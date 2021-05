Dừng hoạt động cách ly nếu khách sạn không đảm bảo yêu cầu phòng dịch

Ngày 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã yêu tăng cường công tác tổ chức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại các khách sạn.

Theo đó, tỉnh Hải Dương yêu cầu các khách sạn tổ chức cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh chỉ được phục vụ mục đích cách ly phòng, chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác.

Các khách sạn cũng phải lắp đặt hệ thống camera quan sát tại tất cả các hành lang, bố trí người trực 24/24 để kịp thời nhắc nhở khách cách ly tuân thủ quy định trong khu cách ly và báo cáo lực lượng công an nếu khách cố tình vi phạm.

Các đoàn vào cách ly theo đợt phải được bố trí phân tầng hoặc có rào chắn giữa các đoàn để tránh tiếp xúc, lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Các khách sạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo thực hiện nghiêm túc thời gian và quy trình cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, tất cả nhân viên của khách sạn làm nhiệm vụ trong phân khu cách ly, có tiếp xúc gần với người được cách ly thì không được về nhà trong suốt thời gian làm nhiệm vụ và phải tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hoàn thành nhiệm vụ, về nhà.

Sau khi kết thúc từng đợt cách ly tại khách sạn hoặc luân phiên các kíp thường trực, chủ khách sạn phải chi trả phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại khách sạn.

Đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định, nếu tiếp tục sinh sống, lao động và làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phải thực hiện nghiêm túc cách ly thêm 7 ngày tại doanh nghiệp hoặc nơi tạm trú, lưu trú. Vào ngày cuối cùng kết thúc cách ly phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Hải Dương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác tổ chức cách ly y tế tập trung tại các khách sạn, nếu phát hiện khách sạn nào không đủ điều kiện hoặc không thực hiện nghiêm các quy định thì dừng việc tổ chức cách ly của khách sạn đó.

Chính quyền các địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp sau cách ly tập trung trở về phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo quy định. Các trường hợp vi phạm thì cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế tuyến huyện và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 602 trường hợp đang cách ly tập trung tại các khách sạn. Trong đó, thành phố Hải Dương 531 trường hợp, thành phố Chí Linh 71 trường hợp. Đến nay, Hải Dương đã trải qua 36 ngày không phát hiện ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.