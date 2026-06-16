Động cơ phát điện bằng 100% hydro đầu tiên trên thế giới hòa lưới điện quốc gia
Trọng Hoàng
16/06/2026, 10:38
Việc một động cơ phát điện quy mô lớn vận hành hoàn toàn bằng hydro tinh khiết và hòa vào lưới điện quốc gia Tây Ban Nha được xem là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng. Thành công này không chỉ chứng minh tính khả thi của hydro trong phát điện quy mô lớn mà còn mở ra lời giải tiềm năng cho bài toán lưu trữ năng lượng tái tạo đang ngày càng cấp thiết trên toàn cầu…
Một động cơ phát điện chạy bằng 100% hydro đã lần đầu tiên cung cấp điện cho lưới điện quốc gia Tây Ban Nha trong
điều kiện vận hành thực tế. Thử nghiệm được thực hiện bởi tập đoàn công nghệ
năng lượng Wartsila của Phần Lan tại cơ sở của công
ty ở thị trấn Bermeo, miền Bắc Tây Ban Nha.
TỪ
GIẢI PHÁP THÍ ĐIỂM ĐẾN HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI
Theo Wartsila, đây là lần đầu tiên
trên thế giới một động cơ phát điện quy mô lớn hoạt động hoàn toàn bằng hydro
tinh khiết và hòa điện trực tiếp vào lưới điện quốc gia. Động cơ được sử dụng
trong dự án là mẫu Wartsila 31H2, hiện được xem là động cơ hydro tinh khiết lớn
nhất thế giới.
Trong nhiều năm qua, các dự án phát điện bằng hydro chủ yếu sử dụng hỗn hợp hydro và khí tự nhiên nhằm bảo đảm tính
ổn định trong quá trình vận hành. Kết quả thử nghiệm mới cho thấy các hệ thống
phát điện quy mô lớn có thể hoạt động hoàn toàn bằng hydro mà vẫn đáp ứng các
yêu cầu kỹ thuật của lưới điện.
Theo các chuyên gia, thành công này là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng không phát thải, đồng thời mở rộng thêm các lựa chọn công nghệ để hỗ trợ hệ thống điện trong tương lai.
Wartsila cho biết Tây Ban Nha được
lựa chọn làm nơi thử nghiệm bởi quốc gia này đang nằm trong nhóm dẫn đầu châu
Âu về phát triển năng lượng tái tạo. Điện gió và điện mặt trời hiện chiếm tỷ
trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của nước này.
Xu hướng tương tự cũng đang diễn ra
trên phạm vi toàn cầu. Các dự báo quốc tế cho thấy đến năm 2030, tổng công suất
điện gió và điện mặt trời trên thế giới có thể tăng thêm khoảng 4.600 GW.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển mạnh mẽ
của năng lượng tái tạo cũng làm nổi bật một thách thức lớn đối với các hệ thống
điện hiện đại. Không giống các nhà máy nhiệt điện hay thủy điện truyền thống,
sản lượng điện gió và điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thời
gian trong ngày.
Những thời điểm trời ít gió hoặc
nhiều mây có thể khiến sản lượng điện giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Ngược
lại, khi thời tiết thuận lợi, hệ thống đôi khi sản xuất ra lượng điện vượt quá
nhu cầu tiêu thụ thực tế.
Điều này khiến các nhà vận hành lưới
điện phải tìm kiếm các nguồn điện linh hoạt có khả năng khởi động nhanh, tăng
giảm công suất theo nhu cầu và sẵn sàng phát điện khi các nguồn tái tạo suy
giảm.
Theo Wartsila, động cơ hydro có thể
đảm nhiệm chính vai trò này. “Động cơ Wartsila 31H2 cho thấy hydro đã vượt qua
phạm vi nghiên cứu lý thuyết để trở thành một phần của hạ tầng năng lượng thực
tế”.
Các động cơ dạng này cũng có ưu thế
là tận dụng được kinh nghiệm vận hành của ngành phát điện bằng động cơ đốt
trong hiện nay, giúp giảm thời gian thương mại hóa so với một số công nghệ mới
khác.
LỜI
GIẢI CHO BÀI TOÁN LƯU TRỮ ĐIỆN TÁI TẠO
"Lợi thế quan trọng
nhất của hydro nằm ở khả năng lưu trữ năng lượng trong thời gian dài". Nhấn mạnh điều này, đại diện Wartsila phân tích: khi các trang trại điện gió hoặc
điện mặt trời tạo ra lượng điện vượt quá nhu cầu tiêu thụ, phần điện dư thừa có
thể được sử dụng để vận hành các hệ thống điện phân nước. Quá trình này tách
nước thành oxy và hydro bằng điện năng.
Hydro sau đó được lưu trữ trong các
bồn chứa hoặc hệ thống chuyên dụng và được sử dụng làm nhiên liệu phát điện khi
nguồn năng lượng tái tạo không đủ đáp ứng nhu cầu.
Mô hình này giúp chuyển đổi điện
năng dư thừa thành một dạng nhiên liệu có thể tích trữ, vận chuyển và sử dụng
vào thời điểm cần thiết. Nhiều chuyên gia coi đây là một trong những giải pháp
tiềm năng nhất để giải quyết bài toán lưu trữ năng lượng quy mô lớn mà pin lưu
trữ hiện nay còn gặp hạn chế về chi phí và thời gian lưu trữ.
Bên cạnh việc ổn định lưới điện,
công nghệ này còn được kỳ vọng sẽ cung cấp điện cho các khu vực xa xôi chưa kết
nối với hệ thống điện quốc gia hoặc những địa điểm có nhu cầu điện năng lớn
nhưng yêu cầu phát thải thấp.
Nhà sản xuất đặc biệt nhấn mạnh tiềm
năng ứng dụng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn và các trung tâm dữ
liệu AI. Đây là những lĩnh vực đang chứng kiến nhu cầu điện tăng mạnh nhưng
đồng thời cũng chịu áp lực ngày càng lớn trong việc giảm phát thải carbon.
RÀO
CẢN KHÔNG CÒN NẰM Ở CÔNG NGHỆ
Sau
khi hoàn thành thử nghiệm, thách thức lớn nhất hiện nay không
còn nằm ở khả năng vận hành của động cơ mà nằm ở yếu tố kinh tế và hạ tầng.
Ông
Rasmus Teir, Giám đốc Chiến lược Công nghệ và Khử carbon của Wartsila, cho biết kết quả thử nghiệm đã chứng minh
các động cơ hydro quy mô lớn có thể cung cấp nguồn điện linh hoạt, có khả năng
điều độ và phù hợp với các hệ thống điện dựa nhiều vào năng lượng tái tạo.
Việc triển khai trên diện rộng sẽ đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn cho các nhà máy sản xuất hydro xanh, hệ thống lưu trữ, mạng lưới đường ống vận chuyển và các cơ sở hạ tầng liên quan.
Ngoài
ra, các chính phủ cũng cần xây dựng những khung pháp lý rõ ràng, cơ chế hỗ trợ
tài chính và các chính sách khuyến khích đầu tư để tạo điều kiện cho ngành công
nghiệp hydro phát triển.
Thực
tế cho thấy nhiều quốc gia đang đặt cược vào hydro như một thành tố quan trọng
của quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, chi phí sản xuất hydro xanh
hiện vẫn cao hơn đáng kể so với các nhiên liệu truyền thống, trong khi hạ tầng
vận chuyển và lưu trữ còn ở giai đoạn đầu phát triển.
Dù
vậy, việc động cơ hydro quy mô lớn đầu tiên trên thế giới đã hòa điện thành
công vào lưới điện quốc gia được xem là một dấu mốc quan trọng. Sự kiện này cho
thấy hydro không còn chỉ là một ý tưởng cho tương lai mà đang từng bước trở
thành một phần của hệ thống năng lượng thực tế, đặc biệt trong bối cảnh thế
giới cần những giải pháp vừa bảo đảm an ninh năng lượng vừa đáp ứng mục tiêu
giảm phát thải carbon.
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