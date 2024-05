Du lịch Hải Phòng thu 520 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Công suất khai thác dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, phòng nghỉ, khách sạn… trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng trung bình ước đạt 80%. Thậm chí trong các ngày 27 - 28 và 29/4, có nhiều cơ sở lưu trú đạt 100% công suất phòng.

Trong đó, có 18.000 khách quốc tế chủ yếu ra đảo Cát Bà và hơn 600.000 lượt khách nội địa, với tổng doanh thu trong 5 ngày ước đạt 520 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao - Du lịch huyện Cát Hải, ngay từ ngày 27/4, đã có khoảng gần 14.000 du khách đến với khu du lịch Cát Bà. Ngày 28/4, con số này đã tăng lên hơn 25.000 du khách cả trong nước và quốc tế. Đến ngày thứ 30/4, rất nhiều bãi tắm ở Cát Bà trong tình trạng quá tải.

Hiện tại, huyện Cát Hải có 313 cơ sở lưu trú với tổng số 6.566 phòng nghỉ với 11.806 giường, số lượng tàu chở khách tham quan, lưu trú nghỉ đêm đã đăng ký hợp pháp hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát là 141 phương tiện. Trong 3 tháng đầu năm 2024, khu du lịch Cát Bà đón hơn 409.150 lượt khách, trong đó, 256.014 lượt khách quốc tế.

Tại Đồ Sơn, tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo đều rất đông khách trong tất cả các ngày nghỉ lễ, với số lượng tiếp đón khoảng 510.000 lượt, quan sát trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ số lượng khách tràn ra các bãi tắm tại Đồ Sơn cũng rất cao, cảm giác vô cùng đông đúc chật chội.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đánh giá đó là hiện tượng tăng cao khá đột biến so với mọi năm. Lý giải về thực trạng này, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết là do thời tiết 5 ngày nghỉ lễ năm nay nắng nóng, nhiều gió là điều kiện thuận lợi cho du khách tắm biển. Thêm vào đó, do gần đây vé máy bay tăng cao, nhiều người dân đã tự cân đối tài chính chi tiêu, quyết định không đi du lịch xa mà lựa chọn các tuyến nghỉ mát gần, thuận lợi di chuyển và phù hợp với chi phí.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, trong dịp nghỉ lễ năm nay, quận Đồ sơn cũng đã kịp thời đưa vào hoạt động nhiều dịch vụ du lịch cao cấp mới như: khách sạn 5 sao, công viên nước Thủy Tinh, công viên Ánh sáng…

Sự “đầy đặn” trong hoạt động du lịch của Cát Bà và Đồ Sơn vào thời điểm đầu tiên của mùa du lịch 2024 thực sự là điểm nhấn quan trọng, là sự khuyến khích rất thực chất và mạnh mẽ đối với mục tiêu phát triển du lịch của Hải Phòng. Tuy nhiên, cho đến nay thực trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra.

Ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết, ngày 27/4 Cát Bà mới chỉ đón khoảng 12.000 lượt du khách. Tuy nhiên đến ngày 28/4, con số này đã tăng đột biến tới gần 20.000 lượt và tiếp tục tăng nhanh trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ. Do vậy, tuyến phà Đồng Bài bị quá tải, rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Thực tế, theo phản ảnh của nhiều du khách đến với Cát Bà, thực trạng nêu trên không chỉ diễn ra vào dịp nghỉ lễ (30/4 – 1/5) mà vẫn diễn ra đều vào các dịp cuối tuần.