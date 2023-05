Du khách Trung Quốc và du lịch mùa hè sẽ cứu ngành hàng xa xỉ Hoa Kỳ?

Ngày 23/5, 30 tỷ đô la giá trị cổ phiếu trong lĩnh vực hàng xa xỉ đã “bay hơi” trong bối cảnh lo ngại về tác động của việc giảm nhu cầu ở Mỹ – và ngày càng lo ngại rằng sự phục hồi của Trung Quốc có thể không chắc chắn như các thương hiệu và nhà đầu tư đã hy vọng.

Hầu hết các tập đoàn xa xỉ của châu Âu đã bị ảnh hưởng: cổ phiếu của Hermès giảm 5,5%, LVMH theo sau với mức giảm 4% và Kering giảm 2,2%. Đến thứ Năm - 25/5, giá cổ phiếu LVMH và Hermès đã tích cực trở lại, trong khi Kering vẫn giảm 0,47%.

Theo Vogue Business, giá trị cổ phiếu của các công ty Mỹ cũng bị suy giảm, mặc dù ít hơn. Vào thứ Ba tuần trước, cổ phiếu PVH giảm 2,57%, trong khi Tapestry giảm 0,57% - cả hai đều tăng nhẹ vào thứ Năm. Cổ phiếu của Ralph Lauren tăng vọt vào thứ Năm sau báo cáo thu nhập của công ty, tăng 6% lên 114,72 USD (so với 106,86 USD vào thứ Ba sau khi thị trường đóng cửa).

Aneesha Sherman, nhà phân tích cấp cao về bán lẻ hàng may mặc tại Bernstein, cho biết: “Năm ngoái, người tiêu dùng cao cấp và xa xỉ ở Mỹ có nhu cầu bị dồn nén do đại dịch. Hiện tại, chúng tôi đang nhận thấy áp lực vĩ mô đối với người tiêu dùng cao cấp mà chúng tôi chưa từng thấy vào năm ngoái”.

Bà Sherman cho biết thêm, việc chi tiêu cho hàng xa xỉ của Hoa Kỳ chậm lại đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng mức độ ảnh hưởng đã trở nên rõ ràng trong những tuần qua khi các công ty xa xỉ báo cáo kết quả hoạt động ba tháng đầu năm 2023 của họ. Mới nhất là Ralph Lauren và Burberry. Doanh thu của Burberry tại Mỹ đã giảm 7% trong quý 4 của năm tài chính kết thúc vào ngày 1/4/2023; Ralph Lauren's giảm 3% trong cùng thời kỳ.

Rất nhiều thương hiệu Mỹ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của năm 2023.

Theo bản cập nhật tháng 5 của McKinsey về tình hình người tiêu dùng Hoa Kỳ, hầu hết người tiêu dùng ở nước này đang giảm chi tiêu và trở nên “tiết kiệm hơn so với năm ngoái”. 89% Gen Z và Millennials có ý định tiết kiệm tiền hơn so với năm ngoái. Điều này xảy ra không chỉ với những người tiêu dùng số đông. Theo McKinsey, mức tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng thu nhập cao ở Mỹ lần đầu tiên ở mức âm sau hai năm. Nhóm nhân khẩu học này thậm chí đã giảm chi tiêu mạnh mẽ hơn so với các nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn.

Stephen Rogers, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Tiêu dùng của Deloitte, cho rằng điều này là do sự thay đổi trong các ưu tiên của người tiêu dùng hơn là sự suy giảm chung của thị trường Hoa Kỳ. Ông nói: “Người Mỹ đang chuyển hướng chi tiêu của họ sang du lịch và tránh xa hàng hóa nói chung, điều mà chúng tôi nhận thấy trong tình trạng toàn cầu của công cụ theo dõi người tiêu dùng. Đó là một xu hướng trong vài tháng nay và hàng xa xỉ cũng không ngoại lệ, với việc người tiêu dùng hàng xa xỉ chuyển chi tiêu sang du lịch sang trọng”.

Theo nghiên cứu của McKinsey, bất chấp sự sụt giảm, người tiêu dùng cho biết họ vẫn có kế hoạch chi tiêu cho quần áo, chỉ đứng sau du lịch. 35% nói rằng họ sẽ vung tiền mua quần áo (so với 37,5% mua thực phẩm và 36% mua du lịch). 21% nói rằng họ sẽ vung tay mua đồ trang sức và phụ kiện. Do đó, có thể coi du lịch đó là một trong ba hạng mục mà hơn một phần ba người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn có kế hoạch chi tiêu tốt cho mùa cao điểm hè. Ở chiều ngược lại, du khách quốc tế đi du lịch cũng sẽ giúp kích cầu mua sắm

Thói quen mua sắm khi đi du lịch được cho là yếu tố giúp tăng doanh thu bán lẻ.

Ông Rogers của Deloitte cho biết: “Mùa du lịch hè có thể sẽ giúp tăng doanh thu bán lẻ du lịch vì một lượng lớn khách du lịch sẽ sẵn sàng mua sắm tại các sân bay, khách sạn và những con phố mua sắm hàng đầu tại các điểm đến du lịch lớn. 22% du khách Hoa Kỳ đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi quốc tế vào mùa hè này - tăng từ 14% vào mùa hè năm ngoái. Các nhóm có thu nhập cao hơn - những người có nhiều khả năng chi tiêu cho hàng xa xỉ hơn do có nhiều thu nhập khả dụng hơn - thậm chí còn có xu hướng nhiều hơn: 28% đang lên kế hoạch du lịch quốc tế cho một chuyến đi dài mùa hè”.

Phát biểu trước tại Hội nghị Financial Times tại Monaco, CEO của LVMH là Sidney Toledano nói rằng không nên quá bi quan. Ông cho rằng các thương hiệu hàng đầu như Louis Vuitton hay Dior sẽ vẫn kiên cường ngay cả khi tăng trưởng chậm lại. Bởi họ có sự phủ sóng toàn cầu, “sự sáng tạo chân chính” và khả năng tiếp thị tốt. "Thế giới không chỉ có Trung Quốc và Mỹ", ông Toledano nói. “Châu Âu đang tăng trưởng rất tốt với sự trở lại của những du khách giàu có. Người Mỹ cũng đến Pháp, Tây Ban Nha hay Monaco để mua sắm. Bên cạnh đó, còn có những thị trường đầy hứa hẹn như Ấn Độ hay Hàn Quốc”.

Trong khi đó, Trung Quốc đang vẽ nên một bức tranh khác. Chứng kiến doanh số bán hàng giảm sút ở Mỹ, LVMH, Farfetch và Moncler nằm trong số những công ty nhấn mạnh rằng Trung Quốc là động lực tăng trưởng trong khoảng thời gian còn lại của năm. “Chúng tôi vô cùng hy vọng và sẽ được hưởng lợi từ sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Trung Quốc đại lục vào năm 2023,” Giám đốc tài chính LVMH Jean-Jacques Guiony nói với các nhà đầu tư vào tháng Tư. Farfetch đang tăng gấp đôi khoản đầu tư liên tục vào thị trường này. Tuần trước, Giám đốc điều hành José Neves cho biết ông “rất vui mừng” trước những gì ông đã chứng kiến trong chuyến thăm Trung Quốc đại lục.

Du khách Trung Quốc giờ đây chưa chắc đã tới Mỹ để mua sắm, nhưng các nhà bán lẻ Mỹ có thể phục hồi nhờ đầu tư vào thị trường này.

Theo Bloomberg, các thiên đường mua sắm và nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, như Mỹ hay Italy, sẽ cần thêm thời gian để đón các vị khách giàu có từ Trung Quốc. Bà Prudence Lai, nhà phân tích cấp cao của Euromonitor International cho rằng những thị trường bán lẻ vốn quen thuộc với khách Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi trở lại mức trước Covid-19. "Các thị trường này cần xem xét nguồn khách thay thế và đa dạng hóa khách hàng, vì một phần đáng kể sức mua của người Trung Quốc sẽ chi tiêu trong nước nhờ sự thuận tiện và dễ dàng như hiện nay".

Vì thế, ngành bán lẻ xa xỉ nên thích nghi với xu hướng chi tiêu trong nước của người Trung Quốc bằng cách mở cửa hàng tại đảo Hải Nam. Theo dữ liệu của Sandalwood Advisors, doanh số bán hàng trong tháng 4/2023 tại các trung tâm mua sắm miễn thuế ở đảo Hải Nam đạt mức 203% so với số liệu năm 2019. "Nhiều người Trung Quốc không còn muốn dành hàng giờ để xếp hàng tại một cửa hiệu xa xỉ ở Pháp hay Mỹ. Thay vào đó, họ kết nối với một người bán hàng địa phương - những người am hiểu và có thể tư vấn cho họ tốt hơn", chuyên gia của Luxurynsight nhận xét.

Tất cả những điều này đã nói lên rằng, vẫn có lý do để sự lạc quan của người tiêu dùng Mỹ đang bắt đầu tăng lên, mặc dù không đáng kể, theo McKinsey. Tâm lý bi quan vẫn nhất quán vẫn ở mức độ cao hơn so với đại dịch, nhưng 36% người tiêu dùng Hoa Kỳ hiện cho biết họ mong đợi sự phục hồi nhanh chóng, tăng từ mức 33% trong tháng Ba.