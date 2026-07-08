Du lịch cưới: Xu hướng ngày càng thịnh hành với giới trẻ

Du lịch cưới ("wedding tourism" hay “destination wedding”) là xu hướng tổ chức lễ cưới xa nhà kết hợp với du lịch, đang ngày càng thịnh hành với giới trẻ. Lĩnh vực này cũng trở thành động lực thu hút các nhà tổ chức sự kiện và ngành dịch vụ cưới cùng vào cuộc…

Ảnh: Will Productions.

Theo China Daily, từ giữa năm 2025, việc kết hôn ở Trung Quốc đã trở nên dễ dàng hơn nhờ một chính sách đột phá. Các cặp đôi không còn phải nộp hộ khẩu thường trú hay tổ chức lễ cưới tại quê nhà của một trong hai người như trước đây. Đám cưới có thể được tổ chức ở bất cứ đâu, chỉ cần có chứng minh nhân dân là đủ.

Tại thành phố Nam Kinh, các cặp đôi giờ đây có thể trao lời thề nguyện tại đền Khổng Tử, trong nghi lễ mang đậm dấu ấn thời Minh cổ xưa. Tại Thành Đô, chính quyền đã cho mở một văn phòng đăng ký kết hôn trên đỉnh núi tuyết Tây Lăng, nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với độ cao hơn 3.000 mét. Còn tại Hợp Phì, người dân có thể làm thủ tục kết hôn ngay trong ga tàu điện ngầm "Hạnh Phúc", cái tên như chính lời chúc cho cuộc sống lứa đôi trọn vẹn…

Kinh tế cưới hỏi tại Trung Quốc bùng nổ còn kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác. Riêng thành phố Đại Lý đã có hơn 100 doanh nghiệp cưới chuyên nghiệp cùng hàng trăm đơn vị đối tác cung cấp địa điểm tổ chức, lưu trú, chụp ảnh và quay phim. Chỉ riêng trong năm 2025, Đại Lý đã đón hơn 5.000 đám cưới du lịch, phục vụ 200.000 cặp đôi chụp ảnh cưới, mang lại doanh thu ước tính 1,8 tỷ Nhân dân tệ.

Giờ đây, giới trẻ Trung Quốc đã có thể kết hôn tại các điểm đến trong nước cũng như quốc tế. Ảnh: Jador Events

Trong khi đó, tại Ấn Độ, xu hướng tổ chức "đám cưới phương xa" ngày càng phổ biến trong giới trung lưu và thượng lưu. Theo CNN, trong khoảng một thập niên qua, ngành công nghiệp cưới hỏi ở Ấn Độ đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ ảnh hưởng của Bollywood, giới siêu giàu và mạng xã hội. Nhiều đám cưới mang theo hàng trăm khách mời tới các điểm đến du lịch, kéo dài nhiều ngày, tổ chức xa hoa với chi phí khổng lồ.

Theo ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ, ngành cưới tại Ấn Độ hiện trị giá khoảng 130 tỉ USD, chỉ đứng sau lĩnh vực thực phẩm và hàng tạp hóa. Ông Rajeev Jain, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành hãng Rashi Entertainment India, nói với tạp chí TTGAsia: "Từ sau đại dịch, giới nhà giàu Ấn Độ vẫn tiếp tục đổ tiền đầu tư cho hôn lễ trong mơ của mình. Với khoảng 25% chi phí dành cho việc thuê địa điểm, khách sạn, ăn uống và các dịch vụ khác".

Việt Nam đang trở thành điểm đến thu hút các cặp đôi từ hai thị trường tỷ dân này. Ngay từ đầu năm 2026, cặp đôi Shreya và Ayush (Ấn Độ) đã tổ chức lễ cưới hạng sang tại Đà Nẵng với khoảng 250 khách mời. Không lâu sau đó, một gia đình tỉ phú Ấn Độ khác tổ chức lễ cưới nhiều ngày tại Hạ Long với quy mô gần 500 khách thuộc giới doanh nhân. Trước đó, Phú Quốc cũng từng đón một đám cưới kéo dài suốt 7 ngày của giới siêu giàu Ấn Độ với hơn 1.000 khách mời...

Nhiều đám cưới của giới thượng lưu Ấn Độ đã chọn Việt Nam là điểm đến. Ảnh: The Planners

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết, thách thức lớn nhất khi phục vụ đoàn khách du lịch cưới là quy mô lớn, đòi hỏi khả năng điều phối đồng bộ giữa nhiều đơn vị. Theo bà Khanh, doanh nghiệp đã phải chuẩn bị kịch bản chi tiết cho toàn bộ chuỗi hoạt động của du khách nhằm đảm bảo mỗi khách đều có trải nghiệm trọn vẹn trong hành trình kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và hôn lễ trọng đại.

Thực tế, Việt Nam đầy tiềm năng lọt vào danh sách điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á - 2 thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỉ USD và 23 tỉ USD. Thị trường ngách này cũng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Không dừng lại ở Hạ Long hay Phú Quốc, thị trường này đang mở rộng ra các địa phương có lợi thế du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa, Ninh Bình và cả các thành phố như Hà Nội, TP.HCM. Sở hữu nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, khách sạn cao cấp, đa dạng các loại hình nghỉ dưỡng, giá cả hợp lý, nhiều không gian không bị trùng lặp về cảnh quan và trang trí, Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành "thiên đường cưới" toàn cầu.

Thị trường du lịch cưới đang mở rộng ra các địa phương có lợi thế du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa, Ninh Bình. Ảnh: The Planners

Tại Triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 mới đây, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết nhiều nước châu Á, đặc biệt khu vực Đông Nam Á, đã xem du lịch lễ cưới là một trong những chiến lược phát triển, tận dụng lợi thế về cảnh quan, văn hóa và chi phí tổ chức cạnh tranh.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, việc hình thành các sự kiện chuyên ngành có quy mô lớn sẽ góp phần kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực. Bởi lẽ, sự linh hoạt, khả năng sáng tạo và thấu hiểu khách hàng là "vũ khí" giúp thương hiệu Việt cạnh tranh với quốc tế.

Theo thống kê, The Vietnam Grand WeddX 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt khách, hàng loạt booking, giao dịch và lịch hẹn được chốt ngay tại chỗ, cùng hàng nghìn voucher ưu đãi được kích hoạt trong suốt hai ngày. Ở nhiều gian hàng, nhân sự gần như làm việc không ngơi tay từ sáng tới tối; lịch thử váy, đặt lịch chụp ảnh, khảo sát venue hay hẹn tư vấn tiếp sau triển lãm được lấp đầy liên tục.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định: “Sự kiện lần này là một điểm khởi đầu đầy triển vọng: 'good starting, happy ending'. Việc tạo ra những điểm hẹn tinh hoa như thế này sẽ tạo ra tiếng vang lớn, khẳng định Việt Nam là một 'wedding destination' hấp dẫn”.

The Vietnam Grand WeddX 2026 đã thu hút một lượng lớn du khách đổ về tham quan, tư vấn và chốt dịch vụ.

Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với ngành du lịch cưới của các quốc gia khác trong khu vực như Phuket của Thái Lan, Bali của Indonesia, ngành Du lịch còn nhiều điều phải làm. Trước hết, cần phải thực hiện nghiên cứu đầy đủ, qua đó phân tích, đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển của loại hình du lịch gắn với tổ chức lễ cưới ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Cùng với đó, ông Quý Phương cũng lưu ý thêm, "nguồn thu từ du lịch là một, nhưng có khi từ các ngành khác lên tới 10". Vì thế chúng ta không chỉ cần những cơ sở hạ tầng hoành tráng mà cần những cơ sở đầy đủ các dịch vụ, kết nối các tuyến điểm qua đó gia tăng giá trị thặng dư bởi phía sau du lịch cưới là cả hệ thống các ngành dịch vụ hưởng lợi khác.