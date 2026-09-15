Chứng khoán Mỹ tụt điểm khi lợi suất trái phiếu leo qua mức quan trọng, giá dầu tiếp tục đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (14/9), khi áp lực từ xu hướng leo thang đồng loạt của giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gây áp lực giảm lớn lên giá cổ phiếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Tâm lý của nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, còn 7.619,98 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,56%, còn 26.186,41 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 152,09 điểm, tương đương giảm 0,29%, còn 52.421,2 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,07 USD/thùng, tương đương tăng 1%, đóng cửa ở mức 105,68 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 101,39 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London và giá dầu thô WTI giao sau tại New York cùng tăng khoảng 5% do mối lo về sự đứt đoạn nguồn cung năng lượng gia tăng sau những đợt tấn mới nhằm vào hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và tàu bè ở Trung Đông.

Lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công mới nhắm vào Saudi Arabia, trong khi các quốc gia Arab vùng Vịnh hoãn lại một cuộc gặp đã lên kế hoạch với Iran. Những diễn biến này này làm gia tăng lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng và kéo dài.

Phía Houthi cho biết đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào một căn cứ không quân tại Khamis Mushait thuộc miền Nam Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc không kích của Saudi Arabia tại Yemen. Trong những ngày gần đây, Houthi đã đạt được những bước tiến nhanh chóng tại Yemen, chiếm giữ nhiều khu vực, bao gồm cả đảo Perim ở cửa ngõ Biển Đỏ vào hôm thứ Sáu.

Cũng trong ngày hôm đó, một cuộc tấn công riêng biệt mà Riyadh cáo buộc do các tay súng được Iran hậu thuẫn tại Iraq thực hiện đã làm tê liệt đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia. Tuyến đường ống này vốn giữ vai trò chủ lực đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh mà không cần đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Vụ tấn công vào đường ống này đe dọa tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với hãng tin Reuters, do đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia tạm ngừng hoạt động, cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ buộc phải sử dụng nguồn dầu dự trữ để xuất khẩu, và lượng dầu có thể chỉ đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong khoảng từ 5-7 ngày.

Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu công bố ngày thứ Hai cho thấy số lượng tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần đã giảm xuống mức một con số mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 14 tàu/ngày trong 10 ngày trước đó.

Về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức tăng nhờ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận với Washington.

Giá dầu tăng cao trong lúc nhà đầu tư chờ cuộc họp ngày 15-16/9 của Fed. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 93% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đóng cửa ở mức 4,987%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này vượt ngưỡng tâm lý 5%, đạt 5,014%, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) là nhóm giảm mạnh nhất trong phiên này, sau khi CEO của Anthropic, ông Dario Amodei, kêu gọi làm chậm quá trình phát triển năng lực AI. Đề xuất này cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật lớn khác trong ngành công nghệ.

Trong một bài viết công bố hôm thứ Bảy, ông Amodei cho rằng các công ty AI cần giảm tốc độ đổi mới đối với những mô hình tiên tiến nhất của họ do các rủi ro về an toàn. Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS News vào ngày Chủ nhật, ông nhận định rằng "thách thức nan giải nhất" đối với đề xuất này là khả năng Trung Quốc không thực hiện các bước đi tương tự.

Trong khi đó, CEO Sam Altman của OpenAI cũng phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ Bảy rằng việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay sẽ là một quyết định "thiếu khôn ngoan".

Nvidia, cổ phiếu "ngôi sao" trong lĩnh vực AI, đã giảm 3% trong phiên đầu tuần, còn Broadcom và Advanced Micro Devices đều mất hơn 4% giá trị. Intel giảm hơn 5% và Marvell Technology sụt giảm hơn 7%.

"Rõ ràng, việc một số tên tuổi lớn lên tiếng kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển các mô hình AI tiên phong có thể gây cú sốc bất ngờ cho thị trường. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, đây lại chính là điều mà thị trường mong muốn. Nếu chi tiêu vốn (capex) giảm xuống, lợi nhuận cũng sẽ giảm theo, nhưng dòng tiền tự do nhiều khả năng sẽ tăng lên. Điều này có thể giúp tăng hệ số định giá cổ phiếu trở lại các mức từng ghi nhận vào tháng 12/2025”, ông David Wagner, Giám đốc bộ phận cổ phiếu tại công ty Aptus Capital Advisors, nhận định với hãng tin CNBC.

Dù vậy, ông cho rằng “thị trường đang bước vào giai đoạn thường suy yếu do các yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, những bất định liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ cũng có thể tạo ra bối cảnh khiến đà tăng của cổ phiếu chững lại”.