S&P 500 tăng điểm dù cổ phiếu chip vẫn giảm, giá dầu sụt 8%

Cổ phiếu chip vẫn là nhóm bị bán nhiều nhất và gây áp lực giảm nhiều nhất đối với toàn thị trường...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Nasdaq giảm điểm do nhóm cổ phiếu chip tiếp tục bị bán mạnh, trong khi hai thước đo còn lại cùng “xanh”.

Giá dầu thô giảm sâu dưới 90 USD/thùng nhờ tin xuống thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 262,83 điểm, tương đương tăng 0,51%, đạt 52.210,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,02%, đạt 7.413,18 điểm. Riêng Nasdaq giảm 0,18%, còn 24.932,08 điểm.

Cổ phiếu chip vẫn là nhóm bị bán nhiều nhất và gây áp lực giảm nhiều nhất đối với toàn thị trường. AMD và Teradyne giảm tương ứng 5% và 4%, trong khi Micron giảm khoảng 2%. Quỹ ETF VanEck Semiconductor chuyên cổ phiếu chip giảm hơn 2%, nối tiếp phiên giảm vào hôm thứ Sáu.

Giá cổ phiếu ở Phố Wall cũng đương đầu áp lực giảm sau khi trang The Information dẫn nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đã bắt đầu phát triển máy quang khắc tia cực tím sâu - thiết bị dùng để sản xuất linh kiện bán dẫn. Giá cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của ASML - công ty đi đầu trong lĩnh vực này - giảm 6% sau khi có tin trên.

Một số nhà phân tích cho biết các nhà giao dịch đang điều chỉnh danh mục đầu tư khi có những dấu hiệu cho thấy bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu “xuống hơi”, nhất là trong bối cảnh thị trường còn đang ở gần mức cao kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 6. Khi cổ phiếu chip bị bán trong phiên này, hai nhóm được mua nhiều nhất là dịch vụ truyền thông và tiêu dùng thiết yếu.

Walmart tăng 2,1%, Microsoft tăng 1,9% và Johnson & Johnson tăng 1% là những cổ phiếu trụ cột giúp S&P 500 chốt phiên trong trạng thái tăng.

“Có quá nhiều sự bất định trong lĩnh vực công nghệ. Nhà đầu tư không thể biết chắc tình hình của các công ty công nghệ sắp tới sẽ như thế nào, và họ muốn điều chỉnh một phần của danh mục đầu tư”, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Nhà đầu tư cũng thận trong trước khi đón báo cáo tài chính quý 2/2026 của ba công ty công nghệ lớn trong tuần này, gồm Microsoft, Amazon và Apple. Tuần trước, nhà đầu tư đã bất an cao độ sau khi báo cáo tài chính từ Tesla và Alphabet cho thấy mức chi tiêu khổng lồ vào AI.

Trên thị trường năng lượng, dầu thô sụt giá mạnh xuống mức thấp nhất 1 tuần khi có tin Iran tuyên bố sẽ dừng các cuộc tấn công nếu Mỹ cũng ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này. Trước đó, vào cuối tuần, Mỹ đã tạm dừng không kích Iran sau 13 ngày tấn công liên tiếp. Sự xuống thang này một lần nữa làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Fox News vào ngày Chủ nhật, đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Mike Waltz nói Tổng thống Donald Trump chọn dừng tấn công Iran để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Ngày thứ Hai, ông Trump nói Washington đang “đàm phán tốt đẹp” với Iran và hai bên có cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán không mang lại kết quả.

Giá dầu Brent giao sau tại London và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm tương ứng 8,7% và 7,5%, chốt phiên ở mức 88,36 USD/thùng và 82,61 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng khi căng thẳng ở eo biển Hormuz leo thang trở lại.

Diễn biến giá dầu thô giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Thách thức đối với nhà đầu tư cổ phiếu Mỹ trong tuần này còn có thể đến từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo dự kiến, cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào chiều ngày thứ Tư (29/7) theo giờ Washington. Thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng chờ xem Fed và Chủ tịch Kevin Warsh liệu có phát tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới.

Với những bất định xung quanh cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh dẫn tới khả năng giá dầu còn giữ ở mức cao, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng 82% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Ngày hôm nay là sự tiếp nối của sự dịch chuyển dòng tiền trên thị trường mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua. Một phần nguyên nhân dẫn tới sự dịch chuyển này có thể liên quan tới mối lo ngại đang thẩm thấu vào thị trường rằng sắp có một đợt tăng lãi suất”, trưởng nghiên cứu thị trường Bill Merz của công ty U.S. Bank Asset Management Group nhận định với hãng tin Reuters.