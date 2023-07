Du lịch thành phố lớn nhất cả nước có dấu hiệu "hồi sinh"

Theo Sở Du lịch TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đón lượng khách quốc tế ước đạt 1.941.267 lượt và khách du lịch nội địa ước đạt 16.415.438 lượt.

Cụ thể, lượng du khách quốc tế đến TP.HCM 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.941.267 lượt, tăng 306% so cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, so với mục tiêu 5 triệu lượt trong năm 2023, thì chỉ đạt 38,8% so với kế hoạch. Trong khi, lượng khách du lịch nội địa đến TP.HCM 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 16.415.438 lượt, tăng 48% so cùng kỳ năm 2022, đạt 46,9% so với kế hoạch năm 2023.

Nhìn chung, tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2023 của TP.HCM ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2023. Đây cũng là doanh thu du lịch cao nhất cả nước mà một địa phương đạt được.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, khách quốc tế đến thành phố chủ yếu là Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN, Mỹ, Úc... Một trong những lý do doanh thu du lịch Thành phố tăng cao là nhờ chiến lược phát triển sản phẩm có giá trị tăng cao như du lịch đường sông, du thuyền, du lịch golf, mua sắm, du lịch MICE...

Hiện, thành phố vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phương án thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao như Mỹ, Nhật Bản, Úc... bằng các gói sản phẩm chất lượng cao, tăng trải nghiệm cho du khách.

“Lượng khách quốc tế đến TP.HCM tăng nhẹ trong quý 2 cũng góp phần hồi phục tình hình hoạt động của các khách sạn trên địa bàn Thành phố thêm phần khởi sắc”, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho hay.

Khảo sát các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố cho thấy, công suất phòng trong các mùa cao điểm du lịch như lễ Tết dương lịch, âm lịch và các dịp lễ 30/4, 1/5 đều đạt hơn 80%; Giá thuê phòng ở các khách sạn từ 3 sao trở lên đều đã tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, giai đoạn từ sau dịp lễ Tết đến nay, nhóm khách sạn vừa và nhỏ với đặc thù về quy mô tài chính, nhân lực hạn chế đã chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu, và không đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy nên một số doanh nghiệp phải thay đổi công năng để tiếp tục hoạt động hoặc tạm dừng kinh doanh, đóng cửa.

Để phát triển ngành du lịch Thành phố, Sở Du lịch TP.HCM đã mạnh dạn phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng với tiêu chí "mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng", đồng thời tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy...

Đặc biệt, ngành du lịch Thành phố đang có những điều kiện thuận lợi để tăng tốc như việc Chính phủ nới lỏng điều kiện visa từ ngày 15/8, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, tung ra các chương trình kích du lịch và du lịch kết hợp mua sắm…

Bên cạnh đó, công tác tổ chức các sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại Thành phố tạo được điểm nhấn với các sự kiện chính như: Lễ hội Áo dài TP.HCM, Ngày hội Du lịch TP.HCM thu hút sự chú ý của khách trong và ngoài nước...