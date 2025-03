Giá bán vàng nhẫn vượt 100 triệu đồng mỗi lượng

Đóng cửa phiên sáng ngày 19/3, các Công ty SJC, DOJI và PNJ đồng loạt niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 97,9 – 99,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (18/3), giá vàng miếng tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại ba thương hiệu trên là 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 98 – 99,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên là 1,4 triệu đồng/lượng.

Mức giá 98,4 – 99,4 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại tại Bảo Tín Mạnh Hải là 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã tăng gần 16% và có 14 lần lập kỷ lục từ đầu năm tới nay. Trong 3 tháng tới, Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng có thể chạm mức 3.100 USD/oz và trong 6 tháng tới sẽ tiến lên mức 3.200 USD/oz. Ngân hàng UBS cũng nâng dự báo giá vàng trong năm nay lên 3.200 USD/oz.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ thị trường.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 99,1 triệu đồng/lượng, VietinBank là 99,4 triệu đồng/lượng và BIDV là 98,6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá chốt phiên 18/3, giá bán vàng miếng tại ba ngân hàng trên đồng loạt tăng 1,7 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h30 ngày 19/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 97,8 – 99,3 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 18/3, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 98,4 – 99,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,5 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên 18/3, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,1 triệu chiều bán, giá giao dịch vàng nhẫn ở mức tại 97,9 – 99,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 1,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98,45 – 100 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 18/3, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 1,55 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/3, chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn dao động từ 1,5 – 1,6 triệu đồng/lượng, giảm từ mức 1,5 – 1,85 triệu đồng/lượng. Trong 1 tháng qua, giá bán vàng nhẫn liên tục trội hơn giá vàng miếng SJC. Ngoại trừ Công ty SJC, giá vàng nhẫn bán ra tại các thương hiệu còn lại đều cao hơn giá bán vàng miếng SJC từ 200 – 850 nghìn đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu là hai thương hiệu niêm yết giá bán vàng nhẫn trên 100 triệu đồng/lượng

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 98,65 – 100,25 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,15 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải là 1,6 triệu đồng/lượng.

Mức giá 98,3 – 99,9 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 1,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h30 ngày 19/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 0,14% so với mức chốt phiên 18/3, tương đương với mức tăng 4 USD/oz, tiến lên mức 3.035,9 USD/oz.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 19/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng – Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ thị trường.

So giá vàng thế giới và trong nước (tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế và phí...), tính đến 11h30 ngày 19/3, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng miếng cao hơn so với giá thế giới khoảng 4,33 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 4,23 – 5,18 triệu đồng/lượng; trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 5,18 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng gần 16% và có 14 lần lập kỷ lục. Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng có thể chạm mốc 3.100 USD/oz trong 3 tháng tới và tiến lên mức 3.200 USD/oz trong 6 tháng tiếp theo. Ngân hàng UBS cũng nâng dự báo giá vàng trong năm nay lên 3.200 USD/oz.

Theo các chuyên gia, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém, đà giảm của đồng USD cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng trong thời gian qua. Chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,2% trong phiên hôm qua, về mức 103,24 điểm, thấp nhất trong khoảng 5 tháng trở lại đây. Chỉ số này đã giảm gần 3,6% trong 1 tháng trở lại đây và giảm hơn 4,7% từ đầu năm.

Trang Reuters dẫn lời chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank: “Bên cạnh mối lo ngại về nền kinh tế Mỹ, mối quan tâm mới nhất của giới đầu tư hiện tại là tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Đây sẽ là động lực mới hỗ trợ cho giá vàng”.

Các cuộc không kích của Israel ở dải Gaza làm thiệt mạng hơn 400 người sau khi hai bên bế tắc về việc gia hạn một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần 2 tháng đã kết thúc. Trong khi đó, thời hạn 1 tháng hoãn áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Canada và Mexico đang đến gần và ông Trump khẳng định sẽ công bố kế hoạch áp thuế có đi có lại lên các đối tác thương mại của Mỹ.

Sự bất định trong chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump cùng với căng thẳng địa chính trị dai dẳng sẽ đẩy chi phí hàng hoá tăng cao và tạo áp lực lên lạm phát tại Mỹ.

Ngoài ra, lạm phát tăng cao trong khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với nguy cơ suy thoái đang tạo nên sự bấp bênh trong lộ trình điều hành lãi suất của Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, 99% thị trường đặt cược Fed không thay đổi lãi suất trong lần họp này. Tuy nhiên, nếu Fed và ông Powell đưa ra tín hiệu mềm mỏng về lãi suất trong tương lai và có lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế đối với vàng nhờ chi phí rẻ hơn.