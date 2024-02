Giá vàng thế giới khựng lại sau tin Fed, “cá mập” SPRD Gold Trust xả 6 tấn vàng trong một phiên

Giá vàng thế giới đối mặt với áp lực giảm sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tái khẳng định chủ trương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/2) không giữ được mốc 78 triệu đồng/lượng, rút ngắn đáng kể chênh lệch so với giá vàng thế giới quy đổi.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 76 triệu đồng/lượng (mua vào) và 77,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 64,2 triệu đồng/lượng và 65,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Nhẫn tròn trơn 999,9 Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 64,37 triệu đồng/lượng và 65,47 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 75,7 triệu đồng/lượng và 77,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Nhẫn tròn trơn SJC 999,9 có giá 63,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 64,6-64,7 triệu đồng/lượng tuỳ trọng lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.027,3 USD/oz, tăng 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 60,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, không thay đổi so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17,6 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 18,1 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Giá vàng nhẫn chênh thế giới từ 4,4-5,2 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay tăng 1,7 USD/oz, chốt ở mức 2.026,7 USD/oz. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng thế giới trong vòng hơn 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, áp lực giảm đối với giá vàng đang lớn do khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn đã được tái khẳng định trong biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed công bố ngày thứ Tư.

Biên bản thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong Fed lo ngại về rủi ro của việc cắt giảm lãi suất quá sớm, và còn thiếu chắc chắn về việc lãi suất cần duy trì ở mức hiện tại trong thời gian bao lâu. Ngoài ra, các quan chức Fed cũng không muốn giảm nhanh lãi suất sau khi chu kỳ nới lỏng bắt đầu được khởi động. Sau khi biên bản được công bố, thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 và có 3-4 đợt giảm trong cả năm.

Cuối năm ngoái, giá vàng đã tăng mạnh khi thị trường đặt cược Fed sẽ giảm lãi suất từ tháng 3 và có 5-6 lần giảm lãi suất trong cả năm 2024.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo giới phân tích, giá vàng không sụt mạnh sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố là bởi được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Nhà phân tích Jim Wyckoff của trang tin kim loại quý Kitco Metals cho rằng chừng nào chiến tranh Israel-Hamas ở dải Gaza còn tiếp tục, Trung Đông còn căng thẳng và giá vàng còn tiếp tục được nâng đỡ.

Ngoài chiến tranh Gaza, “chảo lửa” Trung Đông còn thêm nóng khi phiến quân Houthi thân Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hàng trên Biển Đỏ và beo biển Bab al-Mandab, với ít nhất 4 con tàu nữa bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa kể từ hôm thứ Sáu đến nay.

Với sự tác động trái chiều của kỳ vọng lãi suất và căng thẳng địa chính trị, giá vàng trước mắt sẽ tiếp tục giằng co trong phạm vi hẹp - nhà phân tích độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters. Theo ông Wong, trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, báo cáo việc làm tổng thể tháng 1 của Mỹ, và cuộc điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những dữ liệu và thông tin này có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn không ngừng bán ròng vàng. Phiên ngày thứ Tư, quỹ bán ròng 6,4 tấn vàng, giảm nắm giữ còn 829,8 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã bán ròng hơn 8 tấn vàng, sau khi xả 14 tấn vàng trong 2 tuần trước.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 104 điểm, từ mức 104,1 điểm của phiên trước.

Vietcombank lúc hơn 10h trưa nay báo giá USD ở mức 24.330 đồng (mua vào) và 24.700 đồng (bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm sáng hôm qua.