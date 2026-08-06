Dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang căn hộ 2 phòng ngủ tại Bắc Ninh

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia quốc tế gia tăng, thị trường căn hộ cho thuê đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét về nhu cầu. Nếu trước đây căn hộ studio và một phòng ngủ được xem là lựa chọn tối ưu của nhà đầu tư, thì nay căn hộ hai phòng ngủ đang nổi lên như phân khúc có nhiều lợi thế về khả năng khai thác dòng tiền dài hạn.

Phối cảnh phòng khách căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Mangala Tower. Ảnh: DN.

Những năm gần đây, Bắc Ninh nổi lên là một trong những thị trường bất động sản giàu tiềm năng tại khu vực phía Bắc nhờ lợi thế phát triển công nghiệp và sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

BẮC NINH – THỊ TRƯỜNG GIÀU TIỀM NĂNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN CHO CHUYÊN GIA THUÊ

Địa phương hiện là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek, Amkor... cùng hệ thống khu công nghiệp không ngừng được mở rộng. Song hành với làn sóng FDI là sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đến sinh sống, làm việc dài hạn. Theo ghi nhận, hiện có hơn 21.000 chuyên gia và lao động nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Khác với nhóm khách thuê ngắn hạn, các chuyên gia nước ngoài thường có nhu cầu lưu trú từ nhiều tháng đến nhiều năm. Phần lớn chi phí thuê nhà được doanh nghiệp chi trả hoặc hỗ trợ, vì vậy tiêu chí lựa chọn nơi ở thường ưu tiên chất lượng sống, vị trí thuận tiện và khả năng kết nối hơn là mức giá thấp.

Phối cảnh phòng ngủ căn 2 phòng ngủ Mangala Complex. Ảnh dự án.

Đây cũng là lý do khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá Bắc Ninh là một trong những thị trường giàu tiềm năng đối với mô hình bất động sản tạo dòng tiền, nơi hiệu quả đầu tư được hình thành từ nhu cầu ở thực thay vì kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, không phải loại hình căn hộ nào cũng mang lại hiệu quả khai thác tương đương. Trong nhiều năm, căn hộ studio và một phòng ngủ được xem là lựa chọn phổ biến nhờ mức đầu tư ban đầu vừa phải và khả năng tiếp cận dễ dàng. Song khi cơ cấu khách thuê thay đổi, tiêu chí lựa chọn sản phẩm của giới đầu tư cũng bắt đầu dịch chuyển.

Theo ghi nhận từ các đơn vị môi giới, nhu cầu thuê căn hộ hai phòng ngủ tại Bắc Ninh đã tăng đáng kể trong vài năm gần đây.

Ông V.T. Hùng, chuyên gia môi giới cho thuê tại Royal Homes, cho biết: "Khoảng hai năm trở lại đây, lượng khách tìm thuê căn hộ hai phòng ngủ tại Bắc Ninh tăng lên rõ rệt. Không chỉ các gia đình chuyên gia mà nhiều nhóm kỹ sư nước ngoài cũng ưu tiên loại hình này vì đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, đồng thời tối ưu chi phí. Đây cũng là phân khúc có tỷ lệ lấp đầy cao và thường gắn với các hợp đồng thuê dài hạn."

Xu hướng này cũng tác động đến chiến lược của nhiều nhà đầu tư.

Theo anh N.Đ. Nghĩa, một nhà đầu tư căn hộ cho thuê tại Hà Nội, hiệu quả đầu tư hiện không còn phụ thuộc chủ yếu vào quy mô vốn ban đầu mà nằm ở khả năng tạo dòng tiền trong suốt quá trình khai thác.

Layout căn 2 phòng ngủ Mangala Complex. Ảnh dự án.

"Phần vốn tăng thêm để sở hữu căn hộ hai phòng ngủ không quá lớn, nhưng đổi lại tài sản có thêm một phòng ngủ, đồng nghĩa với việc mở rộng nhóm khách thuê và nâng giá trị hợp đồng. Nếu nhìn trên chu kỳ đầu tư dài hạn, phần dòng tiền gia tăng có thể vượt đáng kể so với chi phí đầu tư bổ sung", anh Nghĩa chia sẻ.

MANGALA COMPLEX HƯỚNG TỚI NHU CẦU THỰC CỦA THỊ TRƯỜNG

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp và duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI, Mangala Complex được phát triển theo định hướng phục vụ nhóm khách thuê chủ lực là các chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý đang làm việc tại địa phương.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án cung cấp 414 căn hộ hai phòng ngủ, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm. Việc ưu tiên phát triển dòng căn hộ này cho thấy định hướng bám sát nhu cầu thực của thị trường, thay vì tập trung chủ yếu vào các căn hộ diện tích nhỏ như xu hướng phổ biến trước đây.

Đối với nhà đầu tư, quỹ căn hai phòng ngủ với quy mô lớn không chỉ mở rộng lựa chọn về tầng, hướng, vị trí hay yếu tố phong thủy mà còn tạo điều kiện xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với nhiều mục tiêu khai thác khác nhau.

Bên cạnh cơ cấu sản phẩm, dự án còn sở hữu lợi thế về vị trí khi nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, đồng thời kết nối thuận lợi với Hà Nội, sân bay và hệ thống cao tốc liên vùng. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ khả năng thu hút và duy trì nhóm khách thuê là chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý có nhu cầu lưu trú dài hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu thuê của cộng đồng chuyên gia nước ngoài tiếp tục gia tăng, phân khúc căn hộ hai phòng ngủ được nhiều nhà đầu tư đánh giá là phù hợp với xu hướng thị trường. Với định hướng phát triển tập trung vào nhóm khách thuê này, Mangala Complex được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội khai thác dòng tiền ổn định, đồng thời gia tăng tiềm năng tích lũy giá trị tài sản trong dài hạn.