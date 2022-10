Đồng bảng Anh lao dốc khiến thị trường đồng hồ xa xỉ trở nên khó đoán

Hồi tháng 9, thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Rolex đã thông báo sẽ tăng giá đồng hồ khoảng 4 -7%. Đợt tăng giá lần 2 trong năm nay của Rolex khi đó được nhắm mục tiêu cụ thể vào Vương quốc Anh do giá trị đồng bảng Anh giảm so với các thị trường khác. Theo đó, giá của một chiếc Rolex Submariner tăng lên đến 8.600 đô la Mỹ, trong khi GMT Master II tăng lên đến 10.000 đô la Mỹ. Dù vậy, nhu cầu của khách hàng vẫn vượt xa nguồn cung.

Người phát ngôn của công ty Thụy Sĩ này đã xác nhận rằng, giá bán đồng hồ của họ ở Anh tăng lên trung bình 5% kể từ ngày 1/9. Tạp chí WatchPro nhận định, việc tăng giá này có liên quan tới tình hình trượt giá của bảng Anh, giá trị của đồng hồ Rolex ở Anh có thể trở nên rẻ hơn so với các thị trường khác. Trước đó, vào tháng Giêng, Rolex cũng đã tăng giá một lượng tương tự ở hầu hết các thị trường lớn bao gồm Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu tháng 10, tờ Bloomberg đưa tin các sản phẩm của Rolex và nhiều thương hiệu xa xỉ khác đang giảm giá. Do sự sụt giảm giá trị của bảng Anh, Rolex và nhiều thương hiệu khác phải giảm giá tới 19%. Cụ thể, chiếc Rolex GMT-Master II hiện có giá 9.293 USD tại Anh, còn ở Mỹ mẫu đồng hồ trị giá 11.289 USD. Mẫu Datejust có giá 7.088 USD tại Anh, rẻ hơn 19% so với ở Mỹ. Rolex Cosmograph Daytona bằng vàng trắng được bán với giá 32.635 USD tại Mỹ, bao gồm thuế bán hàng 7%. Ở Anh, mẫu đồng hồ sẽ có giá 22.444 USD, giảm 31%...

Do sự sụt giảm giá trị của bảng Anh, Rolex và nhiều thương hiệu khác phải giảm giá tới 19%.

Chính phủ mới của Vương quốc Anh hứa hẹn sẽ thay đổi chính sách. Trong đó, kế hoạch áp dụng lại các khoản giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa khách du lịch mua có thể đẩy mức chiết khấu lên tới 32%. Hiện tại nếu đến Anh, các du khách có thể sở hữu mẫu đồng hồ xa xỉ với mức giá tốt. Tuy nhiên, các khách hàng vẫn khó có thể săn các mẫu Rolex tại cửa hàng bán lẻ hoặc từ đại lý ủy quyền ở Anh mà phải ghi tên và thông tin liên lạc vào danh sách đợi. Nhân viên tại cửa hàng sẽ liên hệ khi có hàng.

Năm 2016, một sự sụp đổ tương tự của đồng bảng Anh (sự kiện Brexit) đã xảy ra nhưng các thương hiệu đồng hồ cao cấp đã chậm thay đổi giá tương ứng. Kết quả là Vương quốc Anh đã vô tình trở thành thiên đường của đồng hồ giá rẻ trong vài năm. Có thể hiểu được rằng các thương hiệu như Rolex muốn tránh một tình huống tương tự một lần nữa, đó là lý do tại sao phản ứng của Rolex trước sự sụt giảm của đồng bảng Anh diễn ra nhanh chóng.

Bên cạnh Rolex, sự sụt giá của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng được ưa chuộng như Patek Philippe trong thời gian gần đây cũng đã có dấu hiệu chạm đáy và có thể bật tăng trở lại bất cứ lúc nào. Tờ Bloomberg dẫn số liệu của công ty nghiên cứu khảo sát thị trường đồng hồ cao cấp WatchCharts cho thấy, "chỉ số thị trường Rolex" đang bắt đầu ổn định. Biên độ giảm của tháng 9/2022 so với tháng 8/2022 chỉ còn 1,84%, đã ổn định hơn rất nhiều so với mức độ sụt giảm mạnh trong suốt cả mùa Hè.

Bloomberg cho rằng, đằng sau con số này tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Đó là giá các loại đồng hồ cao cấp được ưa chuộng nhất trên thế giới đã bắt đầu có dấu hiệu chạm đáy và phục hồi. Nhà báo chuyên viết về đồng hồ nổi tiếng quốc tế Robin Swithinbank cũng cho rằng, không nên quá lo lắng về việc giá các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng như Rolex, Audemars Piguet và Patek Philippe… lần lượt giảm giá.

Đây chính là cơ chế điều chỉnh giá bình thường của thị trường, suy cho cùng giá các thương hiệu đồng hồ được ưa chuộng trên thị trường thứ cấp đã tăng quá nhanh và quá cao trong quý 1. Nếu quan sát liên tục xu hướng giá cả của các dòng đồng hồ thịnh hành trong nửa năm qua sẽ phát hiện rằng sự sụt giảm của thị trường đồng hồ vẫn tương đối ổn định, không giống như sự kiện đồng bảng Anh lao dốc thẳng đứng sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Hiện tại nếu đến Anh, các du khách có thể sở hữu mẫu đồng hồ xa xỉ với mức giá tốt.

Theo báo cáo ngành công nghiệp đồng hồ năm 2021 của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey và Business of Fashion, dự kiến đến năm 2025, giá trị thị trường đồng hồ cũ sẽ tăng lên 32 tỷ USD, do đó sự sụt giảm của thị trường đồng hồ cao cấp hiện nay rõ ràng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Liên quan đến điểm này, Tim Stracke - Giám đốc nền tảng giao dịch trực tuyến đồng hồ cũ nổi tiếng Chrono24 - cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông Tim Stracke nhấn mạnh, giá các loại đồng hồ được ưa chuộng giảm trong những tháng qua là do thị trường không thể tiếp tục chấp nhận những con số phóng đại hơn, tuy nhiên, đây chỉ là một hiện tượng điều chỉnh bình thường.

Nếu quan sát dài hơn một chút, giá hiện nay của Rolex Daytona và AP Royal Oak vẫn cao hơn hồi tháng 1/2022. Có thể thấy rằng tuy giá các loại đồng hồ nổi tiếng đã giảm, nhưng mức độ được ưa chuộng sẽ không mất đi trong một sớm một chiều. Bloomberg cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến giá đồng hồ nổi tiếng giảm là do các đại lý và nhà sưu tập tìm cách bán ra nhiều đồng hồ hơn, chứ không phải đến từ sự lo ngại của người mua về sự giảm giá sau đó.