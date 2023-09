Du lịch Thái Lan mong chờ “cú hích” từ các chính sách mới

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan hôm 12/9 cho biết nước này đã đón 18,53 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2023, tạo ra khoản doanh thu 775,3 tỷ baht (21,82 tỷ USD). Trong đó, 5 quốc gia có số lượng du khách đến Thái Lan nhiều nhất là Malaysia với hơn 2,9 triệu lượt, Trung Quốc với hơn 2,23 triệu lượt, trong khi Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga lần lượt xếp sau với khoảng 1 triệu lượt khách từ mỗi nước.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 28 đến 30 triệu lượt du khách quốc tế đến Thái Lan trong năm nay, mang về khoản doanh thu 1,5 nghìn tỷ baht. Đáng chú ý, ngành du lịch Thái Lan mong chờ sẽ tạo “cú hích” từ các chính sách mới mà Chính phủ dự kiến sẽ công bố và áp dụng trong những tháng tới. Trong đó, chính sách miễn thị thực tạm thời cho du khách đến từ Trung Quốc được cho sẽ là bước đi đột phá nhằm khai thác thị trường này, vốn chiếm tới 25% tổng lượng du khách quốc tế đến Thái Lan vào năm 2019.

Theo Reuters, nếu Nội các Thái Lan nhất trí thông qua trong cuộc họp sắp tới, chính sách này có thể được áp dụng từ ngày 1/10 đến hết quý 1/2024. Theo đó người mang hộ chiếu phổ thông Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) có thể nhập cảnh Thái Lan mà không cần phải xin visa trước. Hiệp hội Đại lý Lữ hành Thái Lan (ATTA) cho rằng chính sách này có thể giúp Thái Lan thu hút thêm khoảng 500.000 - 700.000 lượt khách Trung Quốc trong quý 4, góp phần hiện thức hóa mục tiêu đón ít nhất 5 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm 2023.

Chính sách mới có thể giúp Thái Lan thu hút thêm khoảng 500.000 - 700.000 lượt khách Trung Quốc trong quý 4.

Chính phủ Thái Lan còn có tham vọng thúc đẩy Thái Lan trở thành trung tâm khu vực về tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế, ban hành chính sách cấp visa nhanh đối với du khách tham dự hội chợ, triển lãm quốc tế tại Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp sân bay và tăng tần suất các chuyến bay quốc tế, nhất là giữa Thái Lan với Trung Quốc. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan cho biết đã lên kế hoạch tăng thêm khoảng 100 chuyến bay giữa Thái Lan với các địa phương của Trung Quốc trong những tháng du lịch cao điểm sắp tới.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cho biết Bộ này đang lên kế hoạch mua một số chỗ trống của lực lượng không quân tại các sân bay để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không nhằm thúc đẩy du lịch. Ông Suriya cho biết: “Việc chia sẻ chỗ trống sẽ giúp tăng số lượng chuyến bay thương mại lên 100 - 150 chuyến mỗi ngày. Du lịch là ưu tiên hàng đầu khi mùa cao điểm đang đến gần”.

Động thái này diễn ra khi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) bày tỏ lo ngại về khả năng thiếu chỗ chuyến bay trong mùa cao điểm sắp tới. TAT đã ước tính rằng số lượng chuyến bay đến nước này vào cuối năm nay sẽ đạt 85% so với mức trước đại dịch covid-19 vào năm 2019, trong khi ngày càng nhiều hãng hàng không đăng ký chỗ mới tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Quốc tế Phuket.

Tân Thủ tướng Srettha Thavisin đã gặp gỡ lãnh đạo của 8 hãng hàng không lớn.

Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Thái Lan (AAT) kiêm chủ tịch Bangkok Airways, ông Puttipong Prasarttong-Osothcho biết đã nhất trí mở lại các slot bay chưa được sử dụng kể từ khi bị đóng trong ba năm dịch bệnh. Ông Puttipong cho biết hãng đã mua thêm máy bay mới, mở đường bay mới và nối lại các đường bay cũ, bao gồm các đường bay đến Việt Nam, Campuchia và Lào. AAT cũng ủng hộ chính sách thúc đẩy việc xây dựng sân bay mới ở Phangnga, một trong những điểm du lịch hút khách của Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết để đạt được mục tiêu mang về 100 tỷ USD doanh thu từ khách quốc tế vào năm tới, ngành du lịch sẽ đưa ra "các biện pháp kích thích kinh tế ngắn hạn tốt nhất". Người đứng đầu chính phủ muốn mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực, tăng giới hạn lưu trú với du khách đến từ hầu hết quốc gia, vùng lãnh thổ từ 15 lên 30 ngày.

Theo tân Thủ tướng Thái Lan, khách Trung Quốc, thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan trước dịch, đang phải đối mặt với quy trình xin thị thực tốn kém, rườm rà. Vấn đề này được chính phủ xác định là "rào cản đối với khách du lịch năm nay". Ngoài ra, nền kinh tế bất ổn của Trung Quốc sau dịch cũng là một vấn đề. Còn du khách đến từ Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, thì đang phải trả 2.000 baht (57 USD) để xin thị thực cho 15 ngày ở lại Thái Lan. Vấn đề phí visa cao cũng được coi là rào cản trong hút khách.

Để bù đắp cho những vấn đề trên, Thủ tướng Sretta Thavisin cho biết đã đề nghị bổ sung các chuyến bay đến Phuket và Krabi, nới lỏng rào cản thị thực với khách Trung Quốc và Ấn Độ. Ông cũng đề xuất gia hạn thị thực cho khách du lịch đến từ Belarus, Kazakhstan và Nga, ba thị trường khách được cho là chi tiêu mạnh tay hơn khách Trung Quốc, Malaysia.

Du khách từ Saudi Arabia, Nga và Ukraine đến Thái Lan đang có chiều hướng gia tăng trong những tháng gần đây.

Bên cạnh đó, tín hiệu bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan với Saudi Arabia cũng được xem là những mấu chốt quan trọng trong quá trình hồi phục du lịch của Thái Lan. Trung Đông là "một trong những thị trường năng động nhất" về số lượng lớn du khách đến Thái Lan, kết hợp với việc bổ sung thêm các hãng hàng không mở đường bay giữa 2 nơi như Emirates và Qatar Airways.

Cộng với việc từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, đã có hơn 800.000 khách du lịch từ Nga đến thăm quốc gia Đông Nam Á này - gấp hơn 10 lần so với 77.935 khách du lịch so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan. Tương tự, tổng số du khách từ Ukraine đến thăm Thái Lan từ tháng 1 đến tháng 7 trong năm 2023 đã tăng lên 20.507 so với 7.967 cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, ngành du lịch Thái Lan cũng áp dụng các chiến lược tiếp thị đa mục tiêu để thu hút du khách từ các nhóm khác nhau như du lịch sức khỏe, thể thao hay các đối tượng tới Thái Lan để làm việc từ xa qua Internet.

"Dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 3 - 4% trong năm 2023 nhờ quá trình hồi sinh của du lịch. Lượng khách quốc tế dự báo đạt gần 30 triệu người, cao hơn 2,5 lần so với năm 2022", ông Arkhom Termpittay Apaisith, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho biết.