuộc kho lưu trữ của nhà mốt, được Marc Bohan thiết kế vào năm 1974. Theo đó, ký hiệu CD biểu tượng của nhà mốt được ông tái hiện thành những đường góc cạnh, chụm vào nhau như một khối kim cương. Có thể so sánh nó một cách tương đồng với họa tiết Dior Oblique – vì Dior Oblique cũng là một mẫu thiết kế từ thập niên 1970, sau đó được John Galliano tân trang cho thập niên 2000 trở đi.

Đứng trước bối cảnh thống trị của loại họa tiết hình học, đặc biệt là monogram, Dior dưới thời Kim Jones cũng quyết định mang CD Diamond trở lại. Giờ đây, CD Diamond được Kim Jones giải thích lại theo cách hiện đại, tăng tỉ lệ và mang đến gợi ý về chủ nghĩa tối đa mà không làm mất đi vẻ sang trọng của Dior từ những ngày đầu. Việc Kim Jones tái sử dụng hoa văn CD Diamond không chỉ cho thấy tầm nhìn thời trang xa rộng của Marc Bohans, mà còn là biểu hiện cho sự kết nối xuyên thế hệ của hai nhà thiết kế tài ba.

Nếu tìm hiểu kỹ hơn triết lý sáng tạo của Kim Jones, ta có thể thấy được sự tương đồng rất lớn với những gì Marc Bohans từng theo đuổi – vẻ đẹp tinh giản mà tinh xảo, tái hiện giá trị cốt lõi bằng đường nét hiện đại. Lớp họa tiết được khắc họa trên nền vải cotton nhẹ, linh hoạt và bền bỉ, lý tưởng cho những chuyến đi ngao du. Nhà mốt áp dụng kỹ thuật in lụa, tạo chiều sâu và độ thanh thoát cho bề mặt. CD Diamond hứa hẹn sẽ trở thành một trong những họa tiết thịnh hành mới trong năm 2022, dành cho những tín đồ logomania.

Do được Kim Jones khai quật, họa tiết CD Diamond tới nay được áp dụng chủ yếu trong dòng sản phẩm năng động dành cho phái mạnh của Dior. Những phụ kiện thời trang nam giới từ mùa Xuân - Hè 2022 trở đi sẽ đều sở hữu phiên bản được thiết kế bởi chất liệu canvas in tràn với mẫu hình tiết mới mẻ này. CD Diamond cũng hiện diện rải rác trong dòng phụ kiện thời trang đi tuyết Dior Ski, ví dụ như được thêu bên trên chiếc nón len hay biến đổi thành hoa văn dệt bên trên chiếc áo len ấm áp hay một loạt các thiết kế biểu tượng của Dior như túi Saddle, ba lô Dior Hit the Road và cặp Dior Lock.

Cùng với họa tiết do Marc Bohan thiết kế, bộ vest Oblique tuxedo cũng là một phần nổi bật trong bộ sưu tập nam giới Xuân Hè 2022. Kết hợp hoàn hảo lối may tinh tế của Dior với tầm nhìn đương đại, Kim Jones đã tái tạo lại quá trình sáng tạo trong kho lưu trữ thành những thiết kế phù hợp, kết hợp với trang phục thể thao, đồ bảo hộ lao động và thời trang quân đội. Logo CD kim cương cũng được thiết kế bởi kim loại và gắn vào phụ kiện, trang sức sang trọng của thương hiệu Pháp. Ví dụ như được thiết kế cho bản lề cho gọng kính mát, hay đưa vào trang sức sang trọng dành cho phái mạnh.

Kim Jones đã bắt đầu sử dụng CD Diamond cho 2 bộ sưu tập cho năm 2022, nhưng vẫn dùng đan xen với monogram Oblique cũ, và chưa thực sự quảng bá rộng rãi. Rất có thể trong thời gian tới, Kim Jones sẽ tập trung khai thác CD Diamond nhiều hơn, đặc biệt là trên những mặt hàng chủ lực của mình như Saddle Bag, Duffle Bag, Backpack, Briefcase… Và cách đây vài ngày Dior bắt đầu chạy chiến dịch quảng bá đánh mạnh vào dòng sản phẩm này với dàn fashionista nam vô cùng hùng hậu. Ở thị trường Việt Nam, những cái tên được lựa chọn là Isaac, Hoàng Ku, Kelbin Lei, Mon Simi,…