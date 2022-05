Gần 255.000 lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), Đà Nẵng đón gần 255.000 lượt khách du lịch, trong đó có 7.400 khách quốc tế đến tham quan, nghỉ ngơi tại các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn của thành phố.

Các điểm du lịch thu hút lượng khách cao như: Sun World Bà Nà Hills; Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài; Khu di tích quốc gia danh thắng Ngũ Hành Sơn; Bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà; Khu du lịch Mikazuki, trên địa bàn quận Liên Chiểu...

Khác với 2 năm qua, các khách sạn hạng sang của Đà Nẵng hầu hết đều nằm trong tình trạng vắng khách du lịch lưu trú, thì trong 04 ngày nghỉ lễ vừa qua, công suất khai thác buồng, phòng các khách sạn từ 4 đến 5 ở Đà Nẵng luôn đạt trên 70%, đặc biệt các khách sạn ven biển đạt trên 90% công suất.

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ du khách, ngành du lịch Đà Nẵng đã xây dựng, tổ chức nhiều thêm chương trình, sản phẩm du lịch mới thu hút khách. Riêng trong đợt nghỉ lễ này, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thêm nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn tại bãi biển đêm Mỹ An, Khu phố du lịch An Thượng; Chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm “Light up Danang” thu hút đông đảo du khách cùng tham gia và thưởng thức.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi Đà Nẵng mở cửa đón khách quốc tế, đã có sự trở lại của các đường bay Hàn Quốc nói riêng và các đường bay thương mại quốc tế nói chung, đang hứa hẹn sự phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong thời gian tới. Hàn Quốc luôn là thị trường trọng điểm du lịch của Đà Nẵng cũng như các tỉnh của khu vực miền Trung.

Mù du lịch hè 2022 Đà Nẵng đang bắt đầu sôi động trở lại, hy vọng ngành du lịch thành phố cũng như các hãng hàng không sẽ được đón nhiều chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng tham quan du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động sự kiện mang tầm quốc tế tại thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa, mến khách trong thời gian tới.