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Dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 43 năm

Điệp Vũ

17/06/2026, 13:52

Lần gần đây nhất SPR có lượng dầu ít hơn hiện tại là vào tháng 7/1983, dưới thời chính quyền Tổng thống Ronald Reagan và khi nền kinh tế Mỹ có quy mô còn nhỏ hơn nhiều so với hiện nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Dự trữ dầu lửa khẩn cấp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 43 năm qua - một hệ quả từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục rút dầu dự trữ để cung ứng ra thị trường nhằm làm giảm tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Theo dữ liệu liên bang được công bố vào đầu tuần này, Chính phủ Mỹ đã xả thêm 8,9 triệu thùng dầu từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) chỉ trong tuần trước.

Đợt xả này khiến lượng dầu dự trữ khẩn cấp của Mỹ chỉ còn 340,3 triệu thùng, thấp hơn mức thấp trước đó được thiết lập vào tháng 7/2023 dưới thời Tổng thống Joe Biden, hơn 1 năm sau khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Lần gần đây nhất SPR có lượng dầu ít hơn hiện tại là vào tháng 7/1983, dưới thời chính quyền Tổng thống Ronald Reagan và khi nền kinh tế Mỹ có quy mô còn nhỏ hơn nhiều so với hiện nay.

Dự trữ này được thiết lập vào tháng 12/1975, khi Tổng thống Gerald Ford ký Đạo luật Chính sách và bảo tồn năng lượng (ECPA). Sự ra đời của SPR nằm trong phản ứng của Mỹ với lệnh cấm vận dầu lửa năm 1973 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi các cú sốc nguồn cung dầu trong tương lai và đáp ứng các nghĩa vụ theo Chương trình Năng lượng Quốc tế (IEP).

Sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 9, gây ra một cú sốc nguồn cung dầu lịch sử và đẩy giá dầu tăng vọt, SPR đã phát huy vai trò công cụ quan trọng mà chính quyền Tổng thống Trump sử dụng để giảm thiểu tác động của giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ nói chung.

Trao đổi với hãng tin CNN, ông Andy Lipow, Chủ tịch của tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định: “Việc Mỹ xả dự trữ chiến lược, kết hợp với việc các chính phủ khác cũng xả dự trữ dầu của họ và Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu, đến nay đã giúp ngăn chặn kịch bản xấu mà trong đó giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng”.

Hai cuộc chiến tranh liên tiếp đã hút một phần lớn lượng dầu trong SPR. Dự trữ này đã giảm 75 triệu thùng, tương đương 18%, kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba vào năm 2022, ông Trump đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã xả dầu từ SPR trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm đó để ứng phó với cú sốc năng lượng do chiến tranh Nga - Ukraine gây ra.

Hiện tại, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, chính quyền ông Trump thậm chí còn đang rút dầu từ dự trữ chiến lược với tốc độ nhanh hơn.

Ở mức hiện tại, SPR chỉ còn chưa đầy một nửa dung lượng. Dự trữ này phải đảm bảo ít nhất 20% dung lượng để có thể vận hành - theo ông Mike Sommers, CEO của Viện Dầu lửa Mỹ (API).

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang cảm thấy đáng báo động. Dự trữ dầu lửa chiến lực đang giảm xuống mức mà chúng tôi bắt đầu lo lắng”, ông Sommers nói với CNN.

Ông Lipow cho rằng việc giải phóng SPR có thể sẽ chậm lại khi Mỹ hoàn thành việc xả 172 triệu thùng dầu từ SPR như đã cam kết với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào tháng 3.

Số lượng dầu đã xả sẽ được bù lại dần theo thời gian, và triển vọng của việc làm đầy dự trữ đã trở nên khả quan hơn khi Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, việc lấp đầy dự trữ khó được thực hiện một cách nhanh chóng vì nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể phục hồi chậm, do đó sẽ không kịp để đảm bảo mức dự trữ dồi dào trước mùa bão cao điểm.

“Nếu chúng ta gặp một cơn bão lớn ở Vịnh Mexico khiến sản xuất bị đình trệ trong vài tuần, thì vùng đệm đó sẽ không còn nữa”, ông Lipow nói.

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Từ khóa:

dự trữ dầu giá dầu Mỹ thế giới

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