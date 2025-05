Gần 90 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 4 tháng đầu năm

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 4, cả nước ghi nhận có hơn 15,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm nhẹ 2,5% so với tháng 3 nhưng tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Số vốn đăng ký trong tháng đạt hơn 133,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước nhưng giảm 23,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số lao động đăng ký lại tăng mạnh 45,8% so với tháng 3/2025 và 51,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 127,6 nghìn người.

Như vậy, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới trong tháng 4/2025 là 8,8 tỷ đồng, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2025, cả nước có 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm nhẹ 0,9% về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký đạt 490,4 nghìn tỷ đồng (giảm 6,9%) và tổng số lao động đăng ký là 355,8 nghìn người (tăng 1,2%). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn này đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, điểm sáng là sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Có tới 38,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng, tăng 29,0% so với cùng kỳ. Điều này nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 89,9 nghìn doanh nghiệp, tương đương gần 22,5 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường mỗi tháng.

Một yếu tố tích cực khác là tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế. Trong 4 tháng đầu năm, con số này đạt 1.794,4 nghìn tỷ đồng, tăng tới 91,3% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này chủ yếu nhờ vào việc các doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký tăng thêm gần 1.304,0 nghìn tỷ đồng, tăng 217,1% so với cùng kỳ.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn chiếm đa số doanh nghiệp thành lập mới với gần 39,1 nghìn doanh nghiệp (tăng 0,2%), khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 12,1 nghìn doanh nghiệp (giảm 4,4%), và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản có 496 doanh nghiệp (giảm 0,8%).

Ở chiều ngược lại, tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng cần được chú ý. Tính chung 4 tháng đầu năm, có hơn 68,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, gần 20,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 5,7%) và hơn 7,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 26,1%).

Trung bình mỗi tháng có hơn 24,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường dưới các hình thức này. Riêng tháng 4/2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (7.184) và chờ giải thể (8.989) đều tăng mạnh so với tháng trước, nhưng số hoàn tất giải thể (1.750) lại giảm.

Nhìn chung, tình hình đăng ký doanh nghiệp Việt Nam 4 tháng đầu năm 2025 thể hiện sự vận động hai chiều khá rõ nét, với số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng đáng kể, nhưng cũng đối mặt với thách thức về quy mô vốn đăng ký mới và số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường gia tăng.