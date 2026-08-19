Du thuyền chở 4.500 du khách quốc tế cập cảng tàu Hạ Long

Ngày 19/8/2026, tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City (quốc tịch Panama) chở 4.500 du khách quốc tế cùng thuỷ thủ đoàn từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh)...

Tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City chở 4.500 du khách cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: CTV

Con tàu cập cảng đã đánh dấu sự trở lại của dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm. Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tổ chức đón chào du khách quốc tế.

Tàu Adora Magic City dài 323,6 m, rộng 37,2 m, cao 16 tầng, tổng dung tích 135.500 GT, sức chứa tối đa 5.246 hành khách với 2.125 phòng nghỉ, tích hợp nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước và nhiều tiện ích giải trí.

Sau khi cập cảng, hành khách trên Adora Magic City sẽ khám phá nhiều danh thắng, điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh đồng thời kết hợp trải nghiệm ẩm thực và mua sắm các sản phẩm đặc trưng địa phương. Sự hiện diện của Adora Magic City góp phần mở rộng kết nối của Quảng Ninh với các hải trình du lịch quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để các hãng tàu đưa điểm đến di sản vào hành trình của những dòng tàu có quy mô lớn.

Trước đó, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón những tàu du lịch có sức chứa lớn như World Dream với 4.204 hành khách (năm 2018) và Costa Venezia với 4.982 hành khách (năm 2019). Sau nhiều năm gián đoạn, sự xuất hiện của Adora Magic City tiếp tục mở ra kỳ vọng về sự trở lại của những dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long.

Từ một điểm cập bến, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang từng bước phát huy vai trò cửa ngõ đường biển kết nối các hải trình quốc tế với Quảng Ninh, đưa dòng khách quốc tế trực tiếp đến với Vịnh Hạ Long và hệ sinh thái du lịch của địa phương. Việc kết nối cảng, điểm đến, dịch vụ trong cùng một hành trình giúp dòng khách cruise có thêm thời gian trải nghiệm và chi tiêu tại địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch.

Sau khi cập cảng, du khách quốc tế khám phá các điểm tham quan của Quảng Ninh và trải nghiệm ẩm thực, mua sắm. Ảnh: CTV

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, việc các tàu du lịch quốc tế quy mô lớn chọn Hạ Long trong hải trình cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và tiềm năng phát triển du lịch tàu biển. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị liên quan để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách quốc tế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng tàu khách chuyên biệt tại khu vực Bãi Cháy, kết nối trực tiếp với hệ thống điểm đến của Quảng Ninh. Cảng sở hữu bến quốc tế dài khoảng 470 m, có khả năng tiếp nhận tàu khách cỡ lớn với tổng dung tích lên tới 225.000 GT, cùng nhà ga và hệ thống hạ tầng phục vụ hành khách quốc tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 45 chuyến tàu, tương đương 122% so với cùng kỳ 2025. Từ nay đến cuối năm 2026, cảng dự kiến đón thêm khoảng 30 chuyến, nâng tổng số chuyến trong năm lên khoảng 75 chuyến.