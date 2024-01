Du lịch Tết Dương lịch 2024: Nơi rộn ràng, nơi im ắng

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 01/01/2024), các địa phương trên cả nước đã đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng; nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đa dạng được tổ chức vừa thu hút khách du lịch vừa tạo nên những món ăn tinh thần phong phú cho người dân địa phương đón chào năm mới. Đặc biệt, hoạt động du lịch tại nhiều địa phương có tín hiệu khởi sắc trong việc thu hút khách quốc tế, hứa hẹn năm mới bứt tốc cho du lịch Việt Nam.

HÀ NỘI

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402 nghìn lượt, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023. Theo số liệu cung cấp của một số điểm du lịch, di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn, lượng khách tăng mạnh. Ở ngoại thành, Vườn Quốc gia Ba Vì đón gần 4.800 lượt khách; phố đi bộ thị xã Sơn Tây với sự kiện khai trương Năm du lịch Sơn Tây 2024 đón khoảng hơn 4.000 lượt khách...

Đánh giá hiệu quả du lịch Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, với nỗ lực làm mới sản phẩm, có thể khẳng định, Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn người dân, du khách vào dịp Tết Dương lịch năm nay. Để bảo đảm hoạt động du lịch Tết an toàn, chất lượng, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh du lịch, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách… tại các điểm đến du lịch. Vì thế, trong đợt nghỉ Tết không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

TP.HCM

Tương tự thực tế tại Thủ đô, nhiều người dân TP.HCM đã lựa chọn "du lịch tại chỗ", ít di chuyển. Những điểm đến hấp dẫn hàng đầu phải kể đến ở TP.HCM là biển Cần Giờ, rừng Sác, đảo Thạnh An, địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Áo dài, dinh Độc lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, trải nghiệm buýt sông Sài Gòn, xe buýt 2 tầng, phố Tây Bùi Viện… Đặc biệt, một trong những địa điểm "check-in" được yêu thích tại TP.HCM trong 3 ngày lễ là Công viên bờ sông Sài Gòn, tọa lạc ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong dịp Tết Dương lịch năm 2024, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%, tăng 2% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch nước ngoài đến Thành phố tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật…

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Do có khoảng cách gần với TP.HCM, các điểm trung tâm du lịch của tỉnh tiếp tục dẫn đầu về thu hút du khách. Buổi chiều tối, các tuyến đường ven biển Bãi Trước, Bãi Sau nườm nượp người, xe. Trên các bãi tắm, dù biển động, nước lớn về chiều nhưng người dân và du khách vẫn hòa vào các hoạt động tắm biển, tản bộ, ngồi ghế bố ngắm biển. Đặc biệt, tối 31/12, công viên Cột Cờ chật kín người xem chương trình nghệ thuật và đếm ngược chào năm mới 2024.

Sau ba ngày nghỉ lễ, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ba ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2024, lượng khách đến địa phương tăng cao so với cùng kỳ năm trước.Tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh trong 3 ngày khoảng 209.020 lượt khách, tăng 43,19% so với cùng kỳ năm 2023, công suất phòng đạt 80%.

KHÁNH HÒA

Ngày 1/1, Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong ba ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón trên 465.000 lượt khách, trong đó có gần 141.200 lượt khách lưu trú, tăng hơn hơn 34% so với Tết Dương lịch năm 2023. Cụ thể, có hơn 105.700 lượt khách nội địa (tăng 7,6%) và 35.500 lượt khách quốc tế (tăng hơn 4 lần). Trong đó khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và Ninh Vân với công suất phòng trên 85%, khu vực thành phố Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương).

Vào ngày cuối cùng của năm 2023, tàu du lịch cao cấp Westerdam đã cập Cảng Nha Trang với 2.000 khách tham quan. Đây là chuyến tàu du lịch biển cuối cùng đến Nha Trang trong năm, khép lại một năm thành công trong lĩnh vực đón khách du lịch bằng tàu biển cao cấp. Năm 2023, du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu du lịch biển với hơn 45.000 khách lên bờ tham quan, mua sắm.

TIỀN GIANG

Dịp nghỉ lễ năm nay, Tiền Giang được nhiều du khách phía Nam lựa chọn, bởi thời gian di chuyển ngắn, chi phí hợp lý. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, Tiền Giang đón 39.980 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 142,3% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có 7.480 lượt khách quốc tế). Doanh thu trực tiếp từ khách du lịch đạt 22 tỉ đồng, tăng 184,5%. Công suất sử dụng phòng nghỉ khách sạn đạt 65 - 70%.

Ghi nhận tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè), trong 2 ngày cuối tuần, có khá đông du khách đến đây để tham quan du lịch. Chủ Điểm du lịch nhà cổ Ba Đức cho biết, trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 đầu tiên, nhà cổ đón mỗi ngày từ 200 - 300 lượt khách nội địa lẫn quốc tế. Còn tại cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy), từ sáng sớm, Bến phà Cái Bè - Tân Phong và Bến đò du lịch Cái Bè đã nhộn nhịp khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Ghi nhận tại cù lao Thới Sơn (xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch cũng có đông du khách đến tham quan, đa phần là khách tour, có ít khách lẻ.

QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Ở khu vực miền Trung, khách quốc tế chiếm phần lớn trong khi lượng khách nội địa có phần dè dặt. Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 (23/12/2023 - 1/1/2024) ước đạt khoảng 261.000 lượt, khách quốc tế chiếm hơn một nửa, chủ yếu từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines. Các cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao và tương đương có công suất ước đạt 60%, khách chủ yếu lưu trú ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển.

Tại Quảng Nam, điều kiện thời tiết những ngày Tết Dương lịch không thuận lợi, tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 103.000 lượt, trong đó có khoảng 91.000 lượt khách quốc tế. Khách lưu trú du lịch ước đạt 20.200 lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 18.000 lượt. Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, lượng khách lưu trú du lịch nội địa dịp lễ năm nay giảm hơn 30%. Nguyên nhân một phần do thời gian này học sinh đang trong giai đoạn thi cử, thời tiết lạnh nên người dân hạn chế đi du lịch để giữ gìn sức khỏe.