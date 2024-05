Nhiều địa phương “bội thu” khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo Trung tâm thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95 - 100% trong thời gian nghỉ lễ.

HÀ NỘI

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), Thủ đô Hà Nội ước đón 737,9 nghìn lượt khách. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, lượng khách du lịch đến một số khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tăng nhẹ và ngược lại, có sự giảm nhẹ tại các điểm đến di tích, di sản. Cụ thể, Vườn thú Hà Nội đón 39.188 lượt khách; Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 20.697; Công viên Thiên đường Bảo Sơn đón 20.200 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 18.000 lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón 10.241 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 13.054 lượt khách...

Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội dịp nghỉ lễ ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước. Về tỷ lệ lưu trú, các khu nghỉ dưỡng ngoại thành và các khu căn hộ cao cấp, khối khách sạn 3 - 5 sao công suất sử dụng phòng khá cao như: Khách sạn Glory Sơn Tây đạt 95%; khách sạn Silkpath Boutique đạt 94%, khách sạn Melia Ba Vì đạt 90%, khách sạn InterContinental Tây Hồ đạt 77%…. Ước tính kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 60,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

THANH HÓA

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương này đã đón được hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ ngơi. Tổng thu du lịch đạt khoảng 3.805 tỉ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong số hơn 1,5 triệu lượt khách, các điểm du lịch biển ở Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... đã có gần 1,1 triệu lượt khách về nghỉ ngơi, tắm biển. Đặc biệt là TP biển Sầm Sơn, trung bình mỗi ngày nơi đây đón tiếp gần 200 ngàn lượt khách du lịch.

Một số khu, điểm du lịch khác cũng đón lượng khách du lịch đông, tập trung như: thị xã Nghi Sơn: 86.700 lượt khách; TP Thanh Hóa 65.600 lượt khách; khu du lịch Pù Luông 62.500 lượt; Thành nhà Hồ 11.700 lượt khách; Lam Kinh: 9.200 lượt khách; Bến En 3.400 lượt khách; Bản Mạ 3.700 lượt khách... Tính lũy kế từ đầu năm 2024 tới nay, tổng lượt khách tỉnh Thanh Hóa đạt 4.843.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ 2023; tổng thu du lịch đạt 7.338,5 tỉ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2023.

TP.HCM

Báo cáo nhanh từ Sở Du lịch TP.HCM, dịp lễ 30/4 năm nay, ước tính khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn đạt khoảng 969.000 lượt, doanh thu du lịch đạt khoảng 3.235 tỷ đồng. Đáng chú ý, khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến TP.HCM đều tăng. Cụ thể, trong dịp lễ này, thành phố đón khoảng 325.000 lượt khách du lịch nội địa; lượng khách quốc tế đạt khoảng 54.000 lượt. Riêng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú, ước tính khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Sở Du lịch Thành phố, chương trình tham quan Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố là một trong những điểm nhấn của du lịch trong dịp lễ này. Bên cạnh đó, các điểm du lịch, điểm tham quan tại TP.HCM như: Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, Thảo cầm viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen... cũng có nhiều chương trình ưu đãi, thu hút nhiều người tham gia.

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Chiều 1/5, ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết từ 27/4 đến 1/5, có khoảng 630.000 lượt du khách đến tỉnh này nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi. Con số này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoài. Đáng chú ý, khách lưu trú đạt gần 1.900.000 lượt - tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra có gần 29.000 khách quốc tế đến tỉnh này, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo lý giải của ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng khách đến tỉnh này trong kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay đông so với năm ngoái, khách lưu trú cũng tăng hơn là do thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài. Ngoài ra địa phương cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách. Các doanh nghiệp, cơ sở du lịch lớn cũng tổ chức các chương trình ca nhạc ấn tượng với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc đang “hot”, có lượng fan đông đảo. Nhờ đó công suất buồng resort, khách sạn, phòng nghỉ của tỉnh này khoảng 80 - 95%. Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày qua ước đạt gần 670 tỉ đồng.

ĐÀ LẠT

Trong kỳ nghỉ lễ (30/4 và 1/5), nhiều nơi thời tiết nắng nóng kỷ lục. Với lợi thế khí hậu mát mẻ so với mặt bằng chung của cả nước, dịp này, phố núi Đà Lạt tăng trên 41% lượng khách so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết chiều 1/5. Cụ thể, từ ngày 27/4 - 1/5, thành phố Đà Lạt ước đón khoảng 170.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. So với cùng kỳ năm 2023: khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt (tăng 60%); khách nội địa ước đạt 162.800 lượt (tăng 41%), khách qua lưu trú khoảng 115.000 lượt (tăng 47,4%).

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố đã liên tục diễn ra các chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, đã thu hút du khách đến với Đà Lạt. Có thể kể tới như chương trình Đà Lạt Music Festival 2024 - Sweet Love; vòng Chung kết cuộc thi nhảy hiện đại Dalat Best Dance Crew..., đã thu hút hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Lạt khôi phục lại khu phố đi bộ tại khu vực chợ đêm, đường Lê Đại Hành lên khu Hòa Bình, trong dịp lễ đã thu hút từ 5.000 - 6.000 lượt du khách. Công suất phòng bình quân của các khách sạn từ 1 - 5 sao đạt khoảng 80%. Các loại hình khác, công suất phòng đạt khoảng 75%.

BÌNH THUẬN

Tương tự, khách du lịch đổ xô về Bình Thuận trong dịp lễ 30/4 và 1/5 cũng giúp ngành du lịch tại đây bội thu. Theo Sở Du lịch và Thể thao tỉnh Bình Thuận, trong dip này, ước tính địa phương đã đón khoảng 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 25% so với năm 2023, doanh thu ước khoảng 420 tỷ đồng. Du khách tới đông giúp công suất phòng bình quân đạt khoảng 75 - 95%. Đặc biệt, lượng khách du lịch đến tỉnh tập trung rất đông từ ngày 27 đến 30/4. Các khách sạn từ 1 - 2 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 75 - 85%. Các resort 3 - 5 sao và tương đương công suất phòng đạt xấp xỉ 95 - 100%.

Tại Khu đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiet ghi nhận lượng khách bùng nổ. Các công viên vui chơi giải trí như: Công viên lãnh địa khủng long Dino Park, Safari Cafe, công viên nước Wonderland, Circus Land… cũng đông kín du khách. Chuỗi nhà hàng, club ven biển, tuyến shophouse Miami nhộn nhịp khách từ sáng đến tối. Đặc biệt, biệt thự cho thuê Florida, Wonderland Resort, K – Town resort kín phòng, tấp nập du khách lưu trú; công suất trong ngày chính lễ ghi nhận lên đến gần 100%.