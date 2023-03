Dự báo lợi nhuận ròng các công ty hóa chất cơ bản sẽ sụt giảm trong năm 2023

Sau năm 2022 đạt kết quả ấn tượng, xuất khẩu hóa chất có dấu hiệu chững lại trong 2,5 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hóa chất cơ bản chỉ đạt 930 triệu USD trong 2,5 tháng đầu năm 2023, giảm 10,9% so với cùng kỳ do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Giá trị xuất khẩu hóa chất đứng thứ 12 trong tổng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 2,5 tháng đầu năm 2023.

Trong báo cáo triển vọng ngành hóa chất, Chứng khoán VnDirect cho rằng nhu cầu của các thị trường hóa chất xuất khẩu của Việt Nam như Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ giảm hơn nữa cho tới cuối năm 2023 do kỳ vọng lạm phát cao và rủi ro suy thoái kinh tế.

Với Phốt pho vàng, nhu cầu toàn cầu suy yếu do sản xuất chất bán dẫn sụt giảm. Suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu đối với hàng điện tử và chất bán dẫn giảm vào năm 2023. World Semiconductor Trade Statistics dự báo thị trường chất bán dẫn toàn cầu sẽ giảm 4% vào năm 2023 xuống còn 557 tỷ USD, đây là lần giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2019.

Ngoài ra, nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới dự báo rằng doanh thu quý đầu tiên sẽ giảm 5% so với cùng kỳ và họ sẽ cắt giảm đầu tư hàng năm do nhà cung cấp lớn của Apple Inc dự đoán nhu cầu sẽ giảm do nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

TSMC cho biết chi phí đầu tư TSCĐ của họ vào năm 2023 sẽ giảm xuống còn 32-36 tỷ USD từ 36,3 tỷ USD vào năm 2022. Do đó, nhu cầu về phốt pho vàng – nguyên liệu đầu vào để sản xuất chất bán dẫn sẽ giảm vào năm 2023.

VnDirect dự báo giá phốt pho vàng sẽ đạt 4.500-5.000 USD vào năm 2023 do nhu cầu yếu đối với chất bán dẫn. Do đó, các nhà sản xuất phốt pho vàng như DGC, PAP, CSV, HVT bị ảnh hưởng do nhu cầu yếu.

Với Xút, nhiều thách thức phía trước sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Giá xút trong nước phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc do Trung Quốc xuất khẩu khoảng 40% nhu cầu xút của Việt Nam. Giá xút tại Trung Quốc giảm 27% kể từ ngày T12/22 do nhà máy sản xuất xút tại Trung Quốc quay trở lại hoạt động vào năm 2023 và nhu cầu tiêu thụ nhôm yếu.

Hơn nữa, Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ cải thiện nguồn cung xút tại Việt Nam. Do đó, dự báo giá xút sẽ đạt khoảng 700-800 USD/tấn vào năm 2023 (-15% svck). Do hợp đồng giá thường được ký trước 3 tháng nên lợi nhuận ròng của các công ty xút như CSV, HVT trong 6T23 sẽ sụt giảm so với nửa cuối 2022.

Khả năng chi phí điện sẽ cao hơn trong năm 2023. Chi phí điện năng chiếm 20-30% tổng chi phí sản xuất các loại hóa chất cơ bản. Ngành điện Việt Nam sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện nhanh chóng trong giai đoạn 2022-30 sau mức tăng trưởng GDP dự kiến sẽ cao trong giai đoạn này.

Theo kịch bản phụ tải cao trong dự thảo PDP8, nhu cầu điện sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép cao dự báo là 9,2% trong năm 2023-30. Do đó, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp hóa chất sẽ giảm trong năm 2023 do chi phí điện tăng và giá bán trung bình thấp hơn.

Nhìn chung, VnDirect dự phóng Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp hóa chất cơ bản sẽ giảm 4-6 điểm % so với cùng kỳ trong năm 2023.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt kế hoạch 10.875 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 25%, 50% so với năm 2022.

Tuy nhiên, VnDirect lạc quan tin rằng doanh thu và lợi nhuận ròng của DGC sẽ giảm lần lượt 24,4% và 35,1% so với cùng kỳ do nhu cầu phân bón và chất bán dẫn yếu trong năm 2023. Đồng thời, kỳ vọng lợi nhuận ròng của DGC sẽ tăng trở lại trong năm 2024 với mức tăng 13,7% nhờ nhu cầu phục hồi đối với các mặt hàng điện tử và đóng góp từ mảng chlor-alkali-vinyl.