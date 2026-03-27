Dược Hậu Giang trao đổi với cổ đông lớn để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể, căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán với ngày đăng ký cuối cùng là 23/03/2026, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) có tổng cộng 4.185 cổ đông - trong đó: Công ty cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho) sở hữu 51,01 % vốn cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31% vốn cổ phần của Công ty; 4.183 cổ đông còn lại nắm giữ 5,68%.

Theo đó, Dược Hậu Giang hiện chưa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, do chưa đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện công ty đang trao đổi với hai cổ đông lớn và xây dựng phương án phù hợp theo yêu cầu rà soát điều kiện công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Mới đây, DHG công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau kiểm toán giảm 45 tỷ so với trước kiểm toán đạt 852 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trích bổ sung chi phí hoàn nguyên môi trường và ghi nhận bổ sung thuế tối thiểu toàn cầu.

Như vậy, sau kiểm toán, DHG hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 105% kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 8% và 9%.

Được biết, Dược Hậu Giang sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 21/4 tới đây tại Cần Thơ. Theo đó, HĐQT DHG lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 5% và 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Dược Hậu Giang ﻿dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt (bằng tỷ lệ chi trả 2024), tương đương với số tiền 1.307 tỷ đồng. Theo dự kiến, Dược Hậu Giang sẽ trả thành 2 đợt trong năm 2026 (tháng 5 và tháng 9).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, DHG dự kiến chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 7.000 đồng/cổ phiếu. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 3% lợi nhuận sau thuế năm 2026.