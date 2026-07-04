Lễ hội Chimac Daegu 2026: Quảng bá ẩm thực Việt Nam

Đà Nẵng, một trong những thành phố năng động, đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của mình tại Lễ hội Chimac Daegu 2026, một trong những sự kiện mùa hè lớn nhất tại Hàn Quốc.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, các hoạt động của Đoàn xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn tại Lễ hội Gà & Bia Daegu (Daegu Chimac Festival) 2026, diễn ra từ ngày 01 –05/7/2026 tại thành phố Daegu.
Mang không gian văn hóa Việt Nam đến với một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất Hàn Quốc, chương trình hoạt động này không chỉ giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng đến đông đảo người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác du lịch tại Daegu và Vùng Đông Nam Hàn Quốc, góp phần tăng cường kết nối giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc.
Lễ hội Chimac Daegu, nổi tiếng với sự kết hợp giữa gà rán và bia, thu hút hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Đây là dịp để các địa phương và quốc gia giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch của mình đến với công chúng quốc tế. Đà Nẵng đã không bỏ lỡ cơ hội này khi mang đến một gian hàng quảng bá văn hóa – du lịch đậm chất Việt Nam, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho đông đảo người dân và du khách.
Gian hàng Đà Nẵng tại lễ hội không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa sống động. Du khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như mặc áo dài truyền thống, in tranh mộc bản, trang trí quạt và nón lá – những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam với những món ăn đặc sắc cũng được giới thiệu, mang đến cho du khách những trải nghiệm vị giác khó quên.
Một điểm nhấn khác của gian hàng là việc giới thiệu các sản phẩm OCOP (One Commune One Product), giúp du khách hiểu rõ hơn về sự đa dạng và phong phú của sản phẩm địa phương Việt Nam. Các trò chơi tương tác cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi và gắn kết giữa du khách và văn hóa Việt.
Hơn 20 nghìn lượt khách đã đến tham quan và trải nghiệm tại gian hàng Đà Nẵng, góp phần lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến công chúng Hàn Quốc. Sự thành công này không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn là minh chứng cho sức hút của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Hoạt động quảng bá tại Lễ hội Chimac Daegu 2026 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng và các đối tác du lịch tại Hàn Quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
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