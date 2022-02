Giá vàng thế giới lại tăng vọt sau lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 64,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Trước đó, vào lúc mở cửa, Phú Quý báo giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 65,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 64,8 triệu đồng/lượng và 65,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang trải qua những ngày biến động khó lường do sự giằng co mạnh của giá vàng thế giới trong bối cảnh xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Tuần trước, có lúc giá vàng miếng SJC bán ra vượt 67 triệu đồng/lượng, cao chưa từng thấy trong lịch sử. Sau đó, giá vàng mốc “giảm nhiệt” và giằng co quanh mốc 66 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua-bán vàng trên thị trường vẫn đang ở mức cao, phổ biến 0,9-1 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng 999,9 khác. Chênh lệch giữa giá vàng SJC bán lẻ với giá vàng thế giới quy đổi sáng nay là 12,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.910.8 USD/oz, tăng 20,8 USD/oz, tương đương tăng 1,1% so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 52,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trước đó, có thời điểm giá vàng tăng hơn 2%, vượt mốc 1.930 USD/oz, sau khi phương Tây sử dụng đến biện pháp trừng phạt nặng nề nhất tính đến thời điểm này đối với Nga. Vào cuối tuần vừa rồi, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada đã nhất chí chặn một số ngân hàng của Nga khỏi SWIFT. Đây là một phần trong gói trừng phạt bổ sung nhằm mục đích cô lập Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, từ đó làm suy yếu nền kinh tế và tài chính của nước Nga.

Trong một tuyên bố ra ngày 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tuyên bố sẽ mua vàng ròng trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động này.

Trao đổi với Kitco News, chuyên gia Everett Millman của Gainesville Coins lưu ý rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng cho mức độ biến động lớn của thị trường trong thời gian tới. “Tâm điểm chú ý của thị trường vàng đã dịch chuyển khỏi vấn đề lạm phát và chính sách của Fed sang vấn đề địa chính trị và khủng hoảng ở Ukraine. Tôi dự báo biến động sẽ còn lớn cho tới khi có một nghị quyết hoặc một giải pháp ngoại giao nào đó”, ông Millman nói.

Cũng theo ông Millman, tình hình Ukraine sẽ có ảnh hưởng đến quyết định của Fed về lãi suất trong cuộc họp tháng 3. “Căng thẳng địa chính trị có thể khiến Fed không dám nâng lãi suất nhiều như thị trường kỳ vọng. Việc nâng lãi suất trong tháng 3 là gần như chắc chắn, nhưng sau đó Fed có thể giãn tiến độ nâng, thay vì nâng 7 lần như nhiều người đang nói”.

Việc Fed giãn tiến độ tăng lãi suất so với kỳ vọng có thể làm lợi cho giá vàng – loại tài sản không mang lãi suất.

Nhu cầu “vịnh tránh bão” của giới đầu tư toàn cầu đang lớn. Các tài sản rủi ro như cổ phiếu đang bị bán mạnh, với chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ đang giảm hơn 2,4% và hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á đều đi xuống trong phiên sáng nay, dẫn đầu là thị trường Nhật với mức giảm khoảng 3%.

Ngoài vàng, nhà đầu tư còn mua USD, trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng Yên Nhật và đồng Franc Thuỵ Sỹ. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tăng vọt lên 97,3 điểm, cao hơn 0,7% so với đóng cửa cuối tuần trước.

Giá dầu thô tăng khoảng 4%, với giá dầu Brent lại vượt 100 USD/thùng, cũng đang “tiếp lửa” cho giá vàng. Đó là bởi giá dầu tăng sẽ đẩy lạm phát leo thang, mà vàng lại là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.460 đồng (mua vào) và 23.530 đồng (bán ra), tăng tương ứng 10 đồng và 30 đồng so với cuối tuần.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.670 đồng và 22.950 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần.