EBOOST nhận đầu tư chiến lược từ Grab, thúc đẩy mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Vừa qua, Grab đã chính thức công bố khoản đầu tư chiến lược vào EBOOST. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của EBOOST, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Grab trong việc mở rộng hạ tầng sạc xe điện (EV) trên toàn quốc.

Thông qua thương vụ này, EBOOST đã trở thành một trong những đơn vị phát triển hạ tầng và nền tảng sạc xe điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam nhận được nguồn vốn trực tiếp từ Grab. Cột mốc này không chỉ củng cố vị thế tiên phong của EBOOST, mà còn minh chứng cho niềm tin vững chắc vào tiềm năng bùng nổ của hệ sinh thái giao thông điện hóa đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

TỪ THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐẾN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Khoản đầu tư của Grab là bước ngoặt quan trọng, nối tiếp Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được ký kết giữa hai bên vào tháng 11/2025.

Vào thời điểm khởi đầu hợp tác, EBOOST đã xây dựng thành công một trong những mạng lưới sạc xe điện hàng đầu Việt Nam với hơn 2.500 điểm sạc, phục vụ hơn 10.000 người dùng trên toàn quốc. Giai đoạn hợp tác ban đầu tập trung hỗ trợ lực lượng đối tác tài xế Grab dễ dàng tiếp cận mạng lưới trạm sạc của EBOOST, qua đó tối ưu hóa chi phí vận hành và khuyến khích quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với nguồn vốn chiến lược mới từ Grab, EBOOST được tiếp thêm nguồn lực tài chính vững chắc để tăng tốc mở rộng mạng lưới trên toàn lãnh thổ. Trong khuôn khổ hợp tác dài hạn này, EBOOST sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác chủ lực trong việc phát triển hạ tầng sạc công cộng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông bền vững.

MINH CHỨNG HIỆU QUẢ THÔNG QUA TÍCH HỢP TIỆN ÍCH NGAY TRÊN ỨNG DỤNG GRAB

Một trong những động lực then chốt của thương vụ này là giá trị thực tiễn từ việc tích hợp nền tảng sạc EBOOST vào hệ sinh thái Grab. Kể từ tháng 4/2026, mạng lưới sạc EBOOST đã được tích hợp trực tiếp vào tính năng Tiện ích xe điện (EV Charging) trên ứng dụng Grab Driver.

Sự đổi mới này cho phép đối tác tài xế GrabCar dễ dàng tìm kiếm trạm sạc gần nhất, bắt đầu phiên sạc và thanh toán liền mạch chỉ trên một nền tảng duy nhất. Tính đến nay, hàng trăm điểm sạc đã được kết nối thành công vào hệ thống.

Mối quan hệ hợp tác đã ghi nhận những kết quả tích cực ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Hơn 70% đối tác tài xế quay lại sử dụng dịch vụ trong vòng bảy ngày, phản ánh mức độ gắn kết cao và tần suất sạc thường xuyên của người dùng. Đối với EBOOST, việc tích hợp công nghệ giúp nâng cao hiệu suất khai thác trạm, gia tăng nguồn doanh thu định kỳ và tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô.

Trong giai đoạn tiếp theo, Grab và EBOOST có kế hoạch tích hợp thêm hàng nghìn điểm sạc dành riêng cho đối tác tài xế xe máy điện, mang đến trải nghiệm sạc liền mạch tương tự như trải nghiệm dành cho ô tô điện.

THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI GIAO THÔNG XANH TẠI VIỆT NAM

Khoản đầu tư từ Grab một lần nữa khẳng định năng lực vượt trội của EBOOST trong việc cung cấp một hệ sinh thái sạc linh hoạt, an toàn và có khả năng mở rộng cao.

Được vận hành trên nền tảng phần mềm độc quyền, hạ tầng của EBOOST được thiết kế để phục vụ hiệu quả cả phương tiện bốn bánh (ô tô, xe tải, xe buýt) và phương tiện hai bánh (xe máy điện), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc và mô hình sử dụng khác nhau.

Thương vụ mang lại giá trị cộng hưởng lớn cho cả hai bên. Đối với Grab, đây là bước tiến chiến lược nhằm phổ cập giao thông điện hóa, mang đến cho đối tác tài xế hệ thống trạm sạc thuận tiện với chi phí cạnh tranh.

Về phía EBOOST, sự đồng hành này mở ra cơ hội tiếp cận tệp người dùng đang tăng trưởng bùng nổ, tối ưu hóa hiệu suất khai thác và củng cố vững chắc vị thế nền tảng sạc xe điện hàng đầu Việt Nam.

EBOOST là nền tảng sạc xe điện mở hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh, an toàn, thuận tiện và minh bạch. Với mô hình kinh doanh linh hoạt, EBOOST triển khai hạ tầng sạc tại đa dạng các địa điểm, từ tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp đến các bãi đỗ xe và khu vực công cộng, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy điện hóa và chuyển đổi số giao thông tại Việt Nam.