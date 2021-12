Ê hề cổ giá thấp, thanh khoản lên cao sát ngưỡng kỷ lục

Qua trưa có thể những cuộc gọi margin “căng” hơn khiến áp lực bán tháo buổi chiều mạnh lên đáng kể. VN30 giảm đặc biệt mạnh 2,21% rồi mới hồi lại nhẹ nhờ cầu bắt đáy. Cổ phiếu bán tháo quá nhiều và người mua nhặt cũng mạnh, thanh khoản hai sàn niêm yết vượt 50,1 ngàn tỷ đồng.

VN-Index tạo đáy sâu nhất buổi chiều cũng giảm dưới tham chiếu 2,07%. Sự tương đồng giữa hai chỉ số này là do các trụ cũng biến mất.

Thống kê tại đáy, rổ VN30 có 16 mã giảm trên 2%. Giảm ấn tượng nhất là NVL mất 4,46%, POW giảm 6,32%, SSI giảm 6%, TPB giảm 6,1%.

VN-Index tạo đáy sớm hơn VN30, đến khoảng 1h50 đã bắt đầu được nâng dần lên. Tuy nhiên VN30 hầu như không đổi, đi ngang ở vùng giá rất thấp. Chỉ số này kết phiên giảm 1,78% so với tham chiếu. Như vậy mức hồi lên khỏi đáy chỉ khoảng 0,44%. Trong khi đó VN-Index đóng cửa giảm 1,4%, tương đương mức phục hồi 0,64%.

Một số cổ phiếu đột ngột chuyển động mạnh lúc đóng cửa góp phần nâng VN-Index lên là CTG, MSN, VJC. CTG đang giảm giá ở mức 31.150 đồng đột ngột tăng vọt lên 32.200 đồng, tuy so với tham chiếu chỉ tăng 1,74% nhưng tính riêng ATC đã tăng tới 3,37%. MSN cũng vậy, được kéo vọt từ vùng đỏ 167.000 đồng lên 171.000 đồng, biến động +2,4% và tăng so với tham chiếu 0,59%. VJC từ giá 122.100 đồng cũng được đẩy lên 123.900 đồng, tăng so với tham chiếu 0,98%...

Ngoài số ít cổ phiếu có thay đổi giá đột ngột, phần lớn các mã khác vẫn duy trì nền giá rất thấp và phục còn thấp xa so với tham chiếu. VN30 đóng cửa chỉ có 5 mã tăng/21 mã giảm.

Nhóm trụ tiếp tục cực yếu là VHM giảm 3,73%, VIC giảm 3,61%, NVL giảm 3,17%, TCB giảm 3,17%, VPB giảm 3,57%, HDB giảm 3,67%, SSI giảm 4,11%, TPB giảm 3,42%...

Cổ phiếu ngân hàng tổng thể vẫn giao dịch rất kém, dù có vài hiện tượng cá biệt như CTG lúc cuối phiên. Hoặc EIB, cổ phiếu gây bất ngờ lớn khi chiều nay còn tăng lên giá kịch trần. Dù không thể quét hết khối lượng dư bán trần nhưng EIB đột ngột trở thành ngôi sao trong nhóm ngân hàng, thậm chí còn cùng với CTG là hai trụ đỡ điểm số nhiều nhất cho VN-Index, dù ảnh hưởng vẫn quá ít.

Nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn tăng ngược dòng ấn tượng hôm nay.

Điểm nhấn phiên chiều nay là nhóm cổ phiếu nhỏ, khi nhiều mã lội ngược dòng thành công. Khi VN-Index tạo đáy sâu thứ nhất ngay đầu phiên chiều, độ rộng của chỉ số này là 73 mã tăng/400 mã giảm. Ở đáy thứ hai khoảng 1h50, độ rộng tốt hơn với 104 mã tăng/382 mã giảm. Đến cuối phiên độ rộng là 141 mã tăng/335 mã giảm. Chỉ số VNSmallcap tạo đáy trùng với đáy đầu tiên của VN-Index đầu phiên chiều, nhưng sau đó phục hồi rất khá. Đến 2h15, chỉ số này thậm chí còn vượt tham chiếu. Chốt phiên smallcap giảm nhẹ 0,61%, nhưng so với mức đáy -2,86%, rõ ràng là một cải thiện đáng kể.

Thị trường xuất hiện bán tháo, blue-chips ép các chỉ số chính giảm rất mạnh nhưng HoSE kết phiên vẫn có 28 mã kịch trần. Rất nhiều mã này cũng chịu áp lực giảm chung của toàn thị trường và cũng có lúc giảm mạnh dưới tham chiếu. Tuy nhiên sau đó khả năng đảo chiều lại tốt hơn, thậm chí vươn lên giá kịch trần. AAA, TTF, DLG, VPH, DRH, PVD, FCN... đều rung lắc dữ dội trong phiên, sau đó thoát hiểm với thanh khoản rất cao.

Tuy vậy áp lực hôm nay cũng gây tổn hại cho không ít cổ phiếu. CII, DXG, DTA, HAI, TGG giảm sàn. Khoảng 130 cổ phiếu khác trên sàn HoSE bốc hơi quá 2% giá trị.

Các đợt bán tháo mạnh hôm nay cũng thúc đẩy thanh khoản lên rất nhanh. Giá trị khớp lệnh hai sàn vọt lên 42.383 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ phiên ngày 19/11. Tính chung cả thỏa thuận, giao dịch đạt 50.172 tỷ đồng, chỉ đứng sau phiên kỷ lục ngày 19/11. Thậm chí UpCOM hôm nay cũng tăng thanh khoản lên 2.730 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tuần.

Mức giao dịch đột biến lớn đi kèm với giá giảm sâu thường là biểu hiện của tâm lý hoảng loạn cắt lỗ. Dòng tiền trên thị trường vẫn nhiều, nên khi giá tụt mạnh sẽ chạm đến khối lượng mua, cũng như kích thích lòng tham.