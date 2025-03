Giá bán vàng miếng tăng 1,7 triệu đồng mỗi lượng sau một ngày

Cập nhật lúc 11h30 ngày 28/3, các Công ty SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 98,4 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (27/3), giá vàng miếng tăng 1 triệu – 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,5 - 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại bốn thương hiệu trên là 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 98,5 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,5 triệu nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu là 1,9 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 98,7 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải với mức tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải là 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 99 triệu – 100,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1,5 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, hai ngân hàng Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 100,4 triệu đồng/lượng. Trong khi BIDV niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 99,4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 27/3, giá bán vàng miếng tại Vietcombank và VietinBank tăng 2 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại BIDV tăng 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Công ty SJC ghi nhận 2 lần điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay. Tính đến 11h30 ngày 28/3, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 98,4 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng (chiều mua – chiều bán). Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 98,4 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý tăng lần lượt 1,2 triệu và 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi tăng 1,1 triệu và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Hai thương hiệu trên cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 98,4 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý là 2 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 98,5 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 2 triệu đồng/lượng.

Mức giá 98,7 triệu – 100,8 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá. So với giá chốt phiên 27/3, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải là 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 27/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng. Nguồn: VnEconomy tổng hợp.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 97 triệu đồng/lượng chiều mua – 98,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 11h30 ngày 28/3, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98 triệu – 99 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/3, giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/3, biên độ chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 1,8 triệu – 2,1 triệu đồng/lượng, từ mức 1,5 triệu – 2,3 triệu đồng/lượng. Sau khi trượt khỏi mức đỉnh 100 triệu đồng/lượng vào ngày 21/3, các thương hiệu kinh doanh vàng trong phiên hôm nay đều ghi nhận giá bán vàng nhẫn ở mức 100,4 triệu – 100,6 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn giá vàng miếng SJC từ 100 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng. Trên thị trường hiện tại chỉ còn Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng 200 ngàn đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn tại Mi Hồng thấp hơn so với giá bán vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. Tính đến 11h30 ngày 28/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay bật tăng 0,66% so với mức chốt phiên 27/3, tương đương với mức tăng 20,4 USD/oz, lùi về mức 3.076 USD/oz.

So giá vàng thế giới và trong nước (tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế và phí...), tính đến 11h30 ngày 28/3, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng miếng đều cao hơn so với giá thế giới khoảng 3,79 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3,59 triệu – 4,19 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 4,19 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng so với giá vàng thế giới lần lượt là 3,89 triệu đồng/lượng và 2,39 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, sự bất ổn xung quanh chính sách thuế quan thương mại,căng thẳng địa chính trị và và khả năng Fed cắt giảm lãi suất đều đóng vai trò thúc đẩy giá vàng tăng vọt vào năm nay.

Thứ nhất, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác đồng minh đang tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu. Hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên “tất cả ô tô không sản xuất ở Mỹ”, có hiệu lực từ ngày 3/4 sắp tới. Ngoài ra, ngày 3/4 cũng là thời điểm ông Trump dự kiến sẽ áp thuế quan có đi có lại lên tất cả các đối tác thương mại có đánh thuế quan và sử dụng các hàng rào phi thuế quan khác đối với hàng hóa Mỹ.

Cuộc chiến thương mại không chỉ nóng lên từ phía Mỹ mà từ cả phía các đối tác thương mại của Mỹ. Chính phủ nhiều nước từ Canada tới Pháp đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa thuế quan ô tô. Thương chiến leo thang đẩy tâm lý thị trường đứng trước mối lo ngại về lạm phát, kéo dòng tiền đầu tư quay lại kênh vàng.

Thứ hai, trong 2 tuần qua, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng tổng cộng 36 tấn vàng. Sau 2 ngày liên tiếp không mua ròng, quỹ ETF mua ròng trở lại vào phiên ngày thứ Năm. Dù vậy, “cá mập” này chỉ mua ròng gần 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 929,7 tấn.

Trước đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2025 từ 3.100 USD/oz lên 3.300 USD/oz, nhờ dòng vốn ETF đổ vào mạnh hơn dự kiến cũng như nhu cầu mua vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương liên tục tăng cao để phòng tránh rủi ro trước những bất ổn tài chính.