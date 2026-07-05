Bốn dự án đô thị lớn tại Nghệ An đang chuyển động ra sao?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền vừa kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số dự án nhà ở thương mại trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Qua kiểm tra, hầu hết các dự án đều đã hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, những khó khăn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, xác định giá đất và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành một số hạng mục.
Tại dự án Khu đô thị ven sông Vinh do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư, dự án có quy mô hơn 20 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.440 tỷ đồng.
Sau thời gian triển khai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành khoảng 90%, đồng thời đang thi công 120 căn nhà ở thấp tầng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dự án cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
Tuy vậy, dự án vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như nhà văn hóa, 199 căn nhà ở thấp tầng, khu nhà ở xã hội và công trình thể dục thể thao. Đáng chú ý, khu nhà ở xã hội hiện chỉ được quy hoạch 5 tầng, trong khi quy hoạch phân khu trước đây cho phép xây dựng tối đa 8 tầng, khiến hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Chủ đầu tư kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh chiều cao công trình lên khoảng 20 tầng để khai thác hiệu quả quỹ đất.
Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó do chậm bố trí tái định cư cho các hộ dân, một số trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, trong khi việc xác định giá đất còn phải chờ hệ số điều chỉnh.
Đối với dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền do Chi nhánh Công ty Cổ phần Danatol tại Nghệ An làm chủ đầu tư, hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã được bàn giao cơ bản hoàn thành khoảng 95%, gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước và kè bảo vệ. Dự án cũng đã hoàn thành di dời hệ thống điện 22 kV và 35 kV.
Nhiều hạng mục quan trọng đã được đưa vào xây dựng như chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, khu nhà ở thấp tầng, công trình cây xanh, thể dục thể thao, nhà văn hóa và nhà trẻ. Đến nay, dự án đã xây dựng 480 trong tổng số 541 căn nhà liền kề cùng nhiều công trình nhà ở khác.
Tuy nhiên, vẫn còn gần 21.000 m2 chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc triển khai khu tái định cư tại chỗ, các tuyến đường quy hoạch, khu dịch vụ ven sông và một số hạng mục nhà ở.
Tại dự án Khu đô thị mới Đông Vĩnh – Cửa Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm chủ đầu tư, công tác san nền đã đạt khoảng 95%. Hạ tầng giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành, trong khi giai đoạn 2 đã hoàn thiện nhiều hạng mục như hệ thống thoát nước và nền đường.
Hệ thống chiếu sáng đạt khoảng 80%, cấp nước đạt 60%, ba trong số sáu trạm biến áp đã hoàn thành, đồng thời gần 550 cây xanh đã được trồng.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 với 302 căn nhà gồm liền kề và biệt thự sẽ được bàn giao vào tháng 11/2026. Giai đoạn 2 gồm 487 căn dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027.
Hiện dự án còn gặp vướng mắc liên quan đến tuyến mương T4, hệ thống điện trung thế 35 kV, công tác giải phóng mặt bằng đối với 22 hộ dân, việc di dời 30 phần mộ họ tộc và xác định giá đất giao đất đợt 2.
Trong khi đó, dự án Khu đô thị Nghi Phú – Hưng Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm chủ đầu tư cũng đang được triển khai tích cực trên phần diện tích đã được bàn giao.
Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng san nền, 70% hạ tầng kỹ thuật và khoảng 40% khối lượng xây dựng nhà ở. Sở Xây dựng đánh giá tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu trên diện tích đã có mặt bằng.
Song dự án vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác đất đai và giải phóng mặt bằng khi còn ba phần mộ chưa được di dời, chín hộ dân chưa hoàn thành phương án bồi thường, một số công trình lấn chiếm vào phạm vi dự án và tuyến điện trung thế 35 kV vẫn chưa được hạ ngầm.
Qua rà soát, cả bốn dự án đều là những dự án đô thị trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành bố trí tái định cư, sớm xác định giá đất, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và phần mộ nằm trong phạm vi dự án.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng giao các sở, ngành thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính, quy hoạch và giá đất, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ đã cam kết. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, định kỳ hằng tháng tổng hợp tình hình triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh.
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