Phát huy thế mạnh của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hiện nay, cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành; 61 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và 10 bệnh viện y học cổ truyền tư nhân. Nền y dược cổ truyền đó đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân…

Tư vấn sức khỏe cho người dân bằng y học cổ truyền. Ảnh: Cục Quản lý y, dược cổ truyền.

Những năm gần đây, y học cổ truyền Việt Nam đã có bước phát triển mạnh và là một bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế chính thống của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới y dược cổ truyền và từng bước hoàn thiện hệ thống từ trung ương xuống địa phương.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Thông báo số 68-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Quyết định số 1250/QĐ-TTg là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam theo hướng hiện đại, khoa học và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đã xác định phát triển y học cổ truyền là nhiệm vụ liên ngành, thường xuyên và lâu dài; dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị tri thức y học dân tộc; kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; giữa bảo tồn và phát triển; giữa chăm sóc sức khỏe với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sức khỏe, du lịch y tế và công nghiệp dược liệu; coi y học cổ truyền là nguồn lực văn hóa, khoa học, kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về y học cổ truyền; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phát triển dược liệu và công nghiệp dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược quốc gia; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa, hiện đại hóa y học cổ truyền Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia về y học cổ truyền Việt Nam, gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch y tế, xuất khẩu sản phẩm và kết hợp sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức…

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai Kế hoạch.

PHÁT HUY GIÁ TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN KẾT HỢP Y HỌC HIỆN ĐẠI

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, y học cổ truyền là một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, được hình thành, kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát huy giá trị của y học cổ truyền, trên cơ sở kết hợp hài hòa với y học hiện đại.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển lĩnh vực này, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, và Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền; nâng cao năng lực hệ thống; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong đào tạo, phòng bệnh và khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu và thúc đẩy phổ biến các giá trị y học cổ truyền đến cộng đồng.

Thứ trưởng thông tin, những năm qua, mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền từng bước được củng cố. Hiện nay, cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành; 61 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và 10 bệnh viện y học cổ truyền tư nhân.

Năm 2025, tỷ lệ khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt khoảng 3,3% tổng số lượt khám chữa bệnh, tương đương khoảng 7 triệu lượt khám. Chính sách bảo hiểm y tế đối với lĩnh vực y, dược cổ truyền từng bước được hoàn thiện. Danh mục thanh toán bảo hiểm y tế hiện bao gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền…

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho hay, tại buổi làm việc ngày 20/5/2026 với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng.

"Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới, vừa bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy nghiên cứu, chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao giá trị y dược cổ truyền. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế, phát triển y học cổ truyền tại y tế cơ sở và đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại một cách thực chất, hiệu quả", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nói.

Theo các chuyên gia, y học cổ truyền ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người dân ngày càng tăng, khoa học công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi cơ chế chính sách phải tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thuận lợi hơn cho người bệnh, phù hợp hơn với đặc thù chuyên môn của lĩnh vực y học cổ truyền và xu thế phát triển của y tế hiện đại.