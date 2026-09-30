Kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng khoa học Đà Nẵng

"Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Hóa học và Khám phá thuốc" - sự kiện này không chỉ là cơ hội để cộng đồng khoa học tại Đà Nẵng tiếp cận với những nghiên cứu tiên phong mà còn mở ra những hướng đi mới trong việc kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn địa phương...

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Ngày 29/9, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Hóa học và Khám phá thuốc" với sự tham gia của GS. David MacMillan, chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong việc khẳng định định hướng phát triển của trường theo mô hình đại học nghiên cứu. Ông Dũng cho rằng việc các nhà khoa học hàng đầu thế giới trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm sẽ tạo cầu nối từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế và truyền cảm hứng cho giảng viên, sinh viên và các tài năng trẻ tại Đà Nẵng.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, những diễn đàn kết nối trực tiếp với các nhà khoa học quốc tế có ý nghĩa thiết thực trong việc cập nhật xu hướng nghiên cứu, mở rộng mạng lưới học thuật và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Điểm nhấn của chương trình là các chuyên đề xoay quanh những hướng nghiên cứu mới trong hóa học hiện đại, khám phá thuốc và mối liên hệ giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn.

GS. David MacMillan, chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2021, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Tại hội nghị, GS. David MacMillan đã chia sẻ về các hướng nghiên cứu mới trong hóa học hiện đại, đặc biệt là quang xúc tác sử dụng ánh sáng khả kiến để phát triển các phản ứng hóa học mới. Ông cũng giới thiệu những nghiên cứu về các phân tử có ý nghĩa sinh học và quá trình sinh học ở cấp độ dưới tế bào, mở ra góc nhìn mới về cách những phát hiện trong hóa học có thể tạo nền tảng cho các hướng nghiên cứu liên ngành.

GS. Nguyễn Thanh Vinh cũng đã trao đổi về mối liên hệ hai chiều giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, cho thấy nhu cầu từ thực tiễn có thể thúc đẩy những câu hỏi khoa học mới, trong khi các khám phá cơ bản lại có khả năng mở ra những hướng ứng dụng chưa được dự đoán trước.

Chương trình không chỉ dừng lại ở các chuyên đề khoa học mà còn tạo không gian để các chuyên gia quốc tế kết nối với các nhà khoa học Việt Nam, trao đổi về những hướng nghiên cứu cùng quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Được Quỹ VinFuture triển khai từ năm 2024, InnovaConnect đã tổ chức 7 sự kiện với hơn 3.000 người tham dự trực tiếp, nhiều kết nối ban đầu đã phát triển thành hợp tác nghiên cứu và đề xuất dự án.

Với sự hiện diện của các nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là GS. David MacMillan, cộng đồng khoa học Đà Nẵng không chỉ được tiếp cận với những kiến thức và góc nhìn mới mà còn mở rộng cơ hội kết nối học thuật, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Những kết nối từ InnovaConnect được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu và những sáng kiến mới, góp phần mở rộng không gian khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng gắn với mạng lưới tri thức toàn cầu.