Du lịch Israel "vỡ mộng" vì chiến sự

Số lượt hành khách qua sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel trong tháng 8 vừa qua đã phá vỡ kỷ lục của các năm trước, đạt trên 2,8 triệu lượt. Trong các tuần của tháng 8, trung bình mỗi ngày sân bay này tiếp nhận khoảng 600 chuyến bay với 100.000 lượt hành khách, tăng 24% so với cùng kỳ các năm trước, theo Aljazeera.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, đã có khoảng 15 triệu lượt hành khách qua lại sân bay Ben Gurion, đưa lưu lượng cả năm dự kiến tăng lên 25 triệu lượt khách. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, một phần do hoạt động thương mại, du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch, phần khác nhờ Israel đã ký các thỏa thuận thiết lập quan hệ với các quốc gia trong khu vực.

Vào tháng 1/2023, các quan chức du lịch của Israel đã bay tới UAE trong một nỗ lực tiếp thị nhằm quảng bá rằng Israel là một điểm đến an toàn và hấp dẫn. Bộ Du lịch Israel cho biết họ đang giới thiệu Tel Aviv, trung tâm thương mại và giải trí của Israel là điểm đến thu hút lớn đối với Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Nước này đặt mục tiêu mỗi năm thu hút khoảng 100.000 khách du lịch từ UAE.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cam kết tăng cường các thỏa thuận xúc tiến du lịch với Bahrain, Morocco, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Sudan. Ông Netanyahu cũng hy vọng sẽ mở rộng phạm vi các quốc gia và đạt được thỏa thuận tương tự với Saudi Arabia.

Trước khi chiến sự nổ ra, Israel rất kỳ vọng vào triển vọng phục hồi du lịch với lượng khách lớn đến từ UAE và châu Á.

Israel cũng được cho là đang tìm cách tập trung để thu hút thị trường châu Á nhằm tăng lượng khách du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc. Bộ Du lịch nước này đã thực hiện các bước chủ động như thiết lập quan hệ đối tác với Weibo, mạng xã hội được ví như "Facebook của Trung Quốc" và phát động một chiến dịch hút khách trên nền tảng này.

Tuy nhiên giờ đây, khi chiến sự xảy ra, nhiều du khách tại Israel vội vã đặt các chuyến bay về nước. Sân bay quốc tế Ben Gurion chật cứng hành khách nóng lòng muốn rời đi với tâm trạng đầy bất ổn. Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới ngay sau đó dừng hoặc hủy các chuyến bay đến Israel. Bộ ngoại giao nhiều nước trên thế giới cũng đưa ra cảnh báo không đến Israel thời điểm này để đảm bảo an toàn.

Theo CNN, mới đây, chuyến bay UA954 của United từ San Francisco đến Tel Aviv đã trải qua 14 giờ bay lòng vòng "đến hư không", sau đó quay trở lại Mỹ giữa chừng trong hành trình dài 12.000 km. "Sự an toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", phát ngôn viên của United nói với truyền thông Mỹ đầu tuần này, sau khi các chuyến bay của hãng này bị đình chỉ đến Israel. Cathay, Lufthansa và Air France nằm trong số các hãng hàng không đã tạm dừng hoặc giảm các chuyến đến Sân bay quốc tế Ben Gurion.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với các chuyến bay đêm ít nhất cho đến ngày 16/10, "do tình hình quân sự và chính trị không ổn định ở Israel". Hai hãng hàng không Nga, Red Wings và Azimut, vẫn khai thác các chuyến bay đến Israel.

Các tuyến kết nối tới châu Á và Thái Bình Dương cũng bị hạn chế do các hãng hàng không có trụ sở tại Hồng Kông tạm dừng hoạt động. Hãng hàng không chính của Hồng Kông, Cathay Pacific, nói với AP rằng "do tình hình mới nhất ở Israel", hãng đã hủy các chuyến bay Tel Aviv dự kiến vào thứ ba và thứ năm.

Vào ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với Israel lên cấp ba, “xem xét lại việc đi lại” và Gaza lên cấp bốn, “không đi du lịch”. Trong khi đó, đại sứ quán Anh khuyến cáo công dân của mình nên tránh một số khu vực như Gaza và xung quanh biên giới Li-băng. Tương tự, Các công ty du lịch Thụy Sỹ đang tiến hành thủ tục hủy các ưu đãi cho kỳ nghỉ ở Israel cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến đi đã đặt có thể được hủy miễn phí. Sau khi Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ ra cảnh báo, các công ty du lịch của nước này cũng đang nỗ lực để đưa hành khách hồi hương.

Trước đó, ngày 8/10, bộ phận báo chí của Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cho hay các công ty lữ hành và đại lý du lịch Nga được khuyến nghị tạm dừng bán các tour du lịch đến Israel cho đến khi tình hình ở nước này bình thường trở lại. Công dân Nga cũng được khuyến cáo hạn chế đến Israel vì mục đích du lịch cho đến khi tình hình ở nước này bình thường trở lại.

Châu Âu, Mỹ là những thị trường lớn nhất của Israel trong năm 2023 và trước dịch. Vì vậy, việc các hãng hàng không ngừng bay đến khu vực sẽ gây tác động lớn, làm giảm lượng khách đến du lịch vào mùa thu đông. Trong khi đó, nhiều hãng tàu du lịch lớn cũng đã phải điều chỉnh vào phút cuối với các điểm dừng theo kế hoạch ở Israel.

Tàu Norwegian Jade đã hủy các điểm dừng vào ngày 11 và 12/10 tại Ashdod và Haifa, thay vào đó là đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi kết thúc hành trình ở Athens, Hy Lạp. Tàu Royal Caribbean thông báo hủy hai chuyến đi do khởi hành từ Haifa trên tàu Rhapsody of the Seas. Hành khách mua tour này sẽ được hoàn tiền. Celestyal Cruises đình chỉ mọi hoạt động cập cảng Israel cho đến cuối tháng 11.

Du khách quốc tế đã mang lại 4 tỷ USD cho nền kinh tế Israel trong năm 2022.

Liên đoàn các Hiệp hội bóng đá châu Âu cũng đã thông báo đã hủy bỏ tất cả các trận đấu diễn ra ở Israel trong vài tuần tới, bao gồm trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Israel - Thụy Sĩ, cũng như các trận tranh chức vô địch Euro U21 của Israel với Estonia và Đức.

Trong khi đó, Live Nation, công ty tổ chức sự kiện âm nhạc, thông báo rằng buổi hòa nhạc của Bruno Mars dự kiến ​​diễn ra tại Công viên Yarkon của Tel Aviv đã bị hủy bỏ. Live Nation cho biết thêm rằng tất cả những ai đã mua vé tham dự buổi biểu diễn sẽ tự động được hoàn lại tiền.

Israel là một quốc gia nhỏ với diện tích gần 22.000 km2 và dân số thấp với hơn 9,1 triệu người. Năm 2022, quốc gia này đón hơn 2,6 triệu lượt khách ghé thăm, trong đó có 2.300 khách Việt, theo Statista. Du khách quốc tế đã mang lại 4 tỷ USD cho nền kinh tế đất nước này.

Nhưng giờ đây, thậm chí du lịch các quốc gia trong khu vực cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Xung đột Hamas - Israel đã giáng đòn mạnh vào ngành du lịch của Ấn Độ. Các chuyến bay từ Ấn Độ đến Tel Aviv hiện bị đình chỉ nên sẽ không có chuyến đi nào diễn ra giữa mùa cao điểm khách Israel.