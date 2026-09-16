Đồng yên giảm sức hút, giới giao dịch carry trade hướng sang franc và krona

Đồng krona Thụy Điển và franc Thụy Sỹ đang nổi lên như những lựa chọn thay thế đồng yên trong giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), khi đồng tiền Nhật Bản tăng giá và lợi suất trái phiếu nước này đi lên…

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Carry trade là chiến lược vay bằng một đồng tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào đồng tiền hay tài sản có lợi suất cao hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, đồng yên là lựa chọn hàng đầu cho chiến lược này nhờ lãi suất siêu thấp và thanh khoản cao.

Tuy nhiên, những lợi thế trên của đồng yên đang suy giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2 năm đã tăng gấp hơn hai lần từ đầu năm, làm tăng chi phí vay bằng đồng yên. Việc Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này cũng cho thấy giới chức muốn đồng yên mạnh hơn.

“Nhà đầu tư vẫn muốn tham gia giao dịch carry trade, nhưng câu hỏi quan trọng hiện nay là nên sử dụng đồng tiền nào để vay vốn”, ông Van Luu, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược đầu tư tại Russell Investments, nhận định với hãng tin Bloomberg

FRANC THỤY SỸ NỔI LÊN

Các công ty Russell Investments và Allianz Global Investors đánh giá franc Thụy Sỹ là một trong những lựa chọn thay thế hấp dẫn nhất, do chính sách tiền tệ của Thụy Sỹ và Nhật Bản ngày càng đi theo hai hướng khác nhau.

Theo ông Luu, việc Nhật Bản hai lần can thiệp để hỗ trợ đồng yên trong năm nay, đồng thời phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất, cho thấy nước này muốn đồng nội tệ mạnh hơn.

Trái lại, Thụy Sỹ được dự báo duy trì lãi suất ở mức 0% đến cuối năm 2027 và dường như sẵn sàng để đồng franc suy yếu nhằm hỗ trợ xuất khẩu.

“Nếu nhà giao dịch carry trade chuyển từ đồng yên sang một đồng tiền cấp vốn khác, franc Thụy Sỹ sẽ là lựa chọn hấp dẫn nhất xét về định giá, chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá”, ông Luu chỉ ra.

Hiệu quả đầu tư gần đây cho thấy giao dịch carry trade sử dụng đồng yên đang kém hấp dẫn hơn so với giao dịch sử dụng franc Thụy Sỹ. Trong nửa đầu năm nay, chiến lược dùng đồng yên làm nguồn vốn để mua đôla Australia - đồng tiền có lợi suất cao nhất trong nhóm G10 - mang lại lợi nhuận 9%. Tuy nhiên, kể từ tháng 7, chiến lược này đã khiến nhà đầu tư lỗ 1,3%. Trong khi đó, carry trade sử dụng franc Thụy Sỹ làm nguồn vốn đạt mức sinh lời 14% từ đầu năm 2026.

Từ đầu tháng 9, đồng yên đã tăng 3,3% so với USD, sau khi cũng tăng với mức tương tự vào tháng 7 nhờ động thái can thiệp của nhà chức trách. Ngược lại, đồng franc giảm hơn 1% so với USD và 4,4% so với đồng yên.

“Việc bán franc và mua yên phản ánh sự thay đổi dài hạn trong cách giới đầu tư lựa chọn đồng tiền cấp vốn”, ông Neil Jones, Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh và giao dịch ngoại hối tại TJM London, nhận xét.

Dù vậy, theo một số nhà phân tích, sử dụng đồng franc thay cho đồng yên cũng tiềm ẩn rủi ro. Đồng yên vẫn có thanh khoản cao hơn so với phần lớn các đồng tiền khác, trong khi carry trade thường chỉ mang lại hiệu quả khi tỷ giá tương đối ổn định.

Franc Thụy Sỹ còn là một trong những tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới và thường tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Điều này có thể gây thua lỗ cho những nhà đầu tư vay hoặc bán franc để mua tài sản có lợi suất cao hơn.

Ông Greg Hirt, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Allianz Global Investors, cho rằng đồng franc có thể trở thành lựa chọn bổ sung cho đồng yên. Tuy nhiên, đồng tiền này có thể biến động mạnh trước các cuộc bầu cử tại Italy và Pháp vào năm tới.

“Franc Thụy Sỹ là tài sản trú ẩn an toàn trước các rủi ro tại châu Âu. Nếu xảy ra vấn đề ở Pháp, đồng franc sẽ mạnh lên đáng kể”, ông Hirt nhận định.

KRONA VÀ ĐÔLA CANADA CŨNG ĐƯỢC CHÚ Ý

Các đợt can thiệp của Nhật Bản còn làm đảo lộn một quy luật từng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của giao dịch carry trade. Trong nhiều thập kỷ qua, đồng yên thường giảm giá mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng. Tuy nhiên, hiện nay, so với đồng yên, một số đồng tiền khác phản ứng trước biến động lãi suất Mỹ rõ rệt hơn.

Các chiến lược gia của JPMorgan cho rằng krona Thụy Điển và đôla Canada là những lựa chọn đáng chú ý để cấp vốn cho các giao dịch carry trade. Hai đồng tiền này được xem là dễ suy yếu nhất khi lãi suất toàn cầu tăng, do lãi suất tại hai nền kinh tế tương đối thấp và cả hai đồng tiền đều nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Bà Meera Chandan, đồng Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại JPMorgan, khuyến nghị nhà đầu tư bán krona và đôla Canada để mua USD. Đồng bạc xanh đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất 2 lần trong năm nay.

“So với các đồng tiền tại những nền kinh tế phát triển có lãi suất cao như Australia và Na Uy, hay tại các thị trường mới nổi, nơi lãi suất còn cao hơn, krona Thụy Điển và đôla Canada đang chịu bất lợi lớn về chênh lệch lãi suất”, bà Chandan nhận định. Bà cho rằng franc Thụy Sỹ và đôla New Zealand cũng có thể được sử dụng theo chiến lược tương tự.