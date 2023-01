Du lịch Tết Quý Mão: Nhiều địa phương “thắng” lớn

Để chuẩn bị cho đợt du lịch Tết Nguyên đán 2023, nhiều địa phương đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động vui xuân để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Với thời tiết ấm áp của những ngày đầu xuân, người dân, khách du lịch lựa chọn hình thức đón Tết bằng các chuyến du xuân tăng mạnh. Điển hình, tính từ ngày 21 đến 26/1 (từ 30 đến mùng 5 Tết), Hà Nội đã đón khoảng 32.000 lượt khách quốc tế và 300.000 lượt khách nội địa, tăng gấp hơn 3 lần so với Tết Nhâm Dần (105.000 lượt khách).

Các điểm đến được du khách yêu thích trong dịp Tết là Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 80.000 lượt khách, chùa Hương đón 80.000 lượt khách. Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách, điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách. Bên cạnh đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, Bát Tràng và các đền chùa tại Hà Nội cũng đón lượng khách tăng mạnh.

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian này công suất sử dụng buồng phòng khối khách sạn từ 1 - 5 sao đạt 40%. Các đơn vị lữ hành cũng thông tin về hoạt động đón khách sôi nổi. Phó Giám đốc Công ty du lịch Viettravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy cho biết đơn vị đã xây dựng nhiều bộ sản phẩm du xuân đi lễ đầu năm tới các điểm du lịch, có lịch trình khởi hành đa dạng, với nhiều mức giá, từ 990.000đ/người. Công ty đã có kế hoạch phục vụ hơn 15.000 khách du lịch từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, với hơn 8.200 khách du lịch trong nước và hơn 6.800 khách du lịch nước ngoài.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, từ ngày 21/1 đến 25/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão) số lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 431.800 lượt. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 151.800 lượt (11.300 lượt khách quốc tế, 140.500 lượt khách nội địa), tăng 231,76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 647 tỷ đồng, tăng 177% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổng lượt khách lưu trú tại Huế những ngày này ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022.

Năm nay, Huế cũng là một điểm đến được ưa thích trong dịp Tết Nguyên đán. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 19 – 29/1 (tức 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 8 Tết Quý Mão), ước khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 46% so với năm trước. Tổng lượt khách lưu trú tại Huế những ngày này ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, khách nội địa ước đạt 29.200 lượt; công suất sử dụng phòng ước đạt 52%; doanh thu lưu trú ước khoảng 106 tỷ đồng.

Tại miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long có bốn tỉnh thành có lượng khách đến tham quan đông vào dịp Tết là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP Cần Thơ. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang - cho hay du lịch An Giang bội thu trong dịp Tết, ước lượng khách đến An Giang tăng trên 8% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, trong dịp Tết, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam đã bán ra 84.100 vé, tăng 7,9% so cùng kỳ năm 2022. Còn Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm cho biết có trên 62.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn đầu xuân. Riêng trong ngày mùng 5 Tết có 13.800 khách, cao hơn 600 khách so với 2022.

Trong khi đó, tuy có tình trạng cháy vé tàu và phà cao tốc ngày mùng 4 âm lịch nhưng lượng khách du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Quý Mão không nhiều so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Phạm Văn Sỹ, chủ Free Beach Phú Quốc Resort, nếu như Tết 2022 khách đặt kín phòng từ 30 tháng Chạp thì năm nay, từ đêm giao thừa đến mùng 2, cơ sở lưu trú này và nhiều khách sạn khác chỉ khai thác được 50% công suất phòng. “Khách đến Phú Quốc chơi Tết năm nay giảm nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên, từ mùng 3, khách đã đặt hết phòng đến mùng 7. Từ mùng 8, công sở làm việc trở lại, số phòng trống sẽ lại tăng”, ông Sỹ chia sẻ.

Có thể thấy, ngay những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, hoạt động du lịch đã sôi nổi ở nhiều địa phương, hứa hẹn năm mới du lịch sẽ phát triển, đặc biệt là hoạt động đón khách quốc tế khởi sắc hơn năm 2022. Bên cạnh đó, các tour ngoại cũng bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực sau 2 năm Covid-19 khi người Việt quan tâm hơn các tour du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết dịp Tết Quý Mão năm nay, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, doanh nghiệp ghi nhận hơn 200 đoàn khách đi tour trong nước khởi hành trên toàn quốc với các điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhất là liên tuyến Hà Nội kết nối Đông và Tây Bắc. Trong khi đó, du khách miền Bắc yêu thích hành trình đón Tết ấm áp cùng miền Tây sông nước. Theo ông Bảo, riêng các du khách lựa chọn tour ngắn ngày sẽ ưu tiên các hành trình nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt…

“Tết năm nay, mặc dù vẫn còn những ảnh hưởng của đại dịch, nhưng du khách vẫn hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài vì các điểm đến yêu thích hầu như đã bình thường trở lại, các điểm đến quốc tế cũng đã có chính sách visa thuận tiện hơn”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel thông tin. Vietravel ghi nhận tổng lượng khách đăng ký du lịch Tết vượt hơn 47.000 khách, cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Các công ty lữ hành khác như TST Tourist, lữ hành Fiditour - Vietluxtour, Du lịch Việt… cũng đều ghi nhận lượng khách đặt tour, khởi hành dịp Tết tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng rằng du lịch sẽ tiếp tục bứt phá trong năm 2023, khi du lịch nước ngoài đang có tín hiệu tốt.