Giá USD ngân hàng neo kịch trần trong lúc chờ tín hiệu từ thị trường thế giới

Cụ thể, ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.288 VND/USD; tỷ giá trần là 25.502 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.073 VND/USD.

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.150 – 25.502 VND/USD, giảm 10 đồng mỗi chiều.

Hầu hết ngân hàng thương mại niêm yết giá USD bán ra ở mức 25.502 VND/USD, kịch trần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do trên địa bàn TP. Hà Nội, lúc 10h ngày 18/11, tỷ giá tạm thời đi ngang so với phiên liền trước, giao dịch tại 25.600 – 25.709 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm đến 18/11/2024 (Nguồn: SBV, WiGroup)

Tuần trước (11-15/11), đồng USD ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất trong hơn một tháng vào ngày thứ Sáu khi thị trường đang trong giai đoạn đánh giá lại triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liêm bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới với quan điểm rằng các chính sách của tân Tổng thống Donald Trump có thể tác động đến quyết định của Fed. Chỉ số USD Index giao dịch quanh mức cao nhất trong một năm là 107,07 điểm so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tương ứng với mức tăng gần 1,65% trong tuần.

Biến động trên thị trường thế giới lập tức gây sức ép cho tỷ giá USD/VND. Tuần trước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng tăng. Chốt ngày 15/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.298 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 11/11 - 15/11 biến động tăng - giảm đan xen. Kết thúc phiên 15/11, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.392, tăng mạnh 117 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng biến động tăng – giảm qua các phiên. Chốt phiên 15/11, tỷ giá tự do tăng 100 đồng ở chiều mua vào trong khi giảm 90 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.600 VND/USD và 25.710 VND/USD.

Theo CME Fed Watch, kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào ngày 18/12 hiện ở mức khoảng 65%. Trong tuần này (18-22/11), dự kiến không có nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Dữ liệu đáng chú ý nhất sẽ đến vào ngày thứ Sáu về PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ. Đây được coi là tín hiệu ban đầu về cách mà các doanh nghiệp Mỹ sẽ phản ứng với những chính sách thuế quan thương mại mà Chính quyền Tổng thống Donald. Trump có thể đề xuất - một chỉ báo sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ trong 4 năm sắp tới khi ông Trump điều hành nước Mỹ.

Trên thị trường mở tuần từ 11/11 - 15/11, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 100.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4%. Có 99.999,73 tỷ đồng trúng thầu, có 89.999,91 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 2.550 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 3,9% - 4%. Có 23.500 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 30.949,82 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Có 99.999,73 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 55.700 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nướclưu hành trên thị trường.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND tăng mạnh trong khi lãi suất USD giảm nhẹ trong tuần trước.

Cụ thể, chốt ngày 15/11, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 5,78% (+1,21 đpt); 1 tuần 5,8% (+1,13 đpt); 2tuần 5,74% (+0,97 đpt); 1 tháng 5,5% (+0,62 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 15/11, lãi suất USD liên ngân hànggiao dịch tại: qua đêm 4,6% (-0,01 đpt); 1 tuần 4,65% (-0,03 đpt); 2 tuần 4,70% (-0,03 đpt) và 1 tháng 4,74% (-0,02 đpt).