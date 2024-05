Giá phòng khách sạn tăng mạnh trước thềm Olympic Paris 2024

"Games wide open - Thế vận hội rộng mở!" Đó là khẩu hiệu chính thức của Thế vận hội mùa hè Olympics Paris 2024, và bầu không khí đang nóng hơn bao giờ hết khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới ngày diễn ra sự kiện thể thao được thế giới quan tâm nhất năm nay.

NHỮNG CỘT MỐC THỜI GIAN

Thế vận hội Mùa hè 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24/7 với các nội dung thi đấu phi huy chương. Kế đến, từ ngày 26/7 đến ngày 11/8, hơn 10.000 vận động viên sẽ tranh tài ở 329 nội dung thi đấu huy chương. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ Thế vận hội năm nay là việc môn bơi được thi đấu thêm một ngày. Điều này dẫn đến lịch thi đấu dồn dập của ba môn thể thao được đông đảo khán giả quốc tế quan tâm: Thể dục dụng cụ, bơi lội và điền kinh sẽ cùng diễn ra vào hai ngày 3 và 4/8.

Lễ Khai mạc Thế vận hội lần này sẽ là sự kiện đầu tiên diễn ra tại trung tâm thành phố. Tâm điểm của lễ khai mạc sẽ là những chiếc vòng biểu tượng Olympic khổng lồ được trưng bày tại tháp Eiffel, hướng ra dòng sông Seine thơ mộng. Trên sông, một đoàn thuyền lớn sẽ chở các vận động viên diễu hành về phía tháp Eiffel vào Lễ Khai mạc.

Những chiếc vòng biểu tượng Olympic khổng lồ được trưng bày tại tháp Eiffel.

Dự kiến sẽ diễn ra 45 sự kiện thể thao trên khắp 35 địa điểm thi đấu tại Paris và những thành phố lân cận là Versailles, Le Bourget, Nanterre, Vaires-sur-Marne, và Saint-Denis. Hai địa điểm thi đấu thể thao cố định mới, Khu Port de La Chapelle ở quận 18 và Trung tâm thể thao dưới nước ở Saint-Denis, được xây dựng đặc biệt cho Thế vận hội Mùa hè này.

Tổng cộng 20 trong số 35 địa điểm sử dụng để thi đấu thể thao cho Thế vận hội đều ở quanh khu vực trung tâm Paris. Vì vậy rất tiện lợi để các khán giả di chuyển giữa các địa điểm thi đấu và đồng thời khám phá, thăm thú thành phố này.

BÙNG NỔ DU LỊCH PHÁP MÙA HÈ NÀY

Theo CNTraveler, dự kiến sẽ có hơn 15 triệu khách du lịch sẽ tới Paris vào thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè Olympics 2024. Nhưng khi sự chú ý của thế giới đổ dồn về Kinh đô Ánh sáng, ngay cả những chuyến đi du lịch Pháp không nhằm mục đích xem thi đấu thể thao cũng sẽ cảm nhận được sức ảnh hưởng của Thế vận hội lan tỏa trong vài tháng tới.

“Paris luôn là điểm đến phổ biến vào mùa hè, nhưng vào tháng 7 năm nay, thành phố này thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn - và không chỉ mỗi Paris mới chịu ảnh hưởng của Thế vận hội Olympics,” người phát ngôn của Expedia - một công ty công nghệ du lịch Mỹ - cho biết. Dữ liệu của Expedia cũng cho thấy lượt tìm kiếm các thành phố xung quanh Paris đã tăng trưởng lên mức 3 chữ số, như thành phố Yvelines ở phía tây vùng Île-de-France đã có lượt xem tăng tới 520%.

Dự kiến sẽ có hơn 15 triệu khách du lịch sẽ tới Paris vào thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè Olympics 2024.

Năm nay, số lượt xem các căn hộ lưu trú được đăng tải trên Airbnb đối với các thành phố của Pháp đăng cai các nội dung thi đấu của Thế vận hội Mùa hè 2024 đang tăng vọt, cao gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành phố có lượng tìm kiếm tăng đột biến bao gồm Nice - nơi diễn ra các trận đấu bóng đá Olympic; Versailles - địa điểm tổ chức cả nội dung thi đấu Olympic và Paralympic; Colombes - vùng ngoại ô Paris, nơi tổ chức các trận đấu hockey tại sân vận động Yves-du-Manoir; và thị trấn Ile-Saint-Denis - địa điểm xây dựng một phần của Làng vận động viên Olympic và Paralympic.

Nhiều hãng hàng không đã tăng cường thêm tần suất các chuyến bay tới Paris để phục vụ nhu cầu của du khách. Những hãng hàng không lớn như Air France, JetBlue, và Delta đã tăng các chuyến bay thẳng tới Paris. Hãng hàng không đường dài giá rẻ có trụ sở tại Paris - French Bee gần đây đã tăng các chuyến bay từ Newark, Mỹ đến Paris lên một chuyến mỗi ngày (từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9, tăng tổng số lượng chuyến bay lên đến 10 chuyến 1 tuần) và số lượng chuyến bay từ Los Angeles và San Francisco đến Paris sẽ tăng lên thành 6 chuyến 1 tuần trong thời gian cao điểm du lịch hè.

May mắn là, giá vé các chuyến bay tới châu Âu lại giảm 10 - 12% so với năm trước. “Điều này có thể biến châu Âu trở thành lựa chọn du lịch dễ tiếp cận hơn vào năm 2024, nhưng Paris có thể là ngoại lệ, vì giá vé máy bay thường tăng khi điểm đến có sự kiện lớn diễn ra,” Sean Cudahy, phóng viên hàng không của The Points Guy cho biết. “Nhưng giá vé máy bay sẽ không tăng vọt lên đến hàng trăm phần trăm như thời điểm diễn ra sự kiện bóng bầu dục Super Bowl nổi tiếng tại Las Vegas vào mùa đông vừa rồi, vì Thế vận hội Olympics là sự kiện kéo dài lên tới 2 tuần, nhưng cũng đừng nên kỳ vọng một mức giá vé rẻ.”

Tình trạng phòng nghỉ tại các khách sạn trong thành phố Paris gần như đã kín sạch vào thời điểm diễn ra Thế vận hội, và giá cả tăng rất mạnh, đặc biệt ở các khách sạn hạng sang. Giá phòng tại những khách sạn 5 sao như Four Seasons và Park Hyatt dự kiến sẽ tăng 9% ở thời điểm Thế vận hội diễn ra, và đặc biệt tại Hyatt Regency, Hilton, hay Marriott, giá phòng thậm chí còn dự kiến tăng giá lên tới 73%, theo cơ sở dữ liệu bất động sản CoStar. Tuy nhiên, chỉ có 20% số phòng được lấp đầy tại các khách sạn trong những tuần trước Thế vận hội, và công suất phòng ở mức thấp nhất vào đêm diễn ra Lễ bế mạc.

NGƯỜI PARIS ĐI ĐÂU?

Trong khi các du khách quốc tế đổ dồn tới Kinh đô Ánh sáng nhân dịp Thế vận hội, nhiều người dân Paris đã đặt những chuyến đi nội địa để thoát khỏi đám đông trong lúc các cuộc thi đấu thể thao diễn ra, hướng tới các địa điểm như Lille, Nice, Corsica, Lyon, và Toulouse, dữ liệu từ nền tảng marketing du lịch Sojern cho thấy.

Tình trạng phòng nghỉ tại các khách sạn trong thành phố Paris gần như đã kín sạch vào thời điểm diễn ra Thế vận hội.

Theo Air France, cư dân Paris thường có xu hướng rời khỏi thành phố trong các kỳ Thế vận hội trước đây, và mặc dù bán được thêm 23% số ghế máy bay so với cùng thời điểm năm trước (lượng đặt chỗ cũng tiếp tục tăng khi mùa hè đến gần), hãng hàng không này cho biết sự kiện này cũng đã ngăn cản ý định du lịch của một số du khách nước ngoài.

Hãng hàng không chỉ cung cấp hạng ghế thương gia La Compagnie đã chứng kiến số lượng đặt chỗ đến Paris mùa hè năm 2024 giảm sút, nhưng những chuyến bay tới vùng biển Nice đã tăng lên 14%. Rất nhiều người Paris đã cho thuê căn nhà của mình và dự định rời khỏi thành phố trong vòng một vài tuần, khi Thế vận hội diễn ra.

Nhiều người dân khác cũng đang lo ngại việc di chuyển quanh thành phố Paris trong thời điểm diễn ra các trận thi đấu, và sự hỗn loạn diễn ra khi một sự kiện quy mô lớn như thế này được tổ chức tại một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Nhưng nhiều khi, sự hỗn loạn lại mang tới những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, cả với du khách và người dân Pháp.