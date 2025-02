Giá vàng miếng SJC diễn biến trái chiều, giá vàng nhẫn giảm nhẹ trước ngày Vía Thần Tài

Kết thúc phiên sáng nay (6/2), Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 87,7 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 90,7 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 87,5 triệu đồng/lượng và 90,65 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua (5/2), giá mua/bán vàng miếng tại công ty SJC đồng loạt điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC ĐIỀU CHỈNH GIẢM NHẸ

Kết thúc phiên sáng nay (6/2), Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 87,7 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 90,7 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 87,5 triệu đồng/lượng và 90,65 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua (5/2), giá mua/bán vàng miếng tại công ty SJC đồng loạt điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng

Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 87,8 triệu đồng/lượng và 90,65 triệu đồng/lượng. So với mức giá niêm yết tại SJC, giá mua vào vàng miếng tại Bảo tín Minh Châu cao hơn 100.000 đồng/lượng, nhưng giá bán thấp hơn khoảng 50.000 đồng/lượng. Như vậy, biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC trên thị trường nhìn chung vẫn đang dao động trong biên độ từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h hôm nay, ngoại trừ Agribank chưa cập nhật, các ngân hàng còn lại là Vietinbank, BIDV và Vietcombank niêm yết giá bán vàng miếng là 91,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Diễn biến giá vàng miếng SJC 2 tháng qua. Đơn vị: triệu đồng/lượng – Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Đối với thị trường vàng nhẫn, khi kết thúc phiên sáng nay (6/2), giá mua/bán vàng nhẫn ‘4 số 9’ của Công ty SJC được giao dịch ở mức 87,7 – 90,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên 5/2. Mức giá mua/bán 87,8 – 90,65 triệu đồng/lượng là mức giá được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu ngày 6/2. Bảo tín Mạnh Hải niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 87,5 triệu đồng/lượng và 90,65 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 87,5 triệu đồng/lượng và 90,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với giá niêm yết tại công ty SJC, ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu, giá mua vàng nhẫn được DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết thấp hơn từ 200.000 đồng/lượng, nhưng giá bán cao hơn 450.000-500.000. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn so với ngày hôm qua (5/2) tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 2,5-3 triệu đồng, trong đó, DOJI hiện đang có mức chênh lệch cao nhất. Ngoài ra, giá mua vào của vàng nhẫn và vàng miếng trong phiên sáng nay gần như bằng nhau, tuy nhiên giá vàng nhẫn bán ra tại SJC thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với vàng miếng .

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp sau khi liên tục phá vỡ đỉnh cũ. Đóng cửa phiên hôm qua (5/2), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tăng 29,1 USD/oz so với mức chốt của phiên hôm 4/2, tương đương mức tăng 0,96%, lên mức 2.869 USD/oz.

Gần 8h sáng nay theo giờ Việt Nam (6/2), tại thị trường New York, giá vàng giao biến động giằng co quanh mức chốt phiên ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 2868,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 87,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận thấp hơn từ 3-4 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trong sáng nay (chưa bao gồm thuế, phí).

ĐỒNG USD VÀ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU SUY YẾU TẠO HỖ TRỢ GIÁ VÀNG

Báo cáo lĩnh vực dịch vụ kém tích cực tại Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố là nguyên nhân chính kéo chỉ số Dollar index và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu, tạo đà tăng cho giá vàng. Cụ thể, Chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất (PMI) tháng 1 đã giảm xuống 52,8, từ mức 54 vào tháng 12. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó của giới chuyên gia là 54,3. Mặc dù vậy, báo cáo thay đổi việc làm phi nông nghiệp trong khu vực tư nhân nước Mỹ của ADP tích cực đã phần nào hạn chế sự suy yếu của đồng bạc xanh.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên quay về mức 107,61 điểm, giảm 0,33% so với phiên hôm qua. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, về còn 4,43%.

Diễn biến giá vàng thế giới. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chuyên gia phân tích Rhona O'Connell của StoneX cho biết: "Giá vàng hiện tại đã bước vào vùng quá mua nên cần phải có nhịp điều chỉnh giảm, tuy

nhiên, vàng vẫn còn dư địa để tăng giá thêm nữa. Trừ khi có sự kiện bất ngờ hoặc không lường trước được xảy ra thì chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ đạt đỉnh trong năm nay".

Tuần này, Trung Quốc đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa mức thuế mới mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nước này. Động thái trên như một lời đe doạ về một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, làm dấy lên mối lo ngại về sự suy thoái kinh tế toàn cầu khi lạm phát gia tăng, dù rằng mức độ và danh mục hàng hoá đáp trả thuế của Trung Quốc được các chuyên gia nhìn nhận là "thận trọng".

Trang Reuters trích lời Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals: "Vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ những bất ổn trong thương mại như mức thuế quan với Trung Quốc và các biện pháp trả đũa. Đây là yếu tố chi phối dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn an toàn”.