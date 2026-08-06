VN-Index đang kiểm tra động lực trong vùng 1750 - 1790 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/8/2026.

Theo YSVN, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm phiên thứ 2 liên tiếp với dạng nến nhấn chìm (Engulfing) phản ánh vùng 1780-1790 điểm đang đóng vai trò kháng cự ngắn hạn.

Kết phiên ngày 6/8, VN-Index giảm 11,68 điểm, tương đương 0,66% xuống mốc 1764,78 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,95 điểm, tương đương 0,32% xuống mốc 292,64 điểm.

Thị trường vẫn đang vận động trong biên độ 15 - 20 điểm để hấp thụ cung quanh mốc 1780

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhịp điều chỉnh không đi kèm thanh khoản lớn cho thấy áp lực phân phối chưa đáng ngại. Nhà đầu tư nên tránh bán tháo, tận dụng các nhịp lùi về sát đường hỗ trợ Kijun để giải ngân từng phần vào các nhóm cổ phiếu đang giữ vững nền giá.

Đồng thời, cần hạn chế tối đa sử dụng đòn bẩy (margin) khi thị trường vẫn đang vận động trong biên độ 15 - 20 điểm để hấp thụ cung quanh mốc 1780. Ưu tiên hàng đầu lúc này là quản trị rủi ro và duy trì sức mua dự phòng”.

Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 12 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1764,78 điểm, sau khi giằng co trong vùng 1762 – 1785. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng và Bảo hiểm giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông tăng trên 2%; các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy với áp lực điều chỉnh trở lại vùng giá quanh 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn phục hồi tốt, VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy với áp lực điều chỉnh trở lại vùng giá quanh 1750 điểm. Trong trường hợp tích cực, áp lực cung ở vùng giá này thấp, lực cầu cải thiện tốt thì VN-Index có thể phục hồi tăng trở lại. Trường hợp kém tích cực, không giữ được vùng hỗ trợ, VN-Index có thể tiếp tục suy yếu. Hiện tại xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực khi vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5 và tháng 6,7/2026.

Chúng tôi đã khuyến nghị không mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1800 điểm và khuyến nghị xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ. Trên quan điểm thận trọng, nhất là 2 chỉ số chính VN-Index, VN30 chịu ảnh hưởng bởi số ít cổ phiếu vốn hóa lớn đang không có xu hướng tăng ngắn hạn. Đồng thời thanh khoản thị trường vẫn chưa cải thiện tốt. Nhà đầu tư nên chờ xu hướng và thanh khoản của thị trường xác nhận cải thiện, quay trở lại tăng trưởng trước khi có các vị thế đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ quay lại kiểm định hỗ trợ quanh mức 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 11.7 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1764,8 điểm. Thị trường tăng nhẹ ở đầu phiên sáng tuy nhiên nhanh chóng quay đầu giảm và tiếp tục giằng co khi áp lực bán chiếm ưu thế, khiến chỉ số đánh mất mốc 1770 điểm vào cuối phiên. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu đã có diễn biến tích cực trong thời gian qua như VIC, CTG và MBB, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi phục từ các phiên trước.

VN-Index tiếp tục giảm và phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng sau một số phiên mua ròng mạnh trước đó tạo thêm áp lực điều chỉnh lên thị trường. VN-Index cũng đóng cửa dưới hỗ trợ mạnh MA200 ngày cho thấy xu hướng hồi phục trước đó có thể đã chấm dứt.

Trong một số phiên tới, dưới áp lực bán gia tăng, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ quay lại kiểm định hỗ trợ gần tại MA20 ngày, quanh mức 1750. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu, tạm thời không mở mua mới và quan sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nói trên. Trong trường hợp chỉ số đóng cửa dưới MA20 ngày, NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Chỉ số khả năng sẽ quay trở lại vùng 1720-1740 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm phiên thứ 2 liên tiếp với dạng nến nhấn chìm (Engulfing) phản ánh vùng 1780-1790 điểm đang đóng vai trò kháng cự ngắn hạn. Đồng thời, dòng tiền suy yếu và chỉ báo động lượng cũng đang suy yếu trở lại cho thấy quán tính tăng đang yếu dần. Ở kịch bản điều chỉnh, chỉ số khả năng sẽ quay trở lại vùng 1720-1740 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua mới và chờ đợi ở vùng giá thấp hơn để gia tăng vị thế”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực trong vùng 1750 - 1790

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ, phần nào phản ánh áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp hồi phục tích cực trước đó của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang bẻ ngang sau khi tạo đáy đi lên từ vùng quá bán và phù hợp với trạng thái tích lũy tạo nền giá quanh mốc 1750-1790 điểm của chỉ số trong những phiên gần đây. Cùng với chỉ báo ADX và -DI tiếp tục duy trì trên mốc 25 thể hiện những nhịp rung lắc vẫn có khả năng xảy ra trong những phiên sắp tới. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh đường MA20 (tương đương 1750 điểm).

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay CMF nhìn chung đều đang hướng xuống, phù hợp sự chuyển trạng thái sang pha tích lũy ngắn hạn của chỉ số sau nhịp hồi phục từ đáy vừa qua.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực trong vùng 1750 - 1790 với phần lớn cổ phiếu đang vận động tích lũy kiểm định lại cung cầu sau nhịp hồi phục mạnh trước đó. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu duy trì xu hướng tăng ổn định, đồng thời, nhà đầu tư có thể sàng lọc các cổ phiếu đang bắt đầu bật lên sau khi đã hình thành nền giá vững chắc để tìm kiếm cơ hội giải ngân ở những nhịp rung lắc trong phiên”.

Chỉ số có thể thoái lui về vùng hỗ trợ gần 1.745–1.750 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh sau khi tiếp cận khu vực 1770–1800 điểm, tương ứng mục tiêu ngắn hạn của nhịp tăng đã đề cập trước đó. Theo đó, chỉ số có thể thoái lui về vùng hỗ trợ gần 1745–1750 điểm trong các phiên tới”.

Chỉ số sẽ cần thêm thời gian tái cân bằng và kiểm định vai trò hỗ trợ của vùng 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Quán tính thận trọng tiếp tục chi phối đưa VN-Index lùi về vùng 1750 – 1770. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, trong khi thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp. Như vậy, chỉ số sẽ cần thêm thời gian tái cân bằng và kiểm định vai trò hỗ trợ của vùng 1750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.