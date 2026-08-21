Du lịch ẩm thực bùng nổ cùng hương vị địa phương đích thực

Nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Thái Lan luôn được ca ngợi bởi bản sắc dân tộc, lịch sử và dấu ấn văn hóa toàn cầu của họ gắn liền không thể tách rời với nền ẩm thực đặc trưng...

Ảnh: Rosshelen/Shutterstock

Du lịch gắn liền với ẩm thực từ lâu đã là một trong những yếu tố thúc đẩy du khách lựa chọn điểm đến. Khoảng 71 - 80% người được khảo sát cho biết ẩm thực địa phương có ảnh hưởng lớn, thậm chí là yếu tố quyết định hàng đầu khi họ chọn nơi để đi du lịch. Theo báo cáo Food Travel Monitor năm 2026, hiện có tới 75% du khách được xem là "du khách ẩm thực" (culinary travelers), với mức độ coi trọng yếu tố ẩm thực và đồ uống đạt mức cao kỷ lục 8,2/10.

Một số quốc gia được công nhận rộng rãi trên toàn cầu chính là bởi bản sắc dân tộc, lịch sử và dấu ấn văn hóa của họ gắn bó chặt chẽ với nền ẩm thực. Ý, Pháp, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Thái Lan là những cái tên hàng đầu thế giới luôn gắn liền với hình ảnh ẩm thực, thường xuyên thống trị các bảng xếp hạng ẩm thực toàn cầu cũng như ngành du lịch ẩm thực.

DU LỊCH ẨM THỰC ĐÃ TRỞ NÊN PHỔ BIẾN

Theo Hiệp hội Thương mại Du lịch Mạo hiểm (Adventure Travel Trade Association), du lịch ẩm thực là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch, chỉ đứng sau du lịch trekking, đi bộ đường dài.

Xu hướng này cũng được phản ánh rõ nét trong chính danh mục tour của nhiều đơn vị lữ hành. Các tour đi bộ và trekking (Walks & Treks) từ lâu vẫn là một trong những loại hình tour được ưa chuộng nhất, nhưng các tour tập trung vào trải nghiệm ẩm thực cũng đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Khoảng 71 - 80% người được khảo sát cho biết ẩm thực địa phương là lý do họ lên đường. Ảnh: Monkey Business Images

Những điểm đến lấy ẩm thực làm trọng tâm cũng là lựa chọn lý tưởng dành cho nhóm du khách đi một mình. Việc ghé thăm những điểm đến như vậy không chỉ đơn thuần là để thử món ăn mới, mà bản thân ẩm thực vốn dĩ đã có khả năng kết nối con người với nhau.

Du khách đi một mình thường bị thu hút bởi trải nghiệm mang tính hòa mình mà những điểm đến ẩm thực mang lại, dễ dàng trò chuyện với người dân địa phương - những người luôn sẵn lòng chia sẻ về truyền thống ẩm thực vùng miền và giới thiệu những món ăn đặc trưng, được yêu thích nhất trong thực đơn.

Trải nghiệm hòa mình vào văn hóa bản địa cũng có thể bao gồm việc trực tiếp tham gia các lớp học nấu ăn, chẳng hạn như học làm kim chi tại Hàn Quốc - đây cũng là một cách tuyệt vời để phá vỡ khoảng cách, làm quen với những du khách độc hành khác.

VIỆT NAM GÂY ẤN TƯỢNG TRÊN BẢN ĐỒ DU LICH ẨM THỰC THẾ GIỚI

Xu hướng tìm kiếm hương vị đích thực và bản sắc địa phương thông qua ẩm thực không chỉ giới hạn ở châu Âu, mà còn đang lan rộng sang nhiều điểm đến châu Á, trong đó Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu.

Mới đây, Việt Nam đã được độc giả New Zealand Herald bình chọn là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026, ghi dấu sức hấp dẫn ngày càng lớn của ẩm thực Việt trên bản đồ du lịch quốc tế. Kết quả này thuộc khuôn khổ giải thưởng NZ Herald Travel Readers' Choice Awards 2026, do độc giả chuyên trang du lịch của New Zealand Herald bình chọn nhằm tôn vinh những điểm đến và trải nghiệm được yêu thích nhất.

Ở hạng mục ẩm thực, Việt Nam đứng đầu danh sách 10 điểm đến, xếp trên cả Ý, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Melbourne (Australia), Pháp, Auckland, Wellington và Hawke's Bay (New Zealand).

Việt Nam được độc giả New Zealand Herald bình chọn là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới. Ảnh: VNA

Việc dẫn đầu bảng bình chọn của độc giả New Zealand Herald một lần nữa cho thấy ẩm thực đang ngày càng trở thành một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các địa phương khai thác ẩm thực không chỉ như một dịch vụ đơn thuần phục vụ du khách, mà như một phần cấu thành của sản phẩm du lịch, gắn liền với văn hóa và bản sắc bản địa.

Từ những con đường mòn phủ đầy nấm truffle tại Ý, cho đến những gánh hàng rong trên phố phường Việt Nam, có thể thấy rõ một điều: trong bức tranh du lịch toàn cầu năm 2026, ẩm thực không còn là yếu tố phụ trợ, mà đã thực sự trở thành lý do chính khiến du khách quyết định lên đường.