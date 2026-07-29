Bán lẻ tiêu dùng: AI không thay thế hoàn toàn con người

Ngành bán lẻ tiêu dùng đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ với sự gia tăng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Mordor Intelligence, thị trường AI trong lĩnh vực bán lẻ dự kiến sẽ tăng từ 18,64 tỷ USD năm 2026 lên 82,72 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 34,7%.
Các doanh nghiệp bán lẻ trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, đang tích cực ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Một số siêu thị lớn tại Mỹ như Kroger, Carrefour và Tesco đã triển khai robot quét kệ hàng của Simbe Robotics để theo dõi hàng tồn kho và giá cả.
Tại châu Âu, nghiên cứu từ Trường Kinh doanh Bayes cho thấy người tiêu dùng sử dụng xe đẩy thông minh chi tiêu nhiều hơn 32% so với xe đẩy thông thường. Tại châu Á, các tập đoàn bán lẻ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore coi AI là trụ cột trong chiến lược chuyển đổi số.
Tại Việt Nam, Saigon Co.op đã đưa vào hoạt động siêu thị Coopmart Thống Nhất với robot AI hỗ trợ khách hàng, trong khi WinMart triển khai kiosk tự thanh toán. Báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho thấy trên 80% doanh nghiệp thương mại điện tử đã sử dụng chatbot trong chăm sóc khách hàng.
Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người trong ngành bán lẻ. Các yếu tố văn hóa và sự tương tác xã hội vẫn đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm mua sắm. Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Retail & Franchise Asia, nhấn mạnh rằng công nghệ có thể tối ưu trải nghiệm nhưng không thể thay thế yếu tố con người. Nhiều doanh nghiệp đã chọn hướng đi dung hòa, kết hợp AI với sự hiện diện của con người để tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất.
Vietnam – Asia DX Summit 2026 công bố rằng Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mảng AI doanh nghiệp đạt 31%/năm giai đoạn 2026-2034. Ngành bán lẻ Việt Nam cũng đang đứng trước một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/7/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-302026.html
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