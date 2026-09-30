Kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng khoa học Đà Nẵng

Ngày 29/9, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Hóa học và Khám phá thuốc" với sự tham gia của GS. David MacMillan, chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong việc khẳng định định hướng phát triển của trường theo mô hình đại học nghiên cứu. Ông Dũng cho rằng việc các nhà khoa học hàng đầu thế giới trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm sẽ tạo cầu nối từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế và truyền cảm hứng cho giảng viên, sinh viên và các tài năng trẻ tại Đà Nẵng.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, những diễn đàn kết nối trực tiếp với các nhà khoa học quốc tế có ý nghĩa thiết thực trong việc cập nhật xu hướng nghiên cứu, mở rộng mạng lưới học thuật và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.
Điểm nhấn của chương trình là các chuyên đề xoay quanh những hướng nghiên cứu mới trong hóa học hiện đại, khám phá thuốc và mối liên hệ giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn.
Tại hội nghị, GS. David MacMillan đã chia sẻ về các hướng nghiên cứu mới trong hóa học hiện đại, đặc biệt là quang xúc tác sử dụng ánh sáng khả kiến để phát triển các phản ứng hóa học mới. Ông cũng giới thiệu những nghiên cứu về các phân tử có ý nghĩa sinh học và quá trình sinh học ở cấp độ dưới tế bào, mở ra góc nhìn mới về cách những phát hiện trong hóa học có thể tạo nền tảng cho các hướng nghiên cứu liên ngành.
GS. Nguyễn Thanh Vinh cũng đã trao đổi về mối liên hệ hai chiều giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, cho thấy nhu cầu từ thực tiễn có thể thúc đẩy những câu hỏi khoa học mới, trong khi các khám phá cơ bản lại có khả năng mở ra những hướng ứng dụng chưa được dự đoán trước.
Chương trình không chỉ dừng lại ở các chuyên đề khoa học mà còn tạo không gian để các chuyên gia quốc tế kết nối với các nhà khoa học Việt Nam, trao đổi về những hướng nghiên cứu cùng quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Được Quỹ VinFuture triển khai từ năm 2024, InnovaConnect đã tổ chức 7 sự kiện với hơn 3.000 người tham dự trực tiếp, nhiều kết nối ban đầu đã phát triển thành hợp tác nghiên cứu và đề xuất dự án.
Với sự hiện diện của các nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là GS. David MacMillan, cộng đồng khoa học Đà Nẵng không chỉ được tiếp cận với những kiến thức và góc nhìn mới mà còn mở rộng cơ hội kết nối học thuật, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.
Những kết nối từ InnovaConnect được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu và những sáng kiến mới, góp phần mở rộng không gian khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng gắn với mạng lưới tri thức toàn cầu.
Sau 10 năm, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã tăng từ vị trí 59 lên 43, cải thiện 16 bậc...
Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...
Huy động vốn từ năm 2021, đến tháng 3/2023, Anthropic ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, "ngôi sao" lúc bấy giờ. Công ty này nay lại sắp trở thành phòng thí nghiệm AI tiên phong đầu tiên tiến hành niêm yết cổ phiếu...
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí với mức phạt tiền tối đa lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng với cá nhân. Trong đó, việc đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 300 – 400 triệu đồng...
Vietnam Innovation Summit 2026 lần thứ năm dự kiến có hơn 4.000 người tham dự, 100 diễn giả cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học và tổ chức quốc tế từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào kết nối vốn, công nghệ và thị trường cho Việt Nam…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...