Giá vàng lao dốc xuống dưới 2.000 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ

Giá vàng thế giới tuột khỏi mốc 2.000 USD/oz, rớt xuống mức thấp nhất 2 tháng, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/2), khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát nóng hơn dự báo ở Mỹ làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5. So với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng thế giới quy đổi hiện đã giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa tại New York, giá vàng giao ngay sụt 27 USD/oz, tương đương giảm khoảng 1,3%, chốt ở mức 1.993,5 USD/oz. Đây là lần đầu tiên giá vàng giảm dưới mốc 2.000 USD/oz từ đầu năm đến nay, và là mức giá đóng cửa thấp nhất của kim loại quý này kể từ trung tuần tháng 12/2023.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng tháng 0,2% và mức tăng năm 2,9%.

CPI lõi, thước đo không bao gồm 2 nhóm hàng hoá có mức độ biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của giới chuyên gia là tăng 0,3% trong tháng và tăng 3,7% trong năm, đều thấp hơn so với con số thực tế được đưa ra.

“Đó không phải là bản báo cáo mà thị trường muốn chứng kiến”, nhà phân tích kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định về báo cáo CPI. “Những người đã đặt cược vào sự mềm mỏng của Fed đang rơi vào thế bất lợi vì lạm phát ‘cứng đầu’ làm suy giảm khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 5 xuống dưới 50%”.

Gần đây, trạng thái vững vàng của nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ khiến giới đầu tư hầu như không còn đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 3. Dữ liệu CPI mới nhất cũng khiến khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 5 không còn nhiều.

Thay vào đó, thị trường đặt cược nhiều hơn vào cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 11-12/6 của Fed. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6 là gần 75%. Trong khi đó, khả năng Fed hành động trong cuộc họp ngày 30/4-1/5 giảm còn hơn 36% từ mức gần 61% trước đó.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn gây áp lực mất giá lên vàng. Kim loại quý này là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng lên sau dữ liệu CPI Mỹ cũng tạo thêm sức ép mất giá đối với vàng.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt mốc 4,66% và lợi suất của kỳ hạn 10 năm vượt 4,32%. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,7%, đạt mức cao nhất 3 tháng gần 105 điểm.

Theo một báo cáo của công ty TD Securities, báo cáo CPI đã châm ngòi cho một cuộc bán tháo của các nhà giao dịch “tay to” trên thị trường vàng, “nhưng giá vàng cần trượt về ngưỡng 1.950 USD/oz để dẫn tới thêm một đợt bán tháo dựa trên thuật toán”.

Sau báo cáo CPI, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới báo cáo doanh thu bán lẻ vào ngày thứ Năm và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Sáu, cũng như phát biểu của các quan chức Fed. Tuần trước, nhiều quan chức Fed, gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã bày tỏ quan điểm thận trọng về giảm lãi suất, rằng họ muốn chờ có thêm dữ liệu về sự giảm bền vững của lạm phát.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng trong phiên ngày thứ Ba, với lượng bán ròng khoảng 1,5 tấn vàng, giảm nắm giữ còn 840,5 tấn vàng. Tuần trước, quỹ này đã bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương xấp xỉ 59 triệu đồng/lượng. Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng thế giới quy đổi còn ở mức hơn 60 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng thế giới quy đổi đã “bốc hơi” 1 triệu đồng/lượng.