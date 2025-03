Giá bán vàng miếng SJC tăng trên 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước

Cập nhật lúc 13h ngày 31/3, các Công ty SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 99,2 triệu – 101,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (29/3), giá vàng miếng tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại bốn thương hiệu trên là 2,3 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 99,2 triệu – 101,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 2,3 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang rút tiền khỏi những tài sản có độ rủi ro cao và gia tăng mua vào những tài sản an toàn như vàng trước nguy cơ suy giảm giá trị của đồng tiền pháp định, lạm phát và bất ổn tài chính.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 99,2 triệu – 100,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1,3 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, hai ngân hàng Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 101,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, BIDV niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 100,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên cuối tuần trước (29/3), giá bán vàng miếng SJC tại Vietcombank và VietinBank tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán vàng miếng SJC tại BIDV tăng 800 nghìn đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC

Giá bán vàng nhẫn tại Công ty SJC ghi nhận 3 lần điều chỉnh (2 lần tăng và 1 lần giảm) trong phiên sáng nay. Tính đến 13h ngày 31/3, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 98,5 triệu – 100,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 2,3 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 99 triệu – 101,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại DOJI tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý tăng lần lượt 800 nghìn và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi chiều bán tăng 800 nghìn đồng/lượng. Công ty PNJ và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 99,2 triệu – 101,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý là 2,3 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 99,3 triệu – 101,6 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 2,3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 98,6 triệu đồng/lượng chiều mua – 99,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 13h ngày 28/3, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 6 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98,6 triệu – 99,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/3, giá vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,2 triệu đồng/lượng

Ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng khoảng 100 nghìn đồng/lượng, giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu kinh doanh còn lại đã neo về mức bằng hoặc thấp hơn giá vàng miếng khoảng 700 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đã thu hẹp đáng kể so với 3 phiên cuối tuần trước (27/3, 28/3 và 29/3) . Trong 3 phiên cuối tuần, có thời điểm giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC tới 1 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 31/3, biên độ chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tiếp tục nới rộng lên mức 1,2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng, từ mức 1 triệu – 2,3 triệu đồng/lượng ghi nhận trong phiên cuối tuần trước (29/3). Giá bán vàng nhẫn thấp nhất thuộc về Công ty SJC với 100,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay nối dài đà tăng sang phiên thứ năm liên tiếp. Tính đến 13h ngày 31/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay bật tăng gần 1% so với mức chốt phiên 28/3, tương đương với mức tăng 29,1 USD/oz, tiến lên mức 3113,4 USD/oz.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 31/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng – Nguồn: VnEconomy tổng hợp

So giá vàng thế giới và trong nước (tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế và phí...), tính đến 13h ngày 31/3, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng miếng đều cao hơn so với giá thế giới khoảng 3,96 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3,26 triệu – 4,06 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 4,06 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng so với giá vàng thế giới lần lượt là 2,96 triệu đồng/lượng và 2,26 triệu đồng/lượng.

Cập nhật bản tin thị trường vàng thế giới cho thấy giá vàng cuối quý 1/2025 so với đầu quý đang tiến tới hoàn tất mức tăng 18%, đánh dấu quý tăng mạnh nhất kể từ quý 2/1986.

Theo giới phân tích, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và một số quốc gia lớn đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại là một động lực quan trọng đưa giá vàng liên tục lập kỷ lục từ đầu năm đến nay. Xung đột Nga – Ukraine, khu vực Trung Đông tiếp tục đối mặt với những diễn biến phức tạp khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan thứ cấp lên những nước mua dầu thô Nga nếu Nga không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine gây ảnh hưởng đến giá năng lượng và tâm lý thị trường, khiến dòng tiền đầu tư tìm đến vàng.

Theo trang Wall Street Journal, tính từ đầu tháng 2/2025, các nhà đầu tư đã rót ròng 11,4 tỷ USD vào các quỹ ETF vàng. Các quỹ trên ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng tháng lớn nhất vào tháng 3.

Mặc dù chưa có số liệu cụ thể nhưng các chuyên gia đều khẳng định đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2020, thời điểm đại dịch Covid 19 bùng nổ. Những diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang rút tiền khỏi những tài sản có độ rủi ro cao và mua mạnh những tài sản an toàn như vàng trước nguy cơ suy giảm giá trị của đồng tiền pháp định, lạm phát và bất ổn tài chính.

Trong tuần qua, các chuyên gia tại nhiều ngân hàng lớn đồng loạt nâng dự báo giá vàng. Bank of America nâng dự báo lên mức 3.063 USD/oz trong năm 2025 và thậm chí có thể đạt mốc 3.350 USD/oz trong năm 2026. Những con số này đều cao hơn so với mức dự báo trước đó là 2.750 USD/oz và 2.625 USD/oz.

Goldman Sachs cũng dự báo giá vàng vào cuối năm 2025 tăng từ 3.100 USD/oz lên 3.300 USD/oz, nhờ dòng vốn ETF đổ vào mạnh hơn dự kiến cũng như nhu cầu mua vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương liên tục tăng cao để phòng tránh rủi ro trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.