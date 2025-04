Du lịch Hà Giang vươn lên tầm cao mới

Chiều 12/4/2025 tại Hà Nội, UBND Tỉnh Hà Giang tổ chức diễn đàn “Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang - Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á”. Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết Hà Giang là vùng đất biên cương, địa đầu Tổ quốc, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều giá trị về địa chất, địa hình; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy… là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch.

ĐIỂM ĐẾN MỚI NỔI HÀNG ĐẦU CHÂU Á

“Những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng. Du lịch Hà Giang đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả vị trí, tiềm năng của một tỉnh giàu tài nguyên và thế mạnh trong phát triển du lịch”, bà Vương Ngọc Hà nhấn mạnh.

"Hà Giang sở hữu nhiều điểm đến du lịch độc đáo và nổi tiếng như Cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc, đèo Mã Pì Lèng, Hoàng Su Phì, hẻm Tu Sản... cùng nền văn hóa đa dạng của 19 dân tộc đang sinh sống. Năm 2024, Hà Giang đã đón trên 3,2 triệu lượt du khách". Bà Vương Ngọc Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Theo bà Hà, Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. khẳng định: Hà Giang là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt, nơi thiên nhiên hùng vĩ quyện hòa với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, nơi cộng đồng đồng lòng gìn giữ và phát huy những di sản sống động giữa đại ngàn. Hà Giang không chỉ được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, mà còn đang dần khẳng định vị thế là điểm đến mang tầm vóc quốc gia và khu vực.

Tuy nhiên, ông Siêu cho rằng: “Hà Giang có nguyên liệu du lịch rất phong phú, nhưng để chế tác thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thực sự chạm tới cảm xúc và nhu cầu của du khách, thì cần rất nhiều tâm huyết và sáng tạo”.

Theo ông, những người làm du lịch Hà Giang cần tiếp tục đổi mới, đầu tư vào trải nghiệm để du khách không chỉ đến mà còn muốn lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong được quay trở lại. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, xúc tiến du lịch một cách hiện đại và hiệu quả, đặc biệt là thông qua sự hợp tác với các cơ quan báo chí và những người có tầm ảnh hưởng, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc về tiềm năng, thách thức và cơ hội phát triển du lịch bền vững tại Hà Giang. Ngài Ali Akbar Nazari, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran, chia sẻ: “Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người dân Hà Giang vì lòng hiếu khách nồng hậu của họ trong chuyến thăm gần đây của tôi đến tỉnh tuyệt đẹp của các vị. Là một du khách đến Hà Giang, tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa sâu sắc của khu vực này. Chuyến đi gần đây của tôi đến Hoàng Su Phì đã để lại cho tôi ấn tượng khó phai”.

XÂY DỰNG NHỮNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC SẮC

Theo ngài Ali Akbar Nazari, trà Shan là một sản phẩm có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử và văn hóa của Hà Giang, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và mối liên hệ văn hóa sâu sắc. Trà Shan không chỉ là báu vật của Việt Nam mà còn là đại sứ của di sản của bạn trên trường quốc tế. “Là Đại sứ Iran, tôi thấy tiềm năng to lớn cho sự hợp tác song phương giữa hai quốc gia chúng ta để quảng bá và chia sẻ vẻ đẹp của trà Shan và văn hóa Hà Giang với thị trường quốc tế”, ông Ali Akbar Nazari bày tỏ.

Iran là thị trường tiêu thụ trà rất lớn. Để thúc đẩy mối liên kết sâu sắc hơn giữa hai quốc gia, ngài Ali Akbar Nazari đề xuất một số hợp tác. Đầu tiên, nên thiết lập một chương trình trao đổi văn hóa giới thiệu trà Shan Hà Giang tại Iran, kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật sôi động của Việt Nam, để thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nền văn hóa.

“Về mặt thương mại, chúng ta có thể thiết lập quan hệ đối tác giữa những người sản xuất trà Shan và các nhà nhập khẩu và phân phối trà Iran, tập trung vào cả lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ khách sạn. Hơn nữa, chúng ta có thể khởi động một sáng kiến ​​du lịch bền vững, tạo ra các chương trình chung cho những người đam mê du lịch sinh thái ở cả hai quốc gia, nêu bật vai trò của trà trong các trải nghiệm du lịch bền vững”, ông Ali Akbar Nazari đề xuất.

Quang cảnh Diễn đàn.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết trong tháng 3 vừa qua, đã cùng gần 2.000 người đã hát vang “Hà Giang quê hương tôi”, một ca khúc mộc mạc, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên đá. Hà Giang sở hữu đầy đủ chất liệu để trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật, từ thiên nhiên kỳ vĩ, chiều sâu văn hóa đến con người mến khách.

"Với 17.000 doanh nghiệp du lịch hội viên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ cộng tác chặt chẽ với tỉnh để sớm xây dựng bộ sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc cho Hà Giang”. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Dù đã có nhiều bộ phim quay tại đây, nhưng nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng “vẫn chưa đủ”, bởi Hà Giang xứng đáng được hiện diện nhiều hơn trên bản đồ văn hóa nghệ thuật. Để Hà Giang thực sự cất cánh, nghệ sĩ Xuân Bắc mong muốn Hà Giang có thêm sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Để khi đến Hà Giang, du khách không còn cảm thấy đường xá gập ghềnh hiểm trở khó đi.

Chuyên gia chuyển đổi số du lịch Nguyễn Quyết Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO VietISO, cho rằng để nổi bật trên các nền tảng tìm kiếm toàn cầu, Hà Giang cần đẩy mạnh chuyển đổi số một cách bài bản. Trước tiên, cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hà Giang trên môi trường số, nhất quán và dễ nhận diện. Tiếp theo là phát triển hệ sinh thái du lịch số với cổng thông tin chính thức, tích hợp bản đồ số, công nghệ AI, app di động, trải nghiệm AR/VR và hệ thống booking online, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu du lịch hoàn chỉnh.

Đồng thời, cần tăng cường truyền thông số với nội dung hấp dẫn, đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng làm du lịch, kết nối với nền tảng du lịch số cấp vùng và quốc gia, và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hiệu quả. “Khi thương hiệu Hà Giang hiện diện đúng cách trên môi trường số, điểm đến sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới du khách toàn cầu”, ông Tâm nhấn mạnh.