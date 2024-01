Dòng tiền cho thuê đất Khu công nghiệp duy trì tốt, Chứng khoán CTS tiếp tục cho SIP vay vốn tối đa là 2.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CTS-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện vay vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP-HOSE).

Theo đó, HĐQT CTS đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt việc thực hiện vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng (bao gồm các khoản vay đang còn dư nợ).

HĐQT giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn thực hiện đàm phán, quyết định các phương án kinh doanh của Công ty; các phương án vay vốn từng lần; các phương án trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay; ký kết hợp đồng, sử dụng tài sản là trái phiếu doanh nghiệp thuộc danh mục tự doanh để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng; đàm phán, quyết định lãi suất vay; phê duyệt phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Trước đó hơn 1 tháng, vào tháng 11/2023, CTS cũng vừa thông qua Nghị quyết tương tự về việc vay vốn tại SIP với hạn mức tối đa 2.000 tỷ đồng (bao gồm các khoản vay đang còn dư nợ).

Về kết quả kinh doanh, SIP công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+13% YoY và +3% QoQ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 194 tỷ đồng (+1% YoY và -25% QoQ).



SIP cho biết, doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu từ mảng dịch vụ năng lượng và nước tăng 15%. Trong khi đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng 1% YoY chủ yếu do thu nhập tài chính thấp hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của SIP tăng 4% YoY đạt 4,8 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 9% YoY xuống 617 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 74% và 65% dự báo cả năm của VCSC.

Mới đây, VCSC đã có báo cập nhật về cổ phiếu SIP do dòng tiền từ cho thuê đất KCN duy trì tốt; định giá hấp dẫn. Qua đó, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với SIP nhưng giảm giá mục tiêu thêm 7% xuống còn 83.000 đồng/cổ phiếu so với mức giá trước đây là 89.000 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh cho việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức cổ phiếu vào tháng 9/2023).

VCSC cho biết giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do dự báo doanh số cho thuê đất KCN giai đoạn 2023-2025 thấp hơn vì VCSC nhận thấy doanh số cho thuê đất chậm hơn dự kiến tại các KCN của SIP. Điều này được bù đắp một phần bởi việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024 và tăng mức định giá cho khoản đầu tư của SIP vào các công ty liên kết.

Ngoài ra, VCSC giảm 14% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 còn 817 tỷ đồng (-16% YoY), chủ yếu do (1) giả định biên lợi nhuận gộp của mảng KCN thấp hơn do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ở KCN Lộc An – Bình Sơn, và (2) dự báo chi phí tài chính cao hơn.