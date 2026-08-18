Dragon Capital dự chi 850 tỷ mua hơn 85 triệu cổ phiếu HCM

Dragon Capital Markets Limited đăng ký thực hiện 340,25 triệu quyền mua, tương ứng mua thêm hơn 85,06 triệu cổ phiếu HCM theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 với giá thực hiện quyền là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

Dragon Capital Markets Limited (DC) thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).

Theo đó, Dragon Capital Markets Limited đăng ký thực hiện 340,25 triệu quyền mua, tương ứng mua thêm hơn 85,06 triệu cổ phiếu HCM theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 với giá thực hiện quyền là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thực hiện quyền mua, Dragon Capital dự kiến sẽ chi khoảng 850,6 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/8 đến 28/8/2026.

Hiện Dragon Capital Markets Limited đang nắm giữ 340,25 triệu cổ phiếu HCM, tương đương 31,51% vốn điều lệ của HSC.

Sau khi hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu HCM mà Dragon Capital dự kiến sở hữu sẽ tăng lên khoảng 425,32 triệu cổ phiếu, chiếm 31,51%.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - thành viên HĐQT độc lập tại HCM đăng ký thực hiện 589.000 quyền mua - tương đương 147.250 cổ phiếu, từ ngày 21-18/8/2026.

Trước giao dịch này, bà Lan vừa bán 66.000 cổ phiếu/100.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó do giá thấp hơn kỳ vọng và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 523.000 cổ phiếu, chiếm 0,048%.

Được biết, HCM đã thông qua phương án phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 220 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm, trong đó 40% được giải tỏa sau 12 tháng, 30% sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng.

HSC cho biết có 110 cán bộ, nhân viên nằm trong danh sách dự kiến tham gia chương trình - trong đó, Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ nhiều nhất với 2,5 triệu cổ phiếu, còn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân dự kiến mua 430.000 cổ phiếu, hai thành viên HĐQT dự kiến mua 430.000 cổ phiếu gồm ông Andrew Collin Vallis (Anh) và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Bên cạnh ESOP, công ty đang chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ 29/7 đến 28/8, còn quyền mua có thể được chuyển nhượng từ 29/7 đến 26/8.

Nếu phân phối hết lượng cổ phiếu trên, HSC dự kiến huy động gần 2.700 tỷ đồng, toàn bộ số tiền tiếp tục được bổ sung cho hoạt động cho vay margin. Vốn điều lệ của HCM sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên khoảng 13.508 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, HCM ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.702 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước (2.073 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 704 tỷ đồng và 564 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng 35%.

Như vậy, HCM đã hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu (6.570 tỷ đồng) và 31% kế hoạch lợi nhuận năm (1.841 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của HSC đạt 41.259 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng trưởng dư nợ cho vay margin; Vốn chủ sở hữu đạt 14.640 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ do có thêm nguồn vốn mới từ đợt phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2025.