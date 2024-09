Giá vàng cao kỷ lục do căng thẳng Trung Đông tăng nhiệt

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/9), nối dài xu hướng tăng gần đây, do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn. Cùng với đó, giá vàng còn được hỗ trợ khi thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm mạnh lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tháng 11.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 28,9 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 1,1%, chốt ở mức 2.657,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Tại thời điểm hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,4 USD/oz so với giá chốt phiên Mỹ, tương đương tăng gần 0,1%, giao dịch ở mức 2.659,8 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này của vàng thế giới tương đương gần 79,4 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Những kỷ lục mới liên tục được thiết lập đang đưa giá vàng thế giới ngày càng tiến gần tới mốc 2.700 USD/oz và tăng 28% từ đầu năm đến nay. Ngoài động thái hạ lãi suất mạnh tay của Fed vào tuần trước, giá vàng còn được tiếp sức bởi mối lo về một cuộc chiến tranh trên diện rộng ở Trung Đông.

Ngày 24/9, một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon đã làm thiệt mạng một một chỉ huy cấp cao của phiến quân Hezbollah. Các cuộc tấn công tên lửa xuyên biên giới giữa hai bên được đẩy mạnh gần đây khiến giới quan sát lo ngại xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực. Căng thẳng tăng nhiệt có thể kéo Iran tiến gần hơn tới một cuộc xung đột trực tiếp với Israel. Iran hậu thuẫn Hezbollah và cả Hamas - lực lượng Palestine đang trong cuộc chiến tranh ở dải Gaza với Israel.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nói rằng xu thế tăng mạnh của giá vàng gần đây là do “nhu cầu tìm kiếm sự an toàn vì mối lo về Trung Đông”. Theo ông Haberkorn, thị tường đang lo Iran sẽ có động thái trả đũa Israel và do vậy, “giá vàng sẽ lập thêm những đỉnh cao mới”.

Chiến lược gia này dự báo giá vàng có thể vượt mốc 2.700 USD/oz ngay trong tuần này nếu tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng hơn và đặt cược vào việc Fed tiếp tục giảm lãi suất gia tăng.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 100% Fed giảm thêm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 11. Trong đó, khả năng giảm 0,5 điểm phần trăm là hơn 58% và khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm là gần 42% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Đặt cược vào mức giảm lãi suất lớn tăng lên sau khi báo cáo ngày 24/9 của tổ chức nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm mạnh nhất trong vòng hơn 3 năm trở lại đây. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 sụt còn 98,7 điểm, từ mức 105,6 điểm của tháng 8 và không đạt dự báo 104 điểm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Phát biểu ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đưa ra tín hiệu rằng Fed có thể sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2025.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong thời gian còn lại của tuần này, thị trường chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và số liệu lạm phát của Mỹ. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tháng 8 sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Dự báo đưa ra gần đây của các ngân hàng lớn đều cho rằng giá vàng sẽ duy trì việc lập kỷ lục sang năm 2025 do dòng tiền lớn bắt đầu quay trở lại với các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn trong đó có Fed.

Đồng USD giảm giá khá mạnh do đặt cược gia tăng vào việc Fed chọn mức giảm lãi suất lớn trong cuộc họp tháng 11. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Ba ở mức 100,47 điểm, từ mức 100,85 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này tiếp tục giảm, còn 100,26 điểm tại thời điểm hơn 7h theo giờ Việt Nam - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.