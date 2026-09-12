Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày, thời gian nghỉ từ ngày 4 - 10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi...

Người dân đi sắm đào, quất dịp Tết năm 2026. Ảnh: Thu Hằng.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm, cho biết Bộ này đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027 với cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian nghỉ dự kiến kéo dài 7 ngày.

Phương án này được Bộ Nội vụ đề xuất sau khi đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị, bộ, ngành. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Theo bà Quyên, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ về phương án trên để đảm bảo tạo điều kiện cho những người lao động làm việc xa quê có thời gian để di chuyển, chuẩn bị các ngày lễ Tết cho chu đáo.

Đối với người lao động thuộc khu vực doanh nghiệp, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ trong các phương án như sau: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Các phương án này đưa ra để giúp cho các doanh nghiệp xem xét, bố trí công việc cho phù hợp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản Bộ luật Lao động, thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Bộ luật này.

Bộ luật Lao động hiện hành quy định, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày nghỉ Quốc khánh. Sau khi Thủ tướng quyết định, giao Bộ Nội vụ công bố.

Các ngày nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5 thực hiện theo quy định của luật.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.